Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 1. játékhéten csütörtökön, 2026-ban

Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így az 1. hét következő, vasárnapi sorsolásán már 1 milliárd 400 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó csütörtöki nyerőszámai az 1. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

10; 13; 25; 30; 31; 35.

Mivel telitalálat ma sem született, a 2. játékhéten így már 1 milliárd 400 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 299 210 forint

4 találat: egyenként 7 045 forint

3 találat: egyenként 2 835 forint

