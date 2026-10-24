Eladnák a tatai Öreg-tó partjának egyik legértékesebb területét: mi lesz a szállodabotrány után az Esterházy-lovarda sorsa?

Végleg letett az Öreg-tó partjára tervezett szálloda megépítéséről az Avalon, a cég eladná az egykori Esterházy-lovarda területét. A tatai önkormányzat szeretné megszerezni az ingatlant, ám a vételár egyelőre ismeretlen, így még kérdéses, hogy a város költségvetése elbírja-e a vásárlást - tudósított a KEMMA.

Hat évvel ezelőtt komoly felháborodást váltott ki Tatán, amikor az Avalon bejelentette, hogy ötcsillagos szállodát építene a tó partjára. Bár a beruházó később a környezetbe jobban illeszkedő terveket készített, a helyiek tiltakozása nem csillapodott. A civil összefogás eredményeként 2022-ben népszavazást is tartottak az ügyben, amely bár a részvételi arány miatt érvénytelenül zárult, a voksolók többsége az építkezés ellen foglalt állást. A projekt végül nem valósult meg, a terület pedig azóta is beépítetlenül áll.

A 2024-es önkormányzati választás előtt Michl József polgármester már jelezte, hogy a város visszaszerezné az ingatlant. Akkor az önkormányzatnak még nem volt rá forrása, így a városvezető részéről olyan alternatív megoldások is szóba kerültek, mint a terület elajándékozása vagy egy ötvenéves használatbaadási szerződés.

Idén, 2026 májusában egy közmeghallgatáson azután egyértelművé vált a helyzet, miszerint az Avalon hivatalosan is letett a beruházásról, és értékesíteni kívánja a telket. A tulajdonos ugyanakkor nem kívánja ingyen átadni az ingatlant az önkormányzatnak.

Egy a napokban tartott lakossági fórumon ismét megerősítették, hogy a tulajdonos eladási szándéka valós, így megnyílt a lehetőség a város előtt az egykori lovarda megvásárlására. A kérdésről a tatai képviselő-testület a későbbiekben tárgyal majd. A döntést ugyanakkor nehezíti, hogy továbbra sem tudni, mekkora összeget kér az Avalon az ingatlanért, enélkül pedig lehetetlen felmérni, hogy a város képes-e előteremteni a vételárat. Az üggyel kapcsolatban a megyei lap megkereste a cégcsoportot is, de nem válaszoltak.