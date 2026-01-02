Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak

A Vác–Balassagyarmat vasútvonalon befejeződött a pályafelújítás első üteme. Az elmúlt napokban a próbamenetek sikerrel zajlottak az átépített pályán a Vác és Diósjenő közötti szakaszon, így január 3-án szombattól itt ismét menetrend szerint­, járnak az S750-es vonatok - írja közleményében a MÁV. A munkálatoknak azonban ezzel még nincs vége, február elejéig Diósjenő és Balassagyarmat között továbbra is MÁVbuszok járnak, mert ezen a szakaszon folytatódik az emelt szintű karbantartás, melynek keretében Drégelypalánk és Nagyoroszi állomás teljes vágányhálózatát is rendbe teszik.

A Diósjenőtől északra lévő szakaszon, Drégelypalánkon át Balassagyarmatig továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend, mivel a buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.

A buszok megállóhelyei:

Diósjenő, vasútállomás

Rétság, autóbusz-forduló

Borsosberény, 2-es főút

Nagyoroszi, vasútállomás

Nagyoroszi, Pataki elágazás

Drégelypalánk, posta (Drégely helyett)

Drégelypalánk, vasútállomás

Ipolyvece, vasútállomás bejárati út

Dejtár, ABC

Ipolyszög, vasútimegállóhely bejárati út

Balassagyarmat, vasútállomás

December 14-től Rétságon kialakítottak egy megállót, így azóta a települést is érintik a MÁVbuszok, ez a megállási hely a második ütem során is megmarad. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi, úthálózati viszonyok miatt.

Javasolják, hogy utazásuk előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

A pályafelújítás hatása a közúton közlekedőkre

A Diósjenő–Drégelypalánk–Balassagyarmat vonalszakaszon a fénysorompókat kikapcsolják a munkálatok miatt. A KRESZ értelmében, ha a fénysorompó sötét, vagyis jelzést nem mutat, a vasúti átjáró előtt minden esetben megállással kell meggyőződni az átkelés veszélytelenségéről. Kérjük a közúton közlekedőket, hogy a vasúti átjárókat fokozott körültekintéssel, a KRESZ vonatkozó szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A munkavonatok és munkagépek vezetői a munkavégzés idején fokozott figyelemmel, szinte lépésben közelítik meg az átjárókat, azonban a balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedők részéről is elengedhetetlen a fokozott figyelem és az óvatosság.

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken is.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán