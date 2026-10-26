Közel 856 millióba kerül a szombathelyi azbesztes útpadkák felszámolása: egy évig is eltarthat a munka

Mintegy 7200 négyzetméternyi útpadkáról kell felszedni és elszállítani az azbeszttartalmú követ Szombathelyen. A munka becsült költsége bruttó 856 millió forint, a teljes folyamat pedig 10–12 hónapot vehet igénybe. A Nyugat.hu a csütörtöki közgyűlés elé kerülő előterjesztés alapján számolt be a részletekről.

Nemcsak az utak burkolatával, hanem az útpadkákkal is meg kell küzdeniük Szombathelyen az azbesztmentesítést végző szakembereknek. A városban 33 olyan közterületi helyszínt azonosítottak, ahol az útpadkákon azbeszttartalmú kőzet található, összesen mintegy 7200 négyzetméteren. Ezeken a területeken nem elegendő a szennyezett burkolat lefedése: a követ fel kell szedni, el kell szállítani, majd gondoskodni kell az ártalmatlanításáról is.

A Nyugat.hu beszámolója szerint a csütörtöki közgyűlés elé kerülő anyag alapján a munkálatok becsült költsége bruttó 856 millió forint, a kivitelezés pedig várhatóan 10–12 hónapig tart. A feladat elvégzéséhez feltételes közbeszerzési eljárást kell kiírni, mivel az azbesztbontás és -mentesítés szigorúbb munkavédelmi előírások betartását követeli meg.

Miért nem lehet egyszerűen leaszfaltozni az útpadkákat?

Az útpadkák esetében a bitumenes lefedés műszaki és közlekedésbiztonsági kockázatokat okozhatna. Az előterjesztés szerint a nem megfelelően kialakított felület akadályozhatja a csapadékvíz elvezetését, télen jegesedést idézhet elő, és az úttest szélén is károsodásokhoz vezethet. A padkák szerkezete ráadásul nem feltétlenül alkalmas arra, hogy a rákerülő burkolat a járművek terhelését is elviselje. Ezért a 33 érintett helyszínen a szennyezett kőzet eltávolítása, elszállítása és ártalmatlanítása marad a megoldás. A munkálatok után a padkákat vissza is kell tölteni, ennek költségét azonban a jelenlegi becslés még nem tartalmazza.

A költségkülönbség jelentős: az előterjesztésben szereplő számítások szerint egy négyzetméternyi kő kétrétegű felületi zárása bruttó 5856,48 forintba, míg az azbesztmentesítése 116 041,27 forintba kerül. Vagyis az utóbbi megközelítőleg hússzor annyiba kerül, mint a lefedés.

Már több helyen zajlik az azbesztes burkolatok kezelése

A szombathelyi azbesztprobléma nem korlátozódik az útpadkákra. Ahogy arról a HelloVidék korábban beszámolt, az Oladi Plató több utcájában is azbeszttartalmú kőzetet találtak az útburkolatban, ezért ott bitumenes fedéssel igyekeznek megszüntetni a közvetlen érintkezés lehetőségét. A munkálatok szeptember elején kezdődtek, és bruttó 960 millió forintba kerülnek. A városban ezen kívül további 110 közterületen azonosítottak azbeszttartalmú burkolatot; ezek egy részén szintén bitumenes lefedést alkalmaznak, mintegy bruttó 540 millió forint értékben. Ez a munka október elején indult el, és ugyanaz a cég, az Alpok Terra Kft. végzi, amely az Oladi Platón is dolgozik.

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A szombathelyi önkormányzat október közepén benyújtotta pályázatát az állami azbesztmentesítési alaphoz. A város számításai szerint a teljes probléma kezelése mintegy 2,5 milliárd forintba kerülhet, amelyhez az önkormányzat 10 százalékos önerőt vállalt. A támogatási kérelemről a cikk megírásakor még nem született döntés.