Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz.
Soron kívül lépett Magyar Péter kormánya: mentőövet dobnak a végveszélybe került legendás magyar gyárnak
A kormány döntött a dunaújvárosi vasmű, a Dunaferr lejáró közszolgáltatási szerződésének átmeneti meghosszabbításáról. Az intézkedés rövid távon garantálja a vállalat biztonságos működését és mintegy 550 dolgozó megélhetését. A végső cél ugyanakkor egy hosszú távon is fenntartható működési modell kialakítása - írta meg a Telex.
Magyar Péter kormánya soron kívül tárgyalta a nehéz helyzetbe került vasmű ügyét. A cég jelenlegi megállapodása május végén lejár. A kabinet ezért elengedhetetlennek látta a hosszabbítást, amelyről a hétfői kormányülést követő sajtótájékoztatón be is számoltak.
A Dunaferr alapvető működésének fenntartása havonta nagyjából egymilliárd forintot igényel. Magyar Éva kormányszóvivő tájékoztatása szerint ez az összeg fedezi a legszükségesebb iparbiztonsági intézkedéseket és a közműdíjakat. Ebből finanszírozzák továbbá a berendezések állagmegóvását, valamint a munkavállalók foglalkoztatását és bérét.
Nagy Ervin, Dunaújváros országgyűlési képviselője a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy a hosszabbítás átmenetileg megnyugtató helyzetet teremt az ott dolgozók számára. A fókuszban azonban egy hosszú távon is életképes működési modell megalkotásának kell állnia. A politikus úgy véli, hogy ezt a stabil jövőképet kizárólag a helyi, komoly tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező munkavállalókra építve lehet sikeresen megvalósítani.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat
A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
Súlyos munkaerőhiány fenyegeti az ágazatot, a szakma szerint nem csoda, hogy külföldi munkavállalókban kell gondolkozni.
A mesterséges intelligencia térnyerésével a fizikai és műszaki munkakörök egyre értékesebbé válnak, a Z-generáció azonban továbbra is alig képviselteti magát ezeken a területeken.
Így láncolják magukhoz a dolgozókat 2026-ban a legélelmesebb munkahelyek: 10-ből 8 embernél azonnal beválik a módszer
A kutatás alapján a munkavállalók számára egyre fontosabb, hogy a cégek rugalmasan kezeljék a nemzetközi munkavégzéshez kapcsolódó szabályokat és adminisztrációt.
Máris távozik egy régi motoros a parlamentből: pályázatot írnak ki a helyére, várják a jelentkezőket
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Such György, az Országgyűlés Hivatalának 2013 óta hivatalban lévő főigazgatója.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
Akár napi 10 órát is ülhetnek több tíz méter magasan: így dolgoznak a toronydaru-kezelők Magyarországon.
Európa társadalma egyre öregszik, ami komoly terhet ró a munkaerőpiacra és az ellátórendszerekre.
Elfogott a rendőrség egy magyar szexuális bűnözőt: nem semmi helyen húzta meg magát a hatóságok elől
A gyanúsított Magyarországnak történő átadásáról a helyi bíróság dönt majd.
Vajon mennyire számít a siker? És mit értünk egyáltalán alatta? Pénzt, karriert, elismerést, vagy valami egészen mást? Mutatjuk!
Kíméletlen ultimátumot adtak a legfiatalabb munkavállalók: ha ezt meglépi a cég, azonnal felállnak az asztaltól
A legfiatalabb munkavállalói generáció tudatosabb a munkahelyi jóllét kereteit illetően: ők reagálnak legerősebben a túlzott munkaterhelésre.
Több mint ezer dolgozójától vált meg egy népszerű magyarországi üzletlánc: kiderült, mi áll a háttérben
Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma.
Dúlnak az indulatok a magyar munkahelyeken: senki sincs biztonságban - sanyarú idők várnak a dolgozókra
Egy év alatt jelentősen megnőtt a munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalom a magyarok körében: minden ötödik válaszadó valós veszélyként éli meg, hogy elveszítheti az állását.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Öt év szolgálati idő után francia állampolgárság is járhat, de az odáig vezető út rendkívül megterhelő.
Az Aldinál immár tizenharmadik hónapja tart a létszámcsökkenés, a munkaerő-kölcsönző cégeknél pedig az élénkülés jelei látszanak.
Meglepő igazság derült ki a Tisza vagyonadóról és a KATA visszavezetéséről: csalódhat, aki pénzesőre vár
Hiába a rekordalacsony tao, a magyar adórendszer több területen is kiugró terheket jelent.
Megdöbbentő különbségek az európai adóterhekben: a gyerekes családok járhatnak a legjobban, ha jól választanak országot
Az európai dolgozók között óriási különbségek vannak abban, hogy fizetésük mekkora részét viszi el a személyi jövedelemadó.
Van egy varázs összeg, ami felett a magyarok boldogan maradnak a munkahelyükön: kiderült, mi még az elvárás
A cafeteria a dolgozók szemében nem bérpótlék, hanem a megbecsülés egyik legerősebb jele – derül ki egy 2025-ös cafeteria kutatásából.
Az Európai Unióban minden ötödik dolgozó rendszeresen munkába áll hétvégén is, derült ki az Eurostat friss elemzéséből.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít