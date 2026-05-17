Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.
Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők
Budakalász új eszközzel lép fel az agglomerációs települések túlzsúfoltságát okozó illegális lakásszaporítások ellen. A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól. A kapacitáshiánnyal küzdő szolgáltató más településeken is hajlandó bevezetni a szigorítást. Eközben a város jogi úton is küzd a már megvalósult, engedély nélküli társasházasítások ellen - közölte a Telex.
A Budapest környéki településeken, így Budakalászon is egyre nagyobb problémát okoznak a lakásszaporítóként ismert építési vállalkozók. Ők a szigorodó beépítési szabályokat kijátszva, egy-egy megvásárolt házat helyi engedély nélkül osztanak fel több – esetenként négy vagy hat – különálló lakásra. Ezt követően az ingatlanokat egyenként értékesítik. A lakosságszám hirtelen növekedése komoly terhelést jelent a helyi infrastruktúrának, és súlyosbítja a mindennapos forgalmi dugókat. Az önkormányzatok eddig szinte tehetetlenek voltak a jelenséggel szemben.
A fordulatot az hozta el, hogy a budakalászi önkormányzat megállapodott a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel (DMRV). Az új gyakorlat lényege, hogy a szolgáltató csak olyan ingatlanoknál engedélyezi a közműcsatlakozást, amelyek kialakítása megfelel a helyi építési szabályzatnak. Ha az önkormányzat az előzetes nyilatkozat kiadásakor jelzi a szabálytalanságot, a vízmű megtagadja a bekötést. Ennek következtében az épület mérőóra és ivóvíz nélkül marad.
Ez a lépés a vízmű érdekeit is szolgálja, mivel a hálózat kapacitása kimerült. A szolgáltató már az elmúlt években sem tudott új fejlesztési igényeket befogadni. A stabil – különösen aszályos időben kritikus – ivóvízellátást ugyanis csak a hivatalosan engedélyezett lakásszámmal számolva tudják garantálni. A DMRV vezérigazgatója jelezte: a budakalászi mintát más, a beköltözési rohammal küzdő önkormányzatokkal együttműködve is hajlandóak bevezetni.
A megelőzés mellett a már megvalósult szabálytalan átalakítások ügyében is lépett a város. Egy Hargita utcai ingatlan esetében, ahol egy korábbi családi házat hatlakásos társasházzá alakítottak, az önkormányzat két fronton is jogi eljárást indított. Egyrészt beperelték a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, mivel a hatóság szerintük jogszabálysértő módon járt el. Bár a hivatal kisebb változtatásokra, például faültetésre és a kocsibeállók számának csökkentésére kötelezte a tulajdonosokat, a hat lakás meglétét lényegében jóváhagyta. A kormányhivatal azzal védekezik, hogy a rendeltetésszerű használat és a lakásszám ellenőrzése önkormányzati hatáskörbe tartozik.
Másrészt az önkormányzat magukat az ingatlantulajdonosokat is kötelezte az eredeti állapot helyreállítására, a településképi előírások megsértése miatt. Mivel a felszólításnak nem tettek eleget, az ügy a bíróságon folytatódik. Időközben egy másik hasonló, engedély nélküli lakásszámnövelés ügyében is hatósági eljárás indult Budakalászon. A tulajdonosok ellenállása miatt azonban ez az eset is bírósági útra terelődött.
