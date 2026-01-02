Ez lesz 2026 első hullócsillagos éjszakája: erről kár lenne lemaradni

Érkezik egünkre az új év első meteorraja, a Quadrantidák - adta hírül a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Ennek a meteorrajnak az ismertsége ugyan kisebb, mint a nyári Perseidáké vagy a decemberi Geminidáké, de látványosságban mindenképpen felveszi velük a versenyt – ugyanis óránként akár 80 hullócsillagot is produkálhat. Bár a megfigyelést nehezíteni fogja a telihold, de jó ég esetén január 4-én hajnalban így is érdemes lesz egy sötét észlelőhelyre vonulni és esélyt adni az év első komoly csillaghullásának! - írják.

Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön. A raj december 28-tól január 12-ig aktív, ebben az időszakban érdemes tekintetünket egy-egy hullócsillag reményében az égboltra vetni - írja a cikk. A csúcs január 3-án az éjszakai órákban várható, a raj radiánsa is a késő éjjeli órákban emelkedik a horizont fölé.

A megfigyelésre legalkalmasabbak a január 4-i hajnali órák – bár a hajnali fél egykor 68 fokos magasságban delelő telihold sajnos alaposan megnehezíti majd a megfigyelést. A Quadrantidák ez alkalommal az előrejelzések szerint óránként körülbelül 80 hullócsillagot fog az északi égboltra rajzolni. Ezzel felveszi a versenyt az augusztusi Perseidákkal és a decemberi Geminidákkal is – a raj mégsem kap annyi figyelmet, mint hasonlóan aktív társai - írják a szakértők.