2026. január 2. péntek Ábel
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fantasztikus téli meteorraj és a hófödte hegyek
Szórakozás

Ez lesz 2026 első hullócsillagos éjszakája: erről kár lenne lemaradni

Pénzcentrum
2026. január 2. 08:06

Érkezik egünkre az új év első meteorraja, a Quadrantidák - adta hírül a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Ennek a meteorrajnak az ismertsége ugyan kisebb, mint a nyári Perseidáké vagy a decemberi Geminidáké, de látványosságban mindenképpen felveszi velük a versenyt – ugyanis óránként akár 80 hullócsillagot is produkálhat. Bár a megfigyelést nehezíteni fogja a telihold, de jó ég esetén január 4-én hajnalban így is érdemes lesz egy sötét észlelőhelyre vonulni és esélyt adni az év első komoly csillaghullásának! - írják.

Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön. A raj december 28-tól január 12-ig aktív, ebben az időszakban érdemes tekintetünket egy-egy hullócsillag reményében az égboltra vetni - írja a cikk. A csúcs január 3-án az éjszakai órákban várható, a raj radiánsa is a késő éjjeli órákban emelkedik a horizont fölé.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megfigyelésre legalkalmasabbak a január 4-i hajnali órák – bár a hajnali fél egykor 68 fokos magasságban delelő telihold sajnos alaposan megnehezíti majd a megfigyelést. A Quadrantidák ez alkalommal az előrejelzések szerint óránként körülbelül 80 hullócsillagot fog az északi égboltra rajzolni. Ezzel felveszi a versenyt az augusztusi Perseidákkal és a decemberi Geminidákkal is – a raj mégsem kap annyi figyelmet, mint hasonlóan aktív társai - írják a szakértők.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#szórakozás #január #meteor #égi jelenségek #természeti #megfigyelés #svábhegyi csillagvizsgáló #hold #égbolt #csillagászat #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:06
07:45
06:52
06:03
20:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 2.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
2026. január 1.
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
2026. január 1.
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 2. péntek
Ábel
1. hét
Január 2.
Az introvertáltak világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
6 napja
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 2. 06:03
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 20:58
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Agrárszektor  |  2026. január 2. 05:59
Ellentmondásos év kezdődik: krízisek és beruházások között a mezőgazdaság