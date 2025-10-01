Abony város is élne az önrendelkezési jogával, beköltözési pénz megfizetésére kötelezné a beköltözni vágyókat.
Kész életveszély lett a vidéki városháza: lépni kell, mielőtt rázuhan valakire egy betonelem
A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került, ezért az önkormányzat sürgős felújítást rendelt el. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek. A munkálatok első üteme már elindult, és várhatóan 110 millió forintba kerülnek.
A szombathelyi Városháza 1976 és 1983 között épült, és bár az elmúlt évtizedekben kisebb felújítások történtek, komplex szerkezeti vizsgálat eddig nem készült. Tavaly augusztusban az önkormányzat elvégeztette a teljes épület átfogó műszaki felülvizsgálatát, amely kimutatta: szerkezetileg ugyan megfelelő állapotban van az épület, de bizonyos elemek már balesetveszélyt hordoznak. A bordázott falburkolatok, a műkő díszítőelemek, valamint a virágládák állapota miatt sürgős beavatkozás vált szükségessé. Ezért az önkormányzat azonnali beavatkozást rendelt el - írta meg a Nyugat.hu.
A felújítás első ütemében elbontják a földszinti, első, második és hetedik emeleti bordázott falburkolatokat, valamint a földszinti magasjárdát és a virágládákat. Ezek az elemek ugyanis közvetlen balesetveszélyt jelentettek. A munkálatok kivitelezésére a H-V Vízprojekt Kft. adott be 85,8 millió forintos ajánlatot, amelyet az önkormányzat elfogadott.
A második ütemben a teraszok helyreállítása és az 1. emeleti terasz korlátjának kialakítása szerepel, azonban ezt a kivitelezést egyelőre felfüggesztették, mivel nincs elegendő forrás a költségek fedezésére. A harmadik és negyedik ütemek, amelyek a homlokzatok helyreállítását és a 3–6. emeleti műkőelemek rögzítését tartalmazzák, elhalasztásra kerültek.
A felújítás célja, hogy megszüntesse a balesetveszélyes állapotokat, és biztosítsa az épület biztonságos használatát a jövőben. A közgyűlés döntése alapján a további munkálatok elvégzése a város költségvetési helyzetétől függően történik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A városháza felújítása nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem hozzájárul az épület esztétikai megújulásához és energetikai korszerűsítéséhez is. A tervek szerint a felújított városháza modernebb és vonzóbb környezetet biztosít majd az ügyfelek és a dolgozók számára.
A munkálatok előrehaladásáról és a további tervekről a szombathelyi önkormányzat hivatalos kommunikációs csatornáin tájékoztatják a lakosságot.
Az ősz egyik leglátványosabb természeti eseménye idén is elstartolt: már közel 40 000 daru állomásozik a Hortobágy térségében.
A győri vendéglő még idén tavasszal is menüzőhelyként működött, most azonban új gazdát keres.
A védett kígyó nemcsak a padlást és a garázst választotta otthonául, hanem az éléskamrában is feltűnt, így szakértők szerint különös türelemre és odafigyelésre van szükség.
Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is
Tudtátok? Egy kis odafigyeléssel átteleltethetjük a paprikát és a padlizsánt is, így tavasszal nem kell új palántákkal bajlódnunk, és a termés is korábban érkezik.
A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Czövek Béla neve örökre beíródott a Lökösházi Kavicsbányató történetébe: a horgász egy hét leforgása alatt kétszer is megdöntötte a tórekordot.
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
A legendás színész, Hirtling István megmutatta lenyűgöző vidéki kertjét, ahonnan néhány percnyi sétával a Nagy-Kevély tetejére juthathatnak.
Vadkamerával sikerült lencsevégre kapni egy idei alomból származó aranysakálfalkát Tapolca közelében, az Eger-víz egyik szakaszán.
Egyedülálló régészeti felfedezés történt a Komárom-Esztergom vármegyei Dad határában: egy karddal eltemetett avar férfi maradványait tárták fel a szakemberek.
Elégedettek a nyári vendégforgalommal a Marcali Városi Gyógyfürdőben, ahol jelenleg energetikai fejlesztés is zajlik.
Magyarországon is egyre népszerűbb a Second Hand Szeptember! Igaz, már csak néhány nap van hátra a hónapból, de sosem késő átnézni a ruhatárunkat, és fenntartható...
Elfeledett álom a 21-es főút mellett: szégyenfolt lett az egykori pazar autómozis, diszkós fogadóból
Elképesztő képsorozat terjed az interneten arról, hogyan pusztította és koptatta le az idő az egykor pezsgő életű, legendás útszéli fogadót.Vajon mi lesz vele?
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Szeptember 29-én, Mihály-napon hajtják be a legelőkről az állatokat, köztük a juhokat is: ennek apropóján utánajártunk, hogyan készül híres hungarikumunk, a karcagi birkapörkölt.
Elpusztult Árnyék, Szeged ikonikus szürke farkasa, aki 15 éven át volt a vadaspark látogatóinak nagy kedvence.
Megverték a szombathelyi Weöres Sándor Színház színészét, Horváth Ákost, aki azután avatkozott közbe, hogy két bolti tolvaj rátámadt egy eladóra és az üzletvezetőre.
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Ennyi most mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ehhez a különleges balatoni telekhez,...
Egy megtermett szarvasbika egy salgótarjáni lakótelepen éjjeli szerenáddal örvendeztette meg a társasházak lakóit. Videón a hátborzongató szóló!
A természetjárók egyik legkedvesebb menedéke, a Nagy-Hideg-hegyi Turistaház, teljes felújításon esett át. A modernizált és barátságosabb épület most új funkciókkal, kényelmi megoldásokkal és közösségi programokkal...
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.