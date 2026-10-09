Nemrég a halászlé fővárosában néztük meg közelebbről, mit jelent a vidéki turizmus egy konkrét város életében.
36 millió éves titkot rejt a Duna: különleges képződmények bukkantak most elő a mederből
Mintha óriási karmok nyúlnának ki a Duna medréből: különleges, több tízmillió éves földtani képződmények váltak láthatóvá a folyó rendkívül alacsony vízállásánál. A látványos kőzetbordák Lábatlan és Nyergesújfalu térségében is megtalálhatók, de nem véletlenül nem látjuk őket minden nap.
Ritkán látható természeti érdekességre hívta fel a figyelmet a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: a Duna alacsony vízállásánál előbukkannak az úgynevezett eocén kőzetbordák. Ezek a különleges formák nem most keletkeztek, hanem egy több tízmillió évvel ezelőtti tengeri világ emlékét őrzik.
A képződményekről készült felvételeken a kőzetek bordaszerű, helyenként karmokra emlékeztető vonalai rajzolódnak ki a folyómederben. A látvány különösen felülről feltűnő, hiszen ilyenkor az is kirajzolódik, hogy a sziklás formák milyen hosszan folytatódnak a víz alatt.
36 millió éves emlékek rejtőznek a Duna medrében
Az eocén kőzetbordák mintegy 36 millió éves földtani képződmények. Kialakulásuk még abból az időből származik, amikor a mai Duna helyén és környezetében sekélytenger hullámzott. Ennek a tengernek az üledékei, köztük márga és mészkő rakódtak le, majd a kőzetrétegek későbbi elmozdulása és eróziója alakította ki a ma látható formákat. A rétegek megdőltek, a víz pedig hosszú idő alatt koptatta a felszínüket. Így jöttek létre azok a párhuzamos, bordaszerű kőzetvonulatok, amelyek ma a Duna medrébe nyúlnak.
A különleges képződmények azonban csak akkor láthatók, ha a folyó vízszintje rendkívül alacsony. Még ilyenkor is csak egy kisebb részük emelkedik ki a vízből, ezért a látványos felvételek nem mindennapi lehetőséget kínálnak a földtani múlt megismerésére.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Lábatlanon és Nyergesújfalun is érdemes keresni őket
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy az eocén kőzetbordákat nem kizárólag az egyik vagy a másik településnél kell keresni: Lábatlan és Nyergesújfalu térségében egyaránt megtalálhatók. A lábatlani képződmények különösen látványosak felülnézetből, amikor a megdőlt rétegek és a jellegzetes, karomszerű formák is jól kirajzolódnak. Nyergesújfalu környékén pedig jóval hosszabb kőzetbordák húzódnak a mederben.
A látványosság ugyanakkor nemcsak földtani érdekesség. A kőzetek a hajózás szempontjából is fontosak: alacsony vízállásnál a mederbe mélyen benyúló formák zátonyszerű akadályokat jelenthetnek, és megnehezíthetik, veszélyessé tehetik a hajók közlekedését.
Ebben az aszályos, hihetetlenül száraz őszben is akadnak kincsek a kiszáradt erdőszéleken: már messziről világítanak a tűzpiros bogyók. Apropó, ismeritek a galagonyát?
Közeledik a Simon-Júdás-napi vásár: Sárvár 2026-ban is várja a látogatókat, itt a részletes program és minden más tudnivaló
Október 23–24-én ismét megtelik Sárvár belvárosa árusokkal, vendéglátósokkal és vásározókkal a Simon Júdás napi vásáron.
Ha az ősz egyik hétvégéjén még beiktatnátok egy balatoni kiruccanást, Tihany októberben is tartogat jó programokat.
Elképesztő pofátlanság a Balatonnál: alig egy hete nyílt meg az új látványosság, máris ellopták a lényeget
Alig egy hete nyílt meg Fonyód új családi attrakciója, máris akadt, aki szépen ellopta belőle a lényeget. A Fonyódi Meseösvény kincsesládájából eltűnt a lakattal lezárt...
Új fogadóépület, legalább 5000 négyzetméternyi plusz zöld, megújuló sétányok és kapcsolódás a Balatoni Bringakörúthoz – kiválasztották a keszthelyi Városi Strand fejlesztésének tervezőjét.
A Mátrafüred és Mátraháza között fekvő Sástó Magyarország legmagasabban fekvő tava, és a környék egyik kedvelt kirándulóhelye. A tó azonban mára hűlt helye:(
Hatalmas a baj a leégett vidéki gyógyfürdőnél: azonnali hatállyal szerződést bontottak, nyomozás indulhat
Felmondta a tamási fürdő helyreállítására kötött szerződést a város önkormányzata, amely 2025-ben 910 millió forintos állami támogatást kapott a rekonstrukcióra.
Időzített bomba ketyeg a magyar erdőkben: egyre gyorsabban terjed ez a cuki, de annál veszélyes ragadozó
Elsőre akár aranyosnak is tűnhet a magyar erdőben egyre sűrűbben felbukkanó mosómedve, a háttérben azonban komoly természetvédelmi problémák húzódhatnak meg.
Azt hitted, októberre kihalt a Balaton? Sztárfellépők, ingyenes programok és halas finomságok jönnek
Ősszel is érdemes lehet útra kelni a Balatonhoz, különösen akkor, ha egy jó halas fogás, egy koncert vagy egy családi program is belefér a hétvégébe.
Újabb helyszínen bukkantak a védett közönséges vízilófarkra a Kis-Balatonon, ráadásul a korábban ismertnél jóval nagyobb, több ezer hajtásból álló állományt fedeztek fel.
Nem mindennapi látványban lehetett részük azoknak, akik a Nyírszőlős melletti elkerülő úton jártak: egy hatalmas termetű jávorszarvas tűnt fel az út közelében. Az állatról videó...
Tragikus körülmények között halt meg egy végzős diák Keszthelyen: hiába küzdöttek a mentők az életéért
Egy keszthelyi iskolai program során tragikus körülmények között életét vesztette a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős diáklánya.
Senki sem hiszi el, mi nőtt a Balaton kiszáradt medrében: elképesztő dolgot szüreteltek a magyar tengernél + Fotó
Ki gondolná, hogy októberben dinnyét lehet szüretelni a Balaton medrében? Pedig Balatonbogláron éppen ez történt: a Csavargőzös Műemlékhajó közelében, a kiszáradó meder növényzete között több...
Átépítenék a 71-es főút és a Tihany felé vezető 7117-es út jelenlegi csomópontját az Őrtorony kilátó közelében. A tervek szerint körforgalom épülne, módosulna a Balatoni...
A látogatóktól mintegy 50 méterre adott le lövést egy vadász egy, a keszthelyi vadászati múzeum parkjába betévedt szarvasbikára.
Hévízhez közel, 178 millióért árulják ezt a különleges zalai épületet. Jó pár évvel ezelőtt étterem, borospince és néprajzi múzeum is működött benne. Aztán közbe szólt...
Felfoghatatlan tragédia Mezőcsáton: vályogház omlott egy munkásra, hat gyermek és tizenhat unoka gyászolja
Életét vesztette egy 67 éves férfi Mezőcsáton, amikor felújítási munkálatok közben ráomlott egy vályogépület fala.
Az Erőművek Éjszakáján idén országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítményt lehet meglátogatni, ráadásul a programok ingyenesek.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.