A szokásosnál korábban indulhat a balatoni strandszezon 2026-ban: több északi parti település már pünkösre megnyitja strandjait.
Váratlan bejelentés: súlyos pénzügyi gondok miatt elmarad a legendás vidéki fesztivál
Pénzügyi nehézségek miatt idén nem rendezi meg a hagyományos Sétatér Fesztivált a pécsi önkormányzat rendezvényszervező cége, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. - tájékoztatta a társaság kedden az MTI-t.
Közleményükben a júniusra tervezett rendezvénnyel kapcsolatban azt írták: az állami támogatást nem folyósították számukra, így likviditási nehézségek léptek fel. Hozzátették: a társaság idei költségvetése kevesebb, mint korábban.
Ugyanakkor közölték: nyáron számos program lesz Pécsen. Június 5-én és 6-án a Római Fesztivál hívja időutazásra a Sopianae öröksége iránt érdeklődőket, július 2. és 5. között pedig érkezik a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál, amely több mint harminc fényalkotással öltözteti díszbe a belvárost. Az augusztust a Szamárfül gyerekfesztivál zárja augusztus 28. és 30. között.
A Zsolnay-negyedben a Pirogránit esték sorozatot június 6-án a Lázár Tesók koncertje nyitja, amelyet olyan különlegességek követnek, mint Csákányi Eszter és Hajdu Steve kabaréestje, Kalmus Felicián kerti partija, vagy a Metronóm Jazz Klub nívós koncertjei - sorolták.
A színházkedvelők június 23-án Pintér Béla és Társulata Kabuki című előadását láthatják, a történelem és a művészet rajongóit pedig az Életre kelő Szecesszió tematikus napja és a Múzeumok Éjszakája programjai várják.
A szezon kiemelkedő képzőművészeti eseménye a Vasarely 120 - kortárs reflexiók című kiállítás lesz az m21 Galériában (május 28. - szeptember 29.). Victor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából a tárlat izgalmas párbeszédet teremt a világhírű pécsi mester több mint húsz alkotása és huszonegy neves kortárs művész reflexiói között. A tárlat élményvilágát július 2-tól a Hommage á Vasarely by Light című fényművészeti kiállítás egészíti ki - olvasható a közleményben.
