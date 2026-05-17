Veszélyben a magyarok kedvenc karácsonyfája: ez a jól ismert fafaj hamarosan végleg eltűnhet hazánkból

A lucfenyők gyors pusztulása már jól látható jele annak, hogy a klímaváltozás alapvetően átalakítja Magyarország élővilágát. A kutatók szerint a karácsonyfaként ismert fafaj számára a Kárpát-medence klímája egyre kevésbé alkalmas, ezért a lucfenyő hosszú távon eltűnhet hazánkból.

A debreceni HUN-REN Atommagkutató Intézet közleménye alapján az elmúlt években látványosan felgyorsult a lucfenyők pusztulása. A szakemberek szerint különösen 2023 után romlott drasztikusan a helyzet. Az ország 269 településéről érkeztek bejelentések kiszáradó vagy elhalt fákról, a regisztrált több mint négyezer lucfenyő közel 60 százaléka már elpusztult.

A lucfenyő Magyarországon természetes körülmények között főként az Alpokalján fordult elő, de az elmúlt évtizedekben országszerte ültették kertekbe és parkokba. A kutatók szerint azonban a növekvő átlaghőmérsékletet már nem képes elviselni ez az érzékeny fafaj.

A szakértők úgy látják, hogy a lucfenyő pusztulása szinte előre jelzi a klímaváltozás várható következményeit. A HungaroMet adataira épülő előrejelzések szerint Magyarország éves átlaghőmérséklete tovább emelkedhet az évszázad végére, ami még kedvezőtlenebb feltételeket teremthet a faj számára.

A kutatók szerint a lucfenyő eltűnése nemcsak természetvédelmi kérdés, hanem figyelmeztetés is arra, milyen gyorsan változik a magyarországi klíma.