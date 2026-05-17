2026. május 17. vasárnap Paszkál
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fenyőfák egy erdőben, drónnal felülről nézve.
HelloVidék

Veszélyben a magyarok kedvenc karácsonyfája: ez a jól ismert fafaj hamarosan végleg eltűnhet hazánkból

Pénzcentrum
2026. május 17. 17:27

A lucfenyők gyors pusztulása már jól látható jele annak, hogy a klímaváltozás alapvetően átalakítja Magyarország élővilágát. A kutatók szerint a karácsonyfaként ismert fafaj számára a Kárpát-medence klímája egyre kevésbé alkalmas, ezért a lucfenyő hosszú távon eltűnhet hazánkból.

A debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet közleménye alapján az elmúlt években látványosan felgyorsult a lucfenyők pusztulása. A szakemberek szerint különösen 2023 után romlott drasztikusan a helyzet. Az ország 269 településéről érkeztek bejelentések kiszáradó vagy elhalt fákról, a regisztrált több mint négyezer lucfenyő közel 60 százaléka már elpusztult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lucfenyő Magyarországon természetes körülmények között főként az Alpokalján fordult elő, de az elmúlt évtizedekben országszerte ültették kertekbe és parkokba. A kutatók szerint azonban a növekvő átlaghőmérsékletet már nem képes elviselni ez az érzékeny fafaj.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakértők úgy látják, hogy a lucfenyő pusztulása szinte előre jelzi a klímaváltozás várható következményeit. A HungaroMet adataira épülő előrejelzések szerint Magyarország éves átlaghőmérséklete tovább emelkedhet az évszázad végére, ami még kedvezőtlenebb feltételeket teremthet a faj számára.

A kutatók szerint a lucfenyő eltűnése nemcsak természetvédelmi kérdés, hanem figyelmeztetés is arra, milyen gyorsan változik a magyarországi klíma.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #fa #klímaváltozás #éghajlat #környezet #természet #globális felmelegedés #hellovidék #melegedés #természetvédelem #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:27
17:01
16:31
16:10
Pénzcentrum
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
4 napja
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
3
3 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
4
3 hete
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
5
4 napja
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladapter
BAR listával kapcsolatos jogorvoslati lehetőség, amely értelmében pert lehet indítani az adatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a hiteladat-szolgáltató, vagy a nyilvántartást vezető pénzügyi vállalkozás (BISZ Rt.) ellen

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 17:01
A hét olvasói levele: „Normális, hogy mégtöbb minőségileg redukált, drágább, DE NYUGATI ÁRU kerűljön a magyarok asztalára?"
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 16:10
A Hatoslottó nyerőszámai a 20. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. május 17. 17:03
Vérszívók lephetik el a kerteket: ezek a növények aranyat érnek ellenük
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm