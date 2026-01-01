2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 1. játékhéten csütörtökön, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. január 1. 20:57

Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Ma nem volt telitalálat, így az 1. hét következő, vasárnapi sorsolásán már 1 milliárd 400 millió forintért játszhatnak a játékosok.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti.

A hatos lottó csütörtöki nyerőszámai az 1. játékhéten 2026-ban emelkedő számsorrendben:

10; 13; 25; 30; 31; 35.

Mivel telitalálat ma sem született, a 2. játékhéten így már 1 milliárd 400 millió forintért játszhatnak a magyar szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 5 találat: egyenként 299 210 forint
  • 4 találat: egyenként 7 045 forint
  • 3 találat: egyenként 2 835 forint
Címlapkép: Getty Images
