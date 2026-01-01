Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók

Tóth-Lederhass Csongor érkezésével megújult a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag is. A legnézettebb videók között szerepeltek banki csalásokat bemutató adások, árösszehasonlító tesztek karácsonyi vásárokban és külföldi boltokban, olcsó budapesti ebédhelyeket feltérképező riportok, valamint olyan kísérletek is, amelyek azt mutatták meg, mire elég napi 1000 forint étkezésre. A Pénzcentrum összeszedte, hogy melyek voltak a legérdekesebb videók.

A CashTag a Pénzcentrum díjnyertes videóblogja, amely közérthető formában mutatja be a gazdaság és pénzügyek világát, mély interjúkkal, riportokkal és inspiráló történetekkel, hetente frissülő epizódokkal, hogy segítsen eligazodni a mindennapi pénzügyi döntésekben. A Pénzcentrum vlogja elnyerte az OVA 2024 (Online Video Audio Awards) verseny bronzdíját a közéleti-gazdasági kategóriában, kiemelve a magas minőséget és megvalósítást.

Ezekkel a trükkökkel fosztják ki a magyar bankszámlákat

Ez az adás a leggyakoribb banki és online csalási módszereket mutatja be konkrét példákon keresztül. Szó esik telefonos adathalászatról, hamis banki SMS-ekről, confirm push csalásokról és kamu webáruházakról. A szakértők elmagyarázzák, hogyan jutnak hozzá a csalók az ügyfelek adataihoz és mik a tipikus figyelmeztető jelek.

Arról is kapunk információt, hogy meddig tart az ügyfél felelőssége, mit akar elérni a készülő jogszabály változtatás, ami nagyobb terhet tenne a bankokra, és konkrétan megmutatjuk, milyen digitális szokásokkal lehet megelőzni a csalásokat, valamint mi az a 2-3 lépés, amit azonnal meg kell tenni, ha már megtörtént a baj.

Forralt bor teszt 2025: mennyi egy pohár a karácsonyi vásárokban?

A CashTag stábja budapesti és vidéki karácsonyi vásárokon mérte fel, mennyibe kerül egy pohár forralt bor, és mit kap ezért a vásárló. Nemcsak az árakat hasonlítják össze, hanem az adagokat, az alapanyagok minőségét és a kiszolgálást is. A riport jól megmutatja, látszik-e az infláció az ünnepi kínálaton, és van-e még olyan hely, ahol elfogadható áron lehet vásározni. A videó sok néző számára adott konkrét kapaszkodót az adventi költekezéshez.

Négy évszakos Balaton: ezért özönlik most mindenki a magyar tengerhez

Ez az epizód a Balaton szezonon kívüli gazdasági életét mutatja be. Vendéglátósok, borászok és turisztikai szereplők beszélnek arról, hogyan próbálnak egész évben vendégeket vonzani, és milyen költségekkel, bevételekkel számolnak ősszel és télen. A riport rávilágít arra is, mennyire változott meg az elmúlt években a balatoni turizmus szerkezete, és miért lett egyre népszerűbb a holtszezon. A nézők átfogó képet kapnak a régió gazdasági realitásairól.

Munkaerőpiaci fordulat jön: kiderült, mekkora béremelésre számíthatnak a dolgozók 2026-ban

Ebben a részben a CashTag a hazai munkaerőpiac aktuális helyzetét és kilátásait elemzi. Szakértők beszélnek a béremelések lehetőségeiről, a munkaerőhiányról, valamint arról, hogy mely ágazatokban várható érdemi változás. Szóba kerül az infláció bérekre gyakorolt hatása és az is, hogyan alkalmazkodnak a cégek a megváltozott gazdasági környezethez. Az adás célja, hogy segítsen átlátni a gyorsan változó munkaerőpiacot, és reális képet adjon arról, milyen lehetőségekkel és kockázatokkal számolhatunk 2026-ban.

Megkóstoltuk Kapu Tibor űrkajáit: ezért kulcsfontosságú az űrkutatás az agráriumnak

Ez a CashTag-adás eltér a megszokott gazdasági témáktól. A stáb űrben fogyasztható élelmiszereket kóstol meg, miközben bemutatja, hogyan kapcsolódik az űrkutatás az élelmiszeriparhoz és az agráriumhoz. A szakértők elmagyarázzák, miért fontosak az extrém körülmények között fejlesztett technológiák a földi termelésben is. Kiderült milyen kísérleteket végzett Kapu Tibor a Nemzetközi Űrállomáson - köztük olyan agrár- és növénytermesztési teszteket, amelyek hatással lehetnek a jövő élelmiszer-ellátására, az űrbéli farmokra, és azokra a technológiákra, amelyek akár a Holdon vagy a Marson is működhetnek.

Az árréstop hatása: mit éreztek a boltok, a termelők és a vásárlók?

Ez a rész a 2025-ös élelmiszerárak és az állami szabályozások, az árstopok és az árrés-szabályozás következményeit járja körül. Gazdasági és agrárszakértők beszélnek arról, hogyan reagált a mezőgazdaság és a kiskereskedelem, hol jelentek meg ellátási problémák, és mit tapasztaltak a fogyasztók a pénztáraknál. A videó segít megérteni, milyen hosszabb távú hatásai lehetnek ezeknek az intézkedéseknek a mindennapi költségekre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a kifőzdék és étkezdék

Ebben az epizódban azt vizsgálják, lehet-e még elfogadható áron ebédelni Budapesten. A stáb több kifőzdét, piaci étkezdét és egyszerű vendéglátóhelyet tesztel, összehasonlítva az árakat, adagokat és minőséget. A videó bemutatja, hol maradt meg a klasszikus olcsó ebéd lehetősége, és hol szálltak el végleg az árak. Valós fogyasztói szemszögből nézik az árakat, adagokat és élményt és számolunk azzal is, mennyire terheli a napi 2500-3000 Ft-os ebéd a havi büdzsét.

Hol a legolcsóbb az élelmiszer? Teszten az osztrák, szlovák és magyar Lidl

A CashTag stábja három ország Lidl áruházait hasonlítja össze azonos bevásárlólista alapján. A videó pontos árakkal mutatja meg, mennyivel kerül többe vagy kevesebbe ugyanaz a kosár Magyarországon, Szlovákiában és Ausztriában. Szó esik az adókról, a bérszínvonalról és az árkülönbségek okairól is. Az epizód konkrét számokkal segít eldönteni, mikor éri meg határon túl vásárolni.

Egy hetes kaja kihívás: mire elég napi 1000 forint?

Ez az adás egy költségvetési kísérletet mutat be, amelyben különböző napi étkezési kereteket tesztelnek egy héten át. A videó azt vizsgálja, mit lehet vásárolni napi 1000, 1500 vagy 2500 forintból a jelenlegi árak mellett, és mennyire tartható fenn így egy elfogadható étrend. Az epizód érzékletesen mutatja meg, hogyan néz ki a spórolás a gyakorlatban.

A CashTag 2026-ban is folytatódik, és új epizódjaiban továbbra is közérthető, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a magyar gazdaság legfontosabb folyamatait. A műsor a korábbi adásokhoz hasonlóan a mindennapi döntéseket érintő témákra koncentrál, az árak alakulásától és a megélhetési költségektől a munkaerőpiaci változásokon át a pénzügyi biztonság kérdéséig.