Fortepan: Fotó adományozó / Schermann Ákos
HelloVidék

A vidéki arisztokrácia kedvenc luxushelye volt, ma az összeomlás szélén áll a legendás csónakház

2026. május 19. 11:45

Egykor a győri elit és polgárság egyik legfontosabb találkozóhelye volt, ma viszont az összeomlás szélén áll a Radó-sziget ikonikus épülete, a Spartacus csónakház. Az ország egyik legrégebbi ilyen létesítményének sorsa több mint másfél évtizede bizonytalan, a felújítási tervek sorra megszületnek, de érdemi előrelépés máig nem történt.

A csónakház története 1897-ig nyúlik vissza: a svájci romantikus stílusban megálmodott épület eredetileg Regatta pavilonként működött, és nemcsak az evezős sport, hanem a győri társasági élet egyik központja is volt. A dualizmus korában az arisztokrácia, a katonatisztek és a városi polgárság is rendszeres vendégnek számított, az események pedig gyakran komoly presztízsű társasági alkalmak voltak - írta a Kisalföld.

A tagság nem volt mindenki számára elérhető: komoly díj ellenében lehetett csak a klubhoz csatlakozni, a bevételekből pedig rangos sporteseményeket és regattákat szerveztek. A csónakház terasza és tornya a korabeli beszámolók szerint a város egyik legjobb kilátópontjának számított. A második világháború után az épület sorsa gyökeresen megváltozott. Az államosítást követően több szervezet is használta, majd 1968-tól a Győri Spartacus SE vette át, innen ered a ma is ismert Spartacus-csónakház elnevezés.

A szocializmus évei azonban nem kedveztek az épület állagának: a karbantartások elmaradtak, a híres fa torony pedig statikai okok miatt végül lebontásra került. A rendszerváltás után tovább romlott a helyzet, az egyre szűkösebb anyagi források miatt a fenntartás is gondot okozott.

  • A 2000-es években ugyan több felújítási terv is készült, de a megvalósítás rendre elmaradt. 2007-ben új reményt hozott, hogy a Rába Sárkányhajó Club költözött az épületbe, ám a szükséges források továbbra sem álltak rendelkezésre a teljes rekonstrukcióhoz.
  • 2015-ben már nagyszabású átalakítási tervekről beszéltek: sport- és kulturális központot, apartmanokat és konferenciatermet is kialakítottak volna az épületben, ám a kivitelezés nem indult el. A csónakház 2019-re már eladásra is meghirdetésre került, az állapota ekkorra jelentősen leromlott.
  • 2020-ban Győr önkormányzata visszavásárolta az ingatlant, és újabb fejlesztési koncepciók készültek, többek között víziturisztikai és közösségi funkciókkal. A tervezési szakasz 2023-ban lezárult, a tényleges felújítás azonban továbbra sem indult el.

A legfrissebb információk szerint a teljes rekonstrukció már milliárdos nagyságrendű forrást igényelne, és a megvalósítás időpontja továbbra is bizonytalan. A legutóbbi hírek 2025 októberében érkeztek, akkor Pintér Bence, Győr polgármestere Nyúl Zoltánt, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárát és Fekete Dávid miniszteri biztost szemrevételezte Győr elhanyagolt műemlék épületeit, köztük a Spartacus-csónakházat. Akkor már milliárdos költségekről beszéltek az épület kapcsán.

Címlapkép:  Győri Torna és Evezős Egylet (később Rába ETO, ma Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub) csónakháza. Balra a Cziráky-emlékmű. 1931 Fortepan/ Fotó adományozó: Schermann Ákos
