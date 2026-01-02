193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez

A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal emelkedik, ezzel pedig számos más juttatás összege is nő, amely a törvény szerint a minimálbér összegéhez van kötve. Az egyik ilyen kedvezmény a súlyos betegséggel élők adóalap-kedvezménye, mely 2026-tól havi 16 100 forintot is jelenthet. Erre a kedvezményre akár 10-ből 3 magyar is jogosult lehet alapbetegsége alapján, azonban még mindig kevesen tudják, milyen esetben és kinek járhat. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, ki jogosult adóalap-kedvezményre, milyen betegségek alapján és mekkora összegre számíthat.

Az előzetes bejelentések alapján a minimálbér 2026-ban 11%-kal emelkedik bruttó 322 800 forintra, a garantált bérminimum - azaz a szakmunkás minimálbér - pedig 7%-kal bruttó 373 200 forintra nő. Így a kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér 214 662 forint lesz. A minimálbér összegéhez számos juttatás igazodik, így 2026-ban ezek is emelkednek. Ilyen juttatás az az adóalap-kedvezmény is, amely bizonyos betegségek esetén járhat a magyar dolgozóknak: hivatalos nevén személyi kedvezmény. A kedvezményre becslések szerint akár a lakosok 35 százaléka is jogosult lehet, viszont sokan nem tudják igénybe venni, vagy előforudlhat, hogy nem is tudnak a lehetőségről.

Az egyes betegségek esetén járó adóalap-kedvezmény mértéke havonta mindig a minimálbér egyharmadának 15 százaléka száz forintra kerekítve, vagyis 2026-tól 16 100 forint. Egy évben ez 193 200 forint kiesést jelenthet, ha valaki nem tud róla, hogy jogosult a kedvezményre.

Személyi kedvezmény 2026-ban

A legtöbben nem így ismerik, de az adóalap-kedvezmény hivatalos neve személyi kedvezmény, így lehet megtalálni a NAV oldalán is. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot az elévülési időn belül meg kell őrizni. Illetve orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, amelyek fent felsoroltunk, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A kedvezmények érvényesítésének sorrendje:

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

25 év alatti fiatalok kedvezménye

30 év alatti anyák kedvezménye

Személyi kedvezmény

Első házasok kedvezménye

Családi kedvezmény

Családi járulékkedvezmény

Kinek jár tartós betegség adókedvezmény 2026-ban?

Azt, hogy ki jogosult adóalap-kedvezményre, a 335/2009-es kormányrendelet határozza meg: ez sorolja fel ugyanis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket. Így, akinek papírja van arról, hogy a rendeletben felsorolt betegségek valamelyikét diagnosztizálták nála, jogosult a személyi jövedelemadója csökkentésére a személyi jövedelemadóról szóló 1995-ös törvény alapján. Sokakat megtéveszhet a "súlyos fogyatékosság" elnevezés, ami alapján azt hihetik, nekik nincs ilyen feljogosító betegségük, állapotuk. Eközben a kedvezmény járhat például a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, cöliákia vagy endometriózis esetén, mely rengeteg dolgozót érinthet: akár 10-ből 3 magyar is érintett lehet.

A törvény 29/E. §-a úgy szól: "a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető." A rokkantsági járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülők pedig automatikusan jogosultak az adókedvezményre.

Fontos tudni, hogy amennyiben valaki még sosem igényelte a kedvezményt, de a betegség ténye már hosszabb ideje fennáll, akkor visszamenőleg is igényelheti azt az 5 éves elévülési időn belül. Így 2026-ban, aki öt évre visszamenőleg igényli, akár