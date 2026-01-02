Kimerítették a kasszát az ünnepek? Íme 5+1 filléres recept, amivel kihúzhatod az újév első fizujáig

A te bankszámládat is durván kiszipolyozta az ünnepi készülődés? Nem számítottál rá, hogy ilyen sokba kerül a karácsonyi ajándék, a szórakozás vagy a rokonok vendégül látása? Ne aggódj, nem fogsz éhezni! 5+1 kipróbált receptünkkel segítünk átvészelni az ünnepek utáni időszakot az újév első fizetésapjáig.

Tény, ami tény: kevés olyan magyar van, akinek ne viselné meg pénztárcáját december utolsó ünnepi hete, ami bizony az év egyik legdrágább időszakának bizonyul. Az ünnepi költekezés ellensúlyozására olyan egyszerű és egészséges recepteket kerestünk, amelyeket bárki könnyedén és – ami most még ennél is fontosabb – olcsón összedobhat. Mutatjuk, hogyan készül a zellerkrémleves, a shakshuka, a céklasaláta, az édes-savanyú csirke, a focaccia és az epres tejberizs – mindet kipróbáltuk, tényleg finomak!

1. Zellerkrémleves pirítóssal

A filléres téli levesek koronázatlan királynője a zellerkrémleves, amit bármikor könnyedén elkészíthetünk a legolcsóbb szezonális alapanyagokból. A sűrítéshez mindössze egy kis krumplit használunk, mellé pedig pirítóst vagy krutont tálalunk, hogy laktatóvá varázsoljuk.

Zellerkrémleves pirítóssal

Hozzávalók

1 db zellergumó

2 fej hagyma

2 db krumpli

4 db leveskocka

4 gerezd fokhagyma

2-3 dl tejszín

só, bors ízlés szerint

50 g margarin

pár szelet kenyér

Elkészítése

Tisztítsuk meg a vöröshagymát és a fokhagymát, aprítsuk őket finomra, majd dinszteljük meg őket a margarinban. Hámozzuk meg a zellert és a krumplit, majd kockázzuk fel őket lehetőleg kisebb méretűre. Tegyük a krumplit és a zellert a hagymához, majd öntsük fel annyi vízzel (ha van otthon alaplé, akkor azzal), amennyi kb. 2 ujjnyira ellepi. Ízesítsük a levest 4 db leveskockával, ezen felül sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Főzzük a levest addig, míg a zeller és a krumpli teljesen meg nem puhultak, végül öntsük hozzá a tejszínt és botmixer segítségével dolgozzuk krémesre. Tálaljuk pirítóssal vagy a kenyérből készített fűszeres krutonnal.

2. Shakshuka, az izraeli lecsó

A közismert magyar lecsó keleti „unokatestvéreként” tartjuk számon a shakshukát, amit nevezhetnénk akár izraeli lecsónak is. A különbség az alapanyag használatban és a fűszerezésben rejlik, azonban a hazaihoz hasonló módon ezt az ételt is tojásos feltéttel kínálják.

Shakshuka

Hozzávalók

2 db padlizsán

2 db kaliforniai paprika

2 db paradicsomkonzerv

2 db vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

1 kis csokor petrezselyemzöld

4 db tojás

1 dl olívaolaj

1 mk római kömény

1 db chili paprika ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

Elkészítése

Ugyanúgy, mintha sima lecsót készítenénk, tisztítsuk meg, majd aprítsuk fel a zöldségeket. Egy öntöttvas edényben vagy fazékban kezdjük el az olívaolajon megdinsztelni a hagymát, majd adjuk hozzá a fokhagymát, a padlizsánt és a paprikát is. Sózzuk, borsozzuk, ízesítsük egy kevés római köménnyel és ízlés szerint chilivel, majd öntsük fel a paradicsomkonzervekkel és főzzük teljesen puhára (kb. 1 óra), időnként megkeverve. Ha nagyon elfőne a leve, pótoljuk egy kevés vízzel.

