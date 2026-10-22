2026. október 22. csütörtök Előd
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy férfi utazó, akinek az elülső hordozású hátizsákjában egy bolyhos Bichon Frise kiskutya van, egy buja erdő és egy kanyargós folyó lenyűgöző hátterében áll. Az aranyló fény és a festői természeti környezet kiemeli a háziállat
HelloVidék

Robinsonként rekedt a tó szigetén a kiskutya: különleges akcióhoz riasztották a vidéki katasztrófavédőket

HelloVidék
2026. október 22. 11:15 1 perc

Nem mindennapi akcióhoz riasztották a debreceni tűzoltókat: egy kiskutya a Békás-tó egyik szigetén rekedt, és magától nem tudott visszajutni a partra. A bajba került ebet a járókelők vették észre, ők kértek segítséget.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kiskutya valahogy a debreceni Nagyerdőben található Békás-tó szigetére került, ahonnan már nem tudott kijutni. A járókelők észrevették a bajba jutott állatot, és értesítették a katasztrófavédelmet. A debreceni hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd egy létra segítségével jutottak át a szigetre. Az egyik tűzoltó, Márk, átmászott a kiskutyához, és biztonságban visszahozta a partra. A mentés után az ebet átadták az állatvédőknek, így a kis kaland végül szerencsésen ért véget.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A katasztrófavédelem a történetet egy kis humorral is megtoldotta: szerintük, ha a kutyusnak még nincs neve, akár a Robinson is illene hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#tűzoltók #kutya #debrecen #tűzoltó #katasztrófavédelem #állat #állatvédelem #tó #mentés #hellovidék #kutyák

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:05
11:41
11:35
11:32
11:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
október 21. 15:43 Összeomlik hamarosan a kötvénypiac? 100%-os államadósság/GDP jöhet az évtized végére
október 21. 13:58 Újabb nyomás alatt a magyar fizetőeszköz: kiderült, mikor cserélhetjük le a forintot
Pénzcentrum
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
Borulhat a minimálbér-megállapodás: 2027-ben 14 helyett 4-6 százalékos emelésre számítanak az elemzők
Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban
Valami nagyon nincs rendben Európában: a saját jövőjükben még bíznak az emberek, a világéban nem
Már a repülőjegy-foglalásokon is meglátszik az erőszakhullám: sok turista elkerüli Franciaországot
NAPTÁR
Tovább
2026. október 22. csütörtök
Előd
43. hét
Október 22.
A dadogás elfogadásának nemzetközi világnapja
Október 22.
cAPS lOCK vILÁGNAP
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Meghalt a legendás magyar gróf: egykori kastélyában élt bérlőként, mindent feltett a család örökségéért
2
1 napja
Leálltak A mi kis falunk kamerái: áll a bál, költözni kényszerülhet Pilisszentlélekről a filmes stáb
3
2 hete
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
4
3 hete
Levendula szaporítása és levendula metszése ősszel: a legfontosabb őszi teendők lépésről lépésre
5
6 napja
Most örülhet, akinek itt van háza a Balatonnál: elképesztő mi létesült a 71-es főút mellett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 10:05
Havi közel egymillió forint ütheti a markukat: így alakul a rendszergazda fizetés Magyarországon 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. október 22. 09:45
Hivatalos, új forintérmét vezetnek be Magyarországon október 23-án: ezüstből készül - így néz ki, ennyit ér
Agrárszektor  |  2026. október 22. 11:31
Hatalmas üzletet kötött Kína: egymillió tonna fontos terményt vásárolt fel