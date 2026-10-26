Lélegzetelállító fénybirodalom lett a keszthelyi Festetics Fénypark: mutatjuk a jegyárakat is + Videó

Fényalagútak, világító szobrok, mesebeli alakok és egy különleges fényhintó várja azokat, akik az őszi-téli estéken felkeresik a keszthelyi Festetics-kastély parkját. Október 23-án megnyílt a Festetics Fénypark, ahol összesen 63 fényinstallációt helyeztek el. A látványosság január 10-ig várja a látogatókat, de néhány napon zárva tart.

Mesevilággá változik sötétedés után a keszthelyi Festetics-kastély történelmi parkja: a fénykapuk, a csillagfényes átjárók, az állatfigurák és a zenével kísért installációk egészen más hangulatot adnak a megszokott környezetnek. A Festetics Fényparkot október 23-án nyitották meg a nagyközönség előtt, a látványosságot a hivatalos megnyitó előtt a partnerek és a sajtó képviselői is megtekinthették.

A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a parkban 63 fényinstalláció kapott helyet. Ezek között fényalagutak, szobrok és fényfestéssel kialakított látványelemek is vannak, a park útjain pedig egy különleges hintó is feltűnik. A látogatók zenei kíséret mellett fedezhetik fel a kivilágított kertet. Laczkó Mária, a Festetics-kastély létesítményvezetője a televíziónak arról is beszélt, hogy a park éjszakai látványát a növényzetet kiemelő fényekkel és különböző installációkkal egészítették ki.

A teljes séta kényelmes tempóban körülbelül 40–50 percet vesz igénybe, de a fotópontok és a különleges látványelemek miatt ennél hosszabb programmal is lehet számolni. A szervezők családoknak, pároknak és baráti társaságoknak is ajánlják az esti látogatást.

A fényparkban a világító alakok mellett a Festetics család történetét megidéző jelenetek, fénykönyv és fotózásra alkalmas helyszínek is várják az érdeklődőket. A helyszínen ételek, italok és kézműves termékek is elérhetők.

Meddig látogatható a keszthelyi fénypark, és mennyibe kerül a belépő?

A Festetics Fénypark 2026. október 23. és 2027. január 10. között látogatható a Festetics-kastély parkjában, Keszthelyen, a Kastély utca 1. szám alatt.

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A hivatalos tájékoztatás szerint a park általában minden nap 18 és 21.30 között tart nyitva, a pénztár 21 órakor zár. November 1-jén és december 24-én azonban zárva lesz.

A belépőjegyek ára a látogatás napjától függ:

Hétfőtől csütörtökig a normál jegy 4800, a kedvezményes 4400 forint.

Péntektől vasárnapig, valamint a kiemelt ünnepi időszakban a normál jegy 5300, a kedvezményes 4900 forint.

A családi jegyek ára hétköznap 12 ezer, illetve 15 ezer forint, hétvégén és a kiemelt ünnepi időszakban 14 ezer, illetve 17 ezer forint, a választott családi csomagtól függően.

A három év alatti gyermekek és a kerekesszékkel érkező látogatók számára a belépés ingyenes. A szervezők tájékoztatása szerint a helyszín akadálymentesen bejárható, babakocsival és kutyával is látogatható, előzetes idősávfoglalásra pedig nincs szükség.

A pontos jegyárakról és a látogatás részleteiről a Festetics-kastély hivatalos oldalán lehet tájékozódni.