Ha elkészült a lecsós alap, óvatosan, ügyelve arra, hogy ne lyukasszuk ki a sárgáját, üssünk bele néhány tojást a shakshukába (nekünk 4 darab fért el az edényben). Fedjük le, majd kis lángon főzzük addig (kb. 10 perc), míg a fehérje meg nem keményedik (akár a sütőbe is betehetjük 180°C-ra, szintén 10 percre). Ha elkészültünk, a tetejét szórjuk meg frissen aprított petrezselyemzölddel. Tálaljunk minden adagot benne 1-1 tojással, mellé kínáljunk pirítóst.

3. Céklasaláta, a legjobb téli vitaminbomba

A legegészségesebb őszi/téli zöldségek egyike a cékla, ami édeskés íze és harsány színe miatt mindig is megosztotta a közönséget. Ha eddig nem sikerült megbarátkoznod vele ez a recept képes lehet megtörni a jeget. Kínáljuk akár önmagában, egészséges salátaként, akár laktató hideg köretként valamilyen húsétel mellé.

Céklasaláta

Hozzávalók

2 közepes cékla

1 konzerv kukorica

6-8 db savanyú uborka

1 kisebb fej lila hagyma

6 ek majonéz

1 nagy pohár krémes natúr joghurt

só, bors ízlés szerint

Elkészítése

Mossuk meg alaposan a céklákat, majd csomagoljuk őket egyenként alufóliába és tegyük 180°C-ra előmelegített sütőbe. Süssük a céklákat egészben kb. 1-1,5 órán keresztül, míg teljesen meg nem puhulnak (egy éles kést beleszúrva tudjuk ellenőrizni). A sült céklákat hagyjuk teljesen kihűlni, majd pucoljuk meg őket és kockázzuk minél kisebb, kb. fél cm méretűre.

Keverjük össze a céklakockákat 1 konzerv kukoricával, illetve a finomra aprított lila hagymával és az apróra kockázott savanyú uborkával. Keverjünk hozzá majonézt és krémesebb fajta natúr joghurtot, sózzuk és borsozzuk ízlés szerint, majd tegyük a hűtőbe egy éjszakára, hogy az ízek összeérjenek. Tálalás előtt keverjük össze alaposan, hogy az egész saláta átvehesse a cékla élénk színét.

4. Serpenyős édes-savanyú csirke rizzsel

Kínaira éhezel, de nem akarsz költeni a büfék borsos árú kínálatára? Ez a végletekig leegyszerűsített édes-savanyú csirke gyors és olcsó megoldást jelenthet a problémára – ráadásul semmilyen különleges, ázsiai delikáteszekben kapható alapanyagra nincs szükség hozzá.

Édes savanyú csirke rizzsel

Hozzávalók

500 g csirkemell

1 nagy répa

1 kaliforniai paprika

2 fej vöröshagyma

6 gerezd fokhagyma

1 mk őrölt pirospaprika

1 mk őrölt gyömbér

1 mk római kömény

0,5 dl napraforgóolaj

3-4 ek méz

1 ek paradicsomsűrítmény

2 ek ecet vagy citromlé

2 ek Worcester-szósz

1 púpozott ek étkezési keményítő

0,5 l víz

csípős paprika ízlés szerint

só, bors ízlés szerint

1,5 bögre rizs + 3 bögre víz

Elkészítése

Kockázzuk fel a csirkemellet, ízesítsük paprikával, gyömbérrel, sóval, borssal és római köménnyel, majd süssük meg az olajban. A kisült csirkemell kockákat vegyük ki a serpenyőből és tegyük félre. A hátramaradt fűszeres olajban nagy lángon pirítsuk le a vékonyra szeletelt répát, paprikát, hagymát és fokhagymát (egyszerre tesszük őket a serpenyőbe). Sózzuk, borsozzuk, adjunk hozzá csípős paprikát ízlés szerint.

Ha a zöldségek félkemény, még éppen roppanós állagúak, ízesítsük őket mézzel, paradicsomsűrítménnyel, Worcester-szósszal és ecettel/citromlével (ízlésünknek megfelelően készíthetjük a szószt édesebbre és savanykásabbra is). Tegyük vissza a csirkemellet a serpenyőbe, a zöldségek mellé. Egy külön pohárban keverjük ki az étkezési keményítőt kb. fél liter vízben, majd öntsük az egészet a serpenyő tartalmára és kevergetve főzzük addig, míg a keményítő be nem sűríti a mártásunkat.

