Verőce, 2025. szeptember 12.A Vácról Balassagyarmatra tartó vonat kisiklott kocsijai Verőcén, Magyarkút megállónál 2025. szeptember 12-én. A balesetben két MÁV-alkalmazott könnyebben megsérült.MTI/Máthé Zoltán
Utazás

Január 3-tól újra járnak a vonatok ezen a szakaszon: sok utas fog örülni, mások pedig pótlóbuszozhatnak

Pénzcentrum
2026. január 2. 17:28

A Vác–Balassagyarmat vasútvonalon befejeződött a pályafelújítás első üteme. Az elmúlt napokban a próbamenetek sikerrel zajlottak az átépített pályán a Vác és Diósjenő közötti szakaszon, így január 3-án szombattól itt ismét menetrend szerint­, járnak az S750-es vonatok - írja közleményében a MÁV. A munkálatoknak azonban ezzel még nincs vége, február elejéig Diósjenő és Balassagyarmat között továbbra is MÁVbuszok járnak, mert ezen a szakaszon folytatódik az emelt szintű karbantartás, melynek keretében Drégelypalánk és Nagyoroszi állomás teljes vágányhálózatát is rendbe teszik.

A Diósjenőtől északra lévő szakaszon, Drégelypalánkon át Balassagyarmatig továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Itt január 3-tól módosul a menetrend, mivel a buszok Diósjenőről jellemzően 5 perccel később, Balassagyarmatról 5-10 perccel korábban indulnak, mint az alapmenetrend szerinti indulási idő, így mindkét irányban biztosítható a csatlakozás a vonatokhoz, illetve a vonatokról.

A buszok megállóhelyei:

  • Diósjenő, vasútállomás
  • Rétság, autóbusz-forduló
  • Borsosberény, 2-es főút
  • Nagyoroszi, vasútállomás
  • Nagyoroszi, Pataki elágazás
  • Drégelypalánk, posta (Drégely helyett)
  • Drégelypalánk, vasútállomás
  • Ipolyvece, vasútállomás bejárati út
  • Dejtár, ABC
  • Ipolyszög, vasútimegállóhely bejárati út
  • Balassagyarmat, vasútállomás

December 14-től Rétságon kialakítottak egy megállót, így azóta a települést is érintik a MÁVbuszok, ez a megállási hely a második ütem során is megmarad. A pótlóbuszok Sáferkút megállóhelyet továbbra sem érintik a földrajzi, úthálózati viszonyok miatt.

Javasolják, hogy utazásuk előtt  tájékozódjanak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

A pályafelújítás hatása a közúton közlekedőkre

A Diósjenő–Drégelypalánk–Balassagyarmat vonalszakaszon a fénysorompókat kikapcsolják a munkálatok miatt. A KRESZ értelmében, ha a fénysorompó sötét, vagyis jelzést nem mutat, a vasúti átjáró előtt minden esetben megállással kell meggyőződni az átkelés veszélytelenségéről. Kérjük a közúton közlekedőket, hogy a vasúti átjárókat fokozott körültekintéssel, a KRESZ vonatkozó szabályainak maradéktalan betartásával közelítsék meg!

A munkavonatok és munkagépek vezetői a munkavégzés idején fokozott figyelemmel, szinte lépésben közelítik meg az átjárókat, azonban a balesetek megelőzése érdekében a közúti közlekedők részéről is elengedhetetlen a fokozott figyelem és az óvatosság.

A felújítás ideje alatt rakodás, depózás, szóródó anyagok szállítása, valamint nagygépekkel végzett munkák miatt nagyobb zajhatásra lehet számítani az érintett lakott területeken is. 

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
