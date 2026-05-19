Dunaújváros, 2025. szeptember 9.Hadházy Ákos független országgyûlési képviselõ a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen tartott tüntetésen Dunaújvárosban
Soron kívül lépett Magyar Péter kormánya: mentőövet dobnak a végveszélybe került legendás magyar gyárnak

2026. május 19. 09:02

A kormány döntött a dunaújvárosi vasmű, a Dunaferr lejáró közszolgáltatási szerződésének átmeneti meghosszabbításáról. Az intézkedés rövid távon garantálja a vállalat biztonságos működését és mintegy 550 dolgozó megélhetését. A végső cél ugyanakkor egy hosszú távon is fenntartható működési modell kialakítása - írta meg a Telex.

Magyar Péter kormánya soron kívül tárgyalta a nehéz helyzetbe került vasmű ügyét. A cég jelenlegi megállapodása május végén lejár. A kabinet ezért elengedhetetlennek látta a hosszabbítást, amelyről a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón be is számoltak.

A Dunaferr alapvető működésének fenntartása havonta nagyjából egymilliárd forintot igényel. Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerint ez az összeg fedezi a legszükségesebb iparbiztonsági intézkedéseket és a közműdíjakat. Ebből finanszírozzák továbbá a berendezések állagmegóvását, valamint a munkavállalók foglalkoztatását és bérét.

Nagy Ervin, Dunaújváros országgyűlési képviselője a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy a hosszabbítás átmenetileg megnyugtató helyzetet teremt az ott dolgozók számára. A fókuszban azonban egy hosszú távon is életképes működési modell megalkotásának kell állnia. A politikus úgy véli, hogy ezt a stabil jövőképet kizárólag a helyi, komoly tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező munkavállalókra építve lehet sikeresen megvalósítani.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#dunaújváros #dunaferr #kormánydöntés #magyar péter

Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