Köret gyanánt készítsünk rizst: egy kevés olajon pattogtassuk meg a rizsszemeket egy edényben, adjunk hozzá egy teáskanál sót, majd forrázzuk le dupla mennyiségű vízzel. Fedjük le az edényt, majd pároljuk a rizst kis lángon kb. 18 percen keresztül. Akkor készültünk el, ha a rizs az összes nedvességet magába szívta.

5. Focaccia, a híres olasz lepénykenyér

Aki rendszeresen süt vagy rendel pizzát, annak mindenképpen ajánljuk a focaccia nevű puha olasz lepénykenyér receptjét is. Egy letisztult, pofonegyszerű ételről van szó, amit bárki egyszerűen elkészíthet reggelire, ebédre, vacsorára, sőt mi több, akár dekoratív vendégváró harapnivaló gyanánt is.

Focaccia

Hozzávalók

500 g BL80 kenyérliszt

3 dl langyos víz

20 g friss élesztő

1 tk só

0,5 dl olívaolaj + 0,5 dl a tetejére

feltétek ízlés szerint (pl. koktélparadicsom, olajbogyó, lilahagyma, rozmaring, fokhagyma stb.)

Elkészítése

Mérjük ki a lisztet egy tálba, majd keverjük el benne a sót. A langyos vízben keverjük el a 20 g friss élesztőt, ezt követően kb. 0,5 dl olívaolajjal együtt öntsük a liszthez. Dagasszuk ki alaposan kézzel vagy robotgéppel, majd egy tiszta konyharuhával letakarva kelesszük meleg szobahőmérsékleten 1 órán keresztül. Öntsük a tésztát olívaolajjal kikent tepsibe és egyengessük el, hogy a tészta egyenletes vastagságú legyen. Hagyjuk kelni így további 30 percig.

Ha megkelt a focaccia tésztája, öntsünk a tetejére kb. 0,5 dl olívaolajat, majd az ujjunkkal nyomkodjunk bele lyukakat. Díszítsük a tetejét tetszőleges feltéttel – mi pár szem koktélparadicsomot, olajbogyót, lila hagymát, aszalt paradicsomot és friss rozmaringleveleket használtunk hozzá. Tegyük a focacciát 200°C-ra előmelegített sütőbe és süssük alul-felül sütési módban kb. 25-30 percen keresztül.

+1 Epres tejberizs, desszertnek sem utolsó

Édes ízekre vágysz, ám semmi kedved süteményt sütni, és az üres kalóriákat is kerülni szeretnéd? Azoknak, akik egészséges nassolni valóra, egyben laktató, édes főételre vágynak, tuti tippet nyújthat az epres tejberizs receptje, amit opcionálisan bármilyen, a fagyasztó hátuljában lapuló mirelit gyümölcsből elkészíthetünk.

Epres tejberizs

Hozzávalók

1 bögre rizs

2 bögre tej (vagy növényi tej)

1 konzerv kókusztejszín

0,5 kg fagyasztott eper (vagy más gyümölcs)

4-6 ek kristálycukor vagy méz

2-3 ek citromlé

50 g margarin

1 ek vanília kivonat

1 tk fahéj

Elkészítése

Tegyük egy lefedhető teflon edénybe a fagyasztott epret, öntsük rá a két bögre tejet, majd néhány perc alatt főzzük puhára. Ízesítsük cukorral vagy mézzel, vaníliával, citromlével, fahéjjal. Ezt követően adjuk hozzá a rizst és kis lángon, időnként megkeverve főzzük addig, míg fel nem veszi a folyadékot. Ha megpuhult a rizs, krémesítsük az egészet egy konzerv kókusztejjel és egy kis darab margarinnal, majd főzzük tovább röviden, míg be nem sűrűsödik (szükség esetén nyugodtan adjunk hozzá még egy kevés tejet), végül tálaljuk melegen, opcionálisan friss gyümölcsökkel, magvakkal díszítve.

