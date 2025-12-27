A buborékos ital évtizedek óta a bőség, a szerencse és az újrakezdés szimbóluma, amely nélkül sokak számára elképzelhetetlen a karácsony vagy a szilveszter.
Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is
A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár. Mutatjuk, mikor indulnak a járatok, mennyibe kerül az átkelés, és kik utazhatnak kedvezménnyel.
A téli szünet idején a balatoni kompok félóránként közlekednek, ami jó hír mindazoknak, akik kirándulást, családi látogatást vagy csak egy téli balatoni sétát terveznek - derült ki a Hírbalaton cikkéből.
- Szántódról: 7:00–18:00
- Tihanyrévből: 7:15–18:15
Az év utolsó és első napján azonban módosul a menetrend. Így jár a komp szilveszterkor és újévkor:
December 31-én (szilveszter):
- Szántódról: 7:00–15:00
- Tihanyból: 7:15–15:15
Január 1-jén (újév):
- Szántódról: 10:00–18:00
- Tihanyból: 10:15–18:15
Január 2–4. között:
- Szántódról: 7:00–18:00
- Tihanyból: 7:15–18:15
A különleges fénykomp reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 óra után közlekedik egészen január végéig.
Mi lesz január 4. után? Jön a téli alapmenetrend
Hétköznapokon a komp óránként jár:
- Szántódról: 7:00–18:00 (óránként)
- Tihanyból: 7:15–18:15 (óránként)
Hétvégéken sűrűbb a közlekedés:
- Szántódról és Tihanyból félóránként, egészen este 19 óráig.
Ennyibe kerül az átkelés
A jegyárak 2025 végén a következők:
- Teljes árú személyjegy: 1000 Ft/fő
- Személygépkocsi: 3000 Ft
- Kerékpár: 400 Ft
- Menetidő: 8 perc
- A gyerekek 14 éves korig ingyen utazhatnak, a 25 év alatti fiatalok féláron válthatnak jegyet.
A balatoni komp egész évben üzemel, csak szélsőséges időjárás vagy kedvezőtlen jégviszonyok esetén áll le a forgalom. Az aktuális információk és részletes táblázatok a szolgáltató hivatalos oldalán érhetők el.
Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
