2025. december 27. szombat János
1 °C Budapest
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Fizz Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balatonfüred, 2024. március 28.A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) Tihany elnevezésű új kompja a balatonfüredi kikötőben a 178. balatoni hajózási szezon első napján 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint h
HelloVidék

Meglepő, mennyiért visz át télen a balatoni komp: itt a teljes menetrend szilveszterre és januárra is

HelloVidék
2025. december 27. 16:25

A Balaton télen sem áll meg: a szántódi–tihanyi komp a karácsonyi szünetben, szilveszterkor és az új év első napjaiban is sűrített menetrend szerint jár. Mutatjuk, mikor indulnak a járatok, mennyibe kerül az átkelés, és kik utazhatnak kedvezménnyel.

A téli szünet idején a balatoni kompok félóránként közlekednek, ami jó hír mindazoknak, akik kirándulást, családi látogatást vagy csak egy téli balatoni sétát terveznek - derült ki a Hírbalaton cikkéből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Szántódról: 7:00–18:00
  • Tihanyrévből: 7:15–18:15

Az év utolsó és első napján azonban módosul a menetrend. Így jár a komp szilveszterkor és újévkor:

December 31-én (szilveszter):

  • Szántódról: 7:00–15:00
  • Tihanyból: 7:15–15:15

Január 1-jén (újév):

  • Szántódról: 10:00–18:00
  • Tihanyból: 10:15–18:15

Január 2–4. között:

  • Szántódról: 7:00–18:00
  • Tihanyból: 7:15–18:15

A különleges fénykomp reggel 7 és 8 óra között, valamint délután 16 óra után közlekedik egészen január végéig.

Mi lesz január 4. után? Jön a téli alapmenetrend

Hétköznapokon a komp óránként jár:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • Szántódról: 7:00–18:00 (óránként)
  • Tihanyból: 7:15–18:15 (óránként)

Hétvégéken sűrűbb a közlekedés:

  • Szántódról és Tihanyból félóránként, egészen este 19 óráig.

Ennyibe kerül az átkelés

A jegyárak 2025 végén a következők:

  • Teljes árú személyjegy: 1000 Ft/fő
  • Személygépkocsi: 3000 Ft
  • Kerékpár: 400 Ft
  • Menetidő: 8 perc
  • A gyerekek 14 éves korig ingyen utazhatnak, a 25 év alatti fiatalok féláron válthatnak jegyet.

A balatoni komp egész évben üzemel, csak szélsőséges időjárás vagy kedvezőtlen jégviszonyok esetén áll le a forgalom. Az aktuális információk és részletes táblázatok a szolgáltató hivatalos oldalán érhetők el.

Címlapfotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

 
#közlekedés #Balaton #menetrend #turizmus #szilveszter #újév #január #komp #hellovidék #jegyár #téli szünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:25
16:04
15:27
15:04
Pénzcentrum
Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit
Döbbenet, mennyi pénzt szórt el 2025-ben a pesti elit karácsonykor: bezzeg a vidéki magyarok...
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 27. szombat
János
52. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
1 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
3
3 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
4
1 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
4 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 16:04
Itt a nagy év végi pezsgőkörkép: mutatjuk, hol szerezheted be a legjobb ár-érték arányú italokat
Pénzcentrum  |  2025. december 27. 15:27
Óriási átverésekkel indultak el a nagy leértékelések a magyar üzletekben: erre nagyon figyelj, ha ma vásárolsz
Agrárszektor  |  2025. december 27. 15:28
Durva hidegfront érkezik Magyarországra, mutatjuk mi várható