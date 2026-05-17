2026. május 17. vasárnap Paszkál
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budakalász, Magyarország - 2024. augusztus 08: Tájkép az éjszakai Lupa-tóra.
HelloVidék

Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők

Pénzcentrum
2026. május 17. 10:56

Budakalász új eszközzel lép fel az agglomerációs települések túlzsúfoltságát okozó illegális lakásszaporítások ellen. A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól. A kapacitáshiánnyal küzdő szolgáltató más településeken is hajlandó bevezetni a szigorítást. Eközben a város jogi úton is küzd a már megvalósult, engedély nélküli társasházasítások ellen - közölte a Telex.

A Budapest környéki településeken, így Budakalászon is egyre nagyobb problémát okoznak a lakásszaporítóként ismert építési vállalkozók. Ők a szigorodó beépítési szabályokat kijátszva, egy-egy megvásárolt házat helyi engedély nélkül osztanak fel több – esetenként négy vagy hat – különálló lakásra. Ezt követően az ingatlanokat egyenként értékesítik. A lakosságszám hirtelen növekedése komoly terhelést jelent a helyi infrastruktúrának, és súlyosbítja a mindennapos forgalmi dugókat. Az önkormányzatok eddig szinte tehetetlenek voltak a jelenséggel szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fordulatot az hozta el, hogy a budakalászi önkormányzat megállapodott a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel (DMRV). Az új gyakorlat lényege, hogy a szolgáltató csak olyan ingatlanoknál engedélyezi a közműcsatlakozást, amelyek kialakítása megfelel a helyi építési szabályzatnak. Ha az önkormányzat az előzetes nyilatkozat kiadásakor jelzi a szabálytalanságot, a vízmű megtagadja a bekötést. Ennek következtében az épület mérőóra és ivóvíz nélkül marad.

Ez a lépés a vízmű érdekeit is szolgálja, mivel a hálózat kapacitása kimerült. A szolgáltató már az elmúlt években sem tudott új fejlesztési igényeket befogadni. A stabil – különösen aszályos időben kritikus – ivóvízellátást ugyanis csak a hivatalosan engedélyezett lakásszámmal számolva tudják garantálni. A DMRV vezérigazgatója jelezte: a budakalászi mintát más, a beköltözési rohammal küzdő önkormányzatokkal együttműködve is hajlandóak bevezetni.

Kapcsolódó cikkeink:

A megelőzés mellett a már megvalósult szabálytalan átalakítások ügyében is lépett a város. Egy Hargita utcai ingatlan esetében, ahol egy korábbi családi házat hatlakásos társasházzá alakítottak, az önkormányzat két fronton is jogi eljárást indított. Egyrészt beperelték a Pest Vármegyei Kormányhivatalt, mivel a hatóság szerintük jogszabálysértő módon járt el. Bár a hivatal kisebb változtatásokra, például faültetésre és a kocsibeállók számának csökkentésére kötelezte a tulajdonosokat, a hat lakás meglétét lényegében jóváhagyta. A kormányhivatal azzal védekezik, hogy a rendeltetésszerű használat és a lakásszám ellenőrzése önkormányzati hatáskörbe tartozik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Másrészt az önkormányzat magukat az ingatlantulajdonosokat is kötelezte az eredeti állapot helyreállítására, a településképi előírások megsértése miatt. Mivel a felszólításnak nem tettek eleget, az ügy a bíróságon folytatódik. Időközben egy másik hasonló, engedély nélküli lakásszámnövelés ügyében is hatósági eljárás indult Budakalászon. A tulajdonosok ellenállása miatt azonban ez az eset is bírósági útra terelődött.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #lakás #ingatlan #per #építkezés #belföld #bíróság #szabályozás #agglomeráció #hellovidék #vízellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:56
10:44
10:28
10:15
10:03
Pénzcentrum
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
Tényleg ez a legjobb villanyautó? Teszten a frissített Tesla Model 3: idegesítő újítástól lépett vissza Elon Musk
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
4 napja
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
3
3 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
4
3 hete
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
5
4 napja
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 10:03
Ezt ették a dunántúli betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 09:01
Keményen belenyúlhatnak a legnépszerűbb magyar nyugdíjkedvezménybe: ez a lépés mindent megváltoztatna
Agrárszektor  |  2026. május 17. 10:02
Akkora a baj Magyarországon, hogy azonnal lépnie kell a Tisza-kormánynak
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!