Kész életveszély lett a vidéki városháza: lépni kell, mielőtt rázuhan valakire egy betonelem

A szombathelyi városháza több mint 40 éves épülete balesetveszélyes állapotba került, ezért az önkormányzat sürgős felújítást rendelt el. A bordázott falburkolatokat minél gyorsabban ki kell javítani, mielőtt valakire ráesnek. A munkálatok első üteme már elindult, és várhatóan 110 millió forintba kerülnek.

A szombathelyi Városháza 1976 és 1983 között épült, és bár az elmúlt évtizedekben kisebb felújítások történtek, komplex szerkezeti vizsgálat eddig nem készült. Tavaly augusztusban az önkormányzat elvégeztette a teljes épület átfogó műszaki felülvizsgálatát, amely kimutatta: szerkezetileg ugyan megfelelő állapotban van az épület, de bizonyos elemek már balesetveszélyt hordoznak. A bordázott falburkolatok, a műkő díszítőelemek, valamint a virágládák állapota miatt sürgős beavatkozás vált szükségessé. Ezért az önkormányzat azonnali beavatkozást rendelt el - írta meg a Nyugat.hu.

A felújítás első ütemében elbontják a földszinti, első, második és hetedik emeleti bordázott falburkolatokat, valamint a földszinti magasjárdát és a virágládákat. Ezek az elemek ugyanis közvetlen balesetveszélyt jelentettek. A munkálatok kivitelezésére a H-V Vízprojekt Kft. adott be 85,8 millió forintos ajánlatot, amelyet az önkormányzat elfogadott.

A második ütemben a teraszok helyreállítása és az 1. emeleti terasz korlátjának kialakítása szerepel, azonban ezt a kivitelezést egyelőre felfüggesztették, mivel nincs elegendő forrás a költségek fedezésére. A harmadik és negyedik ütemek, amelyek a homlokzatok helyreállítását és a 3–6. emeleti műkőelemek rögzítését tartalmazzák, elhalasztásra kerültek.

A felújítás célja, hogy megszüntesse a balesetveszélyes állapotokat, és biztosítsa az épület biztonságos használatát a jövőben. A közgyűlés döntése alapján a további munkálatok elvégzése a város költségvetési helyzetétől függően történik.

A városháza felújítása nemcsak a biztonságot szolgálja, hanem hozzájárul az épület esztétikai megújulásához és energetikai korszerűsítéséhez is. A tervek szerint a felújított városháza modernebb és vonzóbb környezetet biztosít majd az ügyfelek és a dolgozók számára.

A munkálatok előrehaladásáról és a további tervekről a szombathelyi önkormányzat hivatalos kommunikációs csatornáin tájékoztatják a lakosságot.