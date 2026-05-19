Tömeges fertőzés ütötte fel a fejét egy vidéki idősek otthonában: tízen kórházba kerültek
Több tucat ember betegedett meg egy hajdú-bihari idősek otthonában, ahol rotavírus-fertőzést azonosítottak. A járvány miatt több gondozott kórházi ellátásra szorult, miközben a vármegyében más fertőző betegségek is megjelentek az elmúlt napokban.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb, május 5. és 10. közötti időszakra vonatkozó jelentése szerint két tömeges közösségi gastroenteritis-járványt regisztráltak Magyarországon, ezek egyike Hajdú-Bihar vármegyében alakult ki. A jelentés alapján egy hajdú-bihari idősek otthonában április 28-án kezdődött az enterális járvány. A 419 érintett közül 30-an betegedtek meg, köztük 27 gondozott és 3 dolgozó. A fertőzöttek hányásra és hasmenésre panaszkodtak, tíz ember állapota pedig olyan súlyossá vált, hogy kórházi kezelésre volt szükség - írta a Haon.hu.
A laboratóriumi vizsgálatok során nyolc mintát elemeztek, ezek közül öt esetben rotavírust mutattak ki. A szakemberek szerint a fertőzés feltehetően kontakt úton terjedt. Az intézményben azonnal életbe léptették az enterális járványokra kidolgozott infekciókontroll-intézkedéseket, emellett a vezetőség korlátozta a látogatásokat is. A jelentésből az is kiderül, hogy Hajdú-Biharban több más fertőző betegség is jelen van. A vizsgált időszakban:
- 4 campylobacter-fertőzést regisztráltak,
- 4 embernél szalmonellózist igazoltak,
- 39-en rotavírus-fertőzéssel küzdöttek,
- 3 fő fertőző májgyulladás miatt került kezelésre,
- további 3 ember Hepatitis A-fertőzést kapott el,
- 5-en skarlátosak lettek,
- 4 bárányhimlős esetet is azonosítottak,
- egy embernél gennyes agyhártyagyulladást,
- két betegnél pedig savós agyhártyagyulladást diagnosztizáltak.
A Hepatitis A miatt már korábban is kialakult riadalom a vármegyében: Hajdúhadházon a múlt héten számoltak be egy helyi járványhelyzetről, amelyben gyermek is megfertőződött.
