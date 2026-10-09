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36 millió éves titkot rejt a Duna: különleges képződmények bukkantak most elő a mederből
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36 millió éves titkot rejt a Duna: különleges képződmények bukkantak most elő a mederből

HelloVidék
2026. október 9. 13:15

Mintha óriási karmok nyúlnának ki a Duna medréből: különleges, több tízmillió éves földtani képződmények váltak láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállásánál. A látványos kőzetbordák Lábatlan és Nyergesújfalu térségében is megtalálhatók, de nem véletlenül nem látjuk őket minden nap.

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Ritkán látható természeti érdekességre hívta fel a figyelmet a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: a Duna alacsony vízállásánál előbukkannak az úgynevezett eocén kőzetbordák. Ezek a különleges formák nem most keletkeztek, hanem egy több tízmillió évvel ezelőtti tengeri világ emlékét őrzik.

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A képződményekről készült felvételeken a kőzetek bordaszerű, helyenként karmokra emlékeztető vonalai rajzolódnak ki a folyómederben. A látvány különösen felülről feltűnő, hiszen ilyenkor az is kirajzolódik, hogy a sziklás formák milyen hosszan folytatódnak a víz alatt.

36 millió éves emlékek rejtőznek a Duna medrében

Az eocén kőzetbordák mintegy 36 millió éves földtani képződmények. Kialakulásuk még abból az időből származik, amikor a mai Duna helyén és környezetében sekélytenger hullámzott. Ennek a tengernek az üledékei, köztük márga és mészkő rakódtak le, majd a kőzetrétegek későbbi elmozdulása és eróziója alakította ki a ma látható formákat. A rétegek megdőltek, a víz pedig hosszú idő alatt koptatta a felszínüket. Így jöttek létre azok a párhuzamos, bordaszerű kőzetvonulatok, amelyek ma a Duna medrébe nyúlnak.

A különleges képződmények azonban csak akkor láthatók, ha a folyó vízszintje rendkívül alacsony. Még ilyenkor is csak egy kisebb részük emelkedik ki a vízből, ezért a látványos felvételek nem mindennapi lehetőséget kínálnak a földtani múlt megismerésére.

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Lábatlanon és Nyergesújfalun is érdemes keresni őket

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az eocén kőzetbordákat nem kizárólag az egyik vagy a másik településnél kell keresni: Lábatlan és Nyergesújfalu térségében egyaránt megtalálhatók. A lábatlani képződmények különösen látványosak felülnézetből, amikor a megdőlt rétegek és a jellegzetes, karomszerű formák is jól kirajzolódnak. Nyergesújfalu környékén pedig jóval hosszabb kőzetbordák húzódnak a mederben.

A látványosság ugyanakkor nemcsak földtani érdekesség. A kőzetek a hajózás szempontjából is fontosak: alacsony vízállásnál a mederbe mélyen benyúló formák zátonyszerű akadályokat jelenthetnek, és megnehezíthetik, veszélyessé tehetik a hajók közlekedését.
Címlapkép: Getty Images
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