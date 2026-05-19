Vírusfertőzés, mikrobiológia és virológia koncepció. Vírusháttér a másolási térrel.
HelloVidék

Tömeges fertőzés ütötte fel a fejét egy vidéki idősek otthonában: tízen kórházba kerültek

HelloVidék
2026. május 19. 09:16

Több tucat ember betegedett meg egy hajdú-bihari idősek otthonában, ahol rotavírus-fertőzést azonosítottak. A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb, május 5. és 10. közötti időszakra vonatkozó jelentése szerint két tömeges közösségi gastroenteritis-járványt regisztráltak Magyarországon, ezek egyike Hajdú-Bihar vármegyében alakult ki. A jelentés alapján egy hajdú-bihari idősek otthonában április 28-án kezdődött az enterális járvány. A 419 érintett közül 30-an betegedtek meg, köztük 27 gondozott és 3 dolgozó. A fertőzöttek hányásra és hasmenésre panaszkodtak, tíz ember állapota pedig olyan súlyossá vált, hogy kórházi kezelésre volt szükség - írta a Haon.hu.

A laboratóriumi vizsgálatok során nyolc mintát elemeztek, ezek közül öt esetben rotavírust mutattak ki. A szakemberek szerint a fertőzés feltehetően kontakt úton terjedt. Az intézményben azonnal életbe léptették az enterális járványokra kidolgozott infekciókontroll-intézkedéseket, emellett a vezetőség korlátozta a látogatásokat is.  A jelentésből az is kiderül, hogy Hajdú-Biharban több más fertőző betegség is jelen van. A vizsgált időszakban:

  • 4 campylobacter-fertőzést regisztráltak,
  • 4 embernél szalmonellózist igazoltak,
  • 39-en rotavírus-fertőzéssel küzdöttek,
  • 3 fő fertőző májgyulladás miatt került kezelésre,
  • további 3 ember Hepatitis A-fertőzést kapott el,
  • 5-en skarlátosak lettek,
  • 4 bárányhimlős esetet is azonosítottak,
  • egy embernél gennyes agyhártyagyulladást,
  • két betegnél pedig savós agyhártyagyulladást diagnosztizáltak.

A Hepatitis A miatt már korábban is kialakult riadalom a vármegyében: Hajdúhadházon a múlt héten számoltak be egy helyi járványhelyzetről, amelyben gyermek is megfertőződött.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #járvány #fertőzés #egészségügy #magyarország #belföld #betegség #idősek #hepatitis #hellovidék

