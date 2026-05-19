Több százezer ragadozót engedtek a Balatonba: ritkán látott videó bukkant fel az akcióról
Izgalmas videót osztott meg a napokban a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.: a felvételeken az látszik, ahogy helyi gyerekek segítenek az idei csukatelepítésben a Sió térségében. A munkálatokban ugyanis egy helyi horgásszakkör kisdiákjai is részt vesznek, akik nemcsak nézői, hanem aktív segítői is a haltelepítésnek.
A TikTok videóból az is kiderül, hogy a gyerekeket Kiss István halőr vezeti be a csukatelepítés alapjaiba. A fiatalok testközelből ismerhetik meg, hogyan zajlik egy ilyen természetvédelmi és halgazdálkodási munka, miközben saját kezűleg is közreműködnek a kis csukák vízbe engedésében.
A csukatelepítés egyébként minden évben komoly összefogással zajlik a Balaton térségében. A munkában rendszeresen részt vesznek a helyi horgászegyesületek is: kis csónakjaikkal az északi part menti, növényzettel sűrűn benőtt területekre juttatják ki az előnevelt csukákat. Ezek a sekély, növényes részek ideális élőhelyet biztosítanak a ragadozóhalak számára.
@balatoni_halgazdalkodas ♬ original sound - balatonihalgazdalkodas
A következő napokban jelentős mennyiségű hal kerül a vizekbe: a Kis-Balatonba mintegy 100 ezer darab, míg magába a Balatonba körülbelül 250 ezer darab előnevelt csukát telepítenek.
A program nemcsak a halállomány erősítéséről szól, hanem szemléletformáló szerepe is van: a szervezők célja, hogy a gyerekek már fiatal korban közelebb kerüljenek a természethez, a vízi élővilághoz és a felelős horgászat alapjaihoz.
