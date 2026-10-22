Robinsonként rekedt a tó szigetén a kiskutya: különleges akcióhoz riasztották a vidéki katasztrófavédőket

Nem mindennapi akcióhoz riasztották a debreceni tűzoltókat: egy kiskutya a Békás-tó egyik szigetén rekedt, és magától nem tudott visszajutni a partra. A bajba került ebet a járókelők vették észre, ők kértek segítséget.

A kiskutya valahogy a debreceni Nagyerdőben található Békás-tó szigetére került, ahonnan már nem tudott kijutni. A járókelők észrevették a bajba jutott állatot, és értesítették a katasztrófavédelmet. A debreceni hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, majd egy létra segítségével jutottak át a szigetre. Az egyik tűzoltó, Márk, átmászott a kiskutyához, és biztonságban visszahozta a partra. A mentés után az ebet átadták az állatvédőknek, így a kis kaland végül szerencsésen ért véget.

A katasztrófavédelem a történetet egy kis humorral is megtoldotta: szerintük, ha a kutyusnak még nincs neve, akár a Robinson is illene hozzá.