Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is

A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár. Mutatjuk, mikor indulnak a járatok, mennyibe kerül az átkelés, és kik utazhatnak kedvezménnyel.

A téli szünet idején a balatoni kompok félóránként közlekednek, ami jó hír mindazoknak, akik kirándulást, családi látogatást vagy csak egy téli balatoni sétát terveznek - derült ki a Hírbalaton cikkéből.

Szántódról: 7:00–18:00

Tihanyrévből: 7:15–18:15

Az év utolsó és első napján azonban módosul a menetrend. Így jár a komp szilveszterkor és újévkor:

December 31-én (szilveszter):

Szántódról: 7:00–15:00

Tihanyból: 7:15–15:15

Január 1-jén (újév):

Szántódról: 10:00–18:00

Tihanyból: 10:15–18:15

Január 2–4. között:

Szántódról: 7:00–18:00

Tihanyból: 7:15–18:15

A különleges fénykomp reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 óra után közlekedik egészen január végéig.

Mi lesz január 4. után? Jön a téli alapmenetrend

Hétköznapokon a komp óránként jár:

Szántódról: 7:00–18:00 (óránként)

Tihanyból: 7:15–18:15 (óránként)

Hétvégéken sűrűbb a közlekedés:

Szántódról és Tihanyból félóránként, egészen este 19 óráig.

Ennyibe kerül az átkelés

A jegyárak 2025 végén a következők:

Teljes árú személyjegy: 1000 Ft/fő

Személygépkocsi: 3000 Ft

Kerékpár: 400 Ft

Menetidő: 8 perc

A gyerekek 14 éves korig ingyen utazhatnak, a 25 év alatti fiatalok féláron válthatnak jegyet.

A balatoni komp egész évben üzemel, csak szélsőséges időjárás vagy kedvezőtlen jégviszonyok esetén áll le a forgalom. Az aktuális információk és részletes táblázatok a szolgáltató hivatalos oldalán érhetők el.

Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA