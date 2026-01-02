A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak
A Vác–Balassagyarmat vasútvonalon befejeződött a pályafelújítás első üteme. Az elmúlt napokban a próbamenetek sikerrel zajlottak az átépített pályán a Vác és Diósjenő közötti szakaszon, így január 3-án szombattól itt ismét menetrend szerint, járnak az S750-es vonatok - írja közleményében a MÁV. A munkálatoknak azonban ezzel még nincs vége, február elejéig Diósjenő és Balassagyarmat között továbbra is MÁVbuszok járnak, mert ezen a szakaszon folytatódik az emelt szintű karbantartás, melynek keretében Drégelypalánk és Nagyoroszi állomás teljes vágányhálózatát is rendbe teszik.
A Diósjenőtől északra lévő szakaszon, Drégelypalánkon át Balassagyarmatig továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend, mivel a buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.
A buszok megállóhelyei:
- Diósjenő, vasútállomás
- Rétság, autóbusz-forduló
- Borsosberény, 2-es főút
- Nagyoroszi, vasútállomás
- Nagyoroszi, Pataki elágazás
- Drégelypalánk, posta (Drégely helyett)
- Drégelypalánk, vasútállomás
- Ipolyvece, vasútállomás bejárati út
- Dejtár, ABC
- Ipolyszög, vasútimegállóhely bejárati út
- Balassagyarmat, vasútállomás
December 14-től Rétságon kialakítottak egy megállót, így azóta a települést is érintik a MÁVbuszok, ez a megállási hely a második ütem során is megmarad. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi, úthálózati viszonyok miatt.
Javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.
A pályafelújítás hatása a közúton közlekedőkre
A Diósjenő–Drégelypalánk–Balassagyarmat vonalszakaszon a fénysorompókat kikapcsolják a munkálatok miatt. A KRESZ értelmében, ha a fénysorompó sötét, vagyis jelzést nem mutat, a vasúti átjáró előtt minden esetben megállással kell meggyőződni az átkelés veszélytelenségéről. Kérjük a közúton közlekedőket, hogy a vasúti átjárókat fokozott körültekintéssel, a KRESZ vonatkozó szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg!
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A munkavonatok és munkagépek vezetői a munkavégzés idején fokozott figyelemmel, szinte lépésben közelítik meg az átjárókat, azonban a balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedők részéről is elengedhetetlen a fokozott figyelem és az óvatosság.
A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken is.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
A Pénzcentrum 2026. január 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. december 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Szilveszter éjjelén a hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között alakul.
Hidegfront, majd melegfront alakítja az év utolsó napjának időjárását: többfelé havazás, vékony hótakaró is kialakulhat.
Műszaki hiba bénította meg az utazást: törölték a legforgalmasabb tömegközlekedési vonal minden járatát
Az Eurostar minden járatát törölte, a LeShuttle pedig ideiglenesen felfüggesztette szolgáltatásait, ami több ezer utast érint.
Nem szállított utasokat a szerelvény, a MÁV szerint műszaki hiba okozta az esetet, a vonatforgalom nem állt le.
Szilveszterkor, újévkor, majd pedig a téli tanszünet utolsó hétvégéjén várhatóan sokkal többen utaznak közösségi közlekedéssel, ezért a MÁV több jármű forgalomba állításával készül.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy befejeződött 50 jegy- és bérletautomata korszerűsítése.
Folytatódik a magyarországi fuvaros háború: ennek sokan nem fognak örülni, nagyon kemény dolog élesedik a hazai utakon
Kiterjeszti a 20 tonna feletti tranzit- és a teherforgalom korlátozását az Építési és Közlekedési Minisztérium.
Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
A Pénzcentrum 2025. december 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.
Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.
Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
A BKK szilveszter éjjel több metró-, villamos- és buszjáratot indít éjjel, hogy mindenki biztonságosan hazaérhessen.
Európa északi részén extrém széllökéseket okozott a ciklonsorozat, a következő hidegfront kedden hazánkat is eléri.
Egy 21 éves magyar férfi rekedt a Magas-Tátrában, mentőhelikopterrel szabadították ki.