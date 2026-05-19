Baráti társaság étkezik egy zenei fesztiválon.
HelloVidék

Ínycsiklandó gasztrobulival robban a szezon Balatonnál: borok és halételek lepik el a népszerű sétányt

HelloVidék
2026. május 19. 18:15

Május végén ismét a balatoni ízek és a kulturális programok veszik át a főszerepet Balatonfüreden: 2026. május 22. és 25. között rendezik meg a Balatoni Hal- és Borünnepet a Tagore sétányon. A nyár egyik hagyományos nyitóeseményének számító fesztivál idén is borokkal, halételekkel és színes kísérőprogramokkal várja a látogatókat.

A Balatoni Hal- és Borünnep középpontjában ezúttal is a Balatonfüred–Csopaki borvidék borászatai állnak, többek között az Arias Borászat, a Balogh Pincészet, a Zelna Borászat és a Koronczai Pincészet kínálatával. A borok mellett a gasztronómiai kínálatban sajtok és halételek is szerepelnek, az Alföldi Garabonciás Sajtház, a Füredi Halas és a Spicc Bisztró részvételével.

A programok már pénteken délután elindulnak: 17.40-kor térzene nyitja az eseményt a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekar közreműködésével, majd 18 órakor tartják az ünnepélyes megnyitót. Köszöntőt mond dr. Bóka István polgármester, az ünnepi áldást pedig dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele adja.

Az este további részében reformkori táncház, majd a HoldEső Együttes koncertje várja a közönséget, amely a népzenei hagyományokat modern hangzással ötvözi.

Családi programok, népzene és bábjáték

A szombati nap a családoké és a kulturális programoké lesz. Délelőtt a Maszk Báb és Ifjúsági Színház Mátyás király-előadása látható, este pedig többek között a Zalai Táncegyüttes, a Tárkány Művek és Kállay–Sanders András zenekara is színpadra lép.

A gyerekeket reformkori játszóprogramok, kincskeresés, mesemondó jurta és kézműves foglalkozások várják, arcfestéssel és játszóházzal kiegészítve.

Gyermekhorgászverseny és vasárnapi programok

Vasárnap reggel gyermekhorgászversennyel indul a nap a Tagore sétányon. A 14 év alatti indulók két korcsoportban versenyeznek, az eredményhirdetést dél körül tartják. A nap folyamán további népzenei és táncos programok, valamint koncertek színesítik a kínálatot.

A rendezvénysorozat hétfőn zárul, visszafogottabb programokkal: néptáncfellépés, majd a Füred Dixieland Band koncertje búcsúztatja az eseményt.

A fesztiválhoz kapcsolódva a Vaszary Alkotóműhelyben Egry József ihlette borcímke-készítő foglalkozást is tartanak, ahol a látogatók egyedi alkotásokat készíthetnek.
Címlapkép: Getty Images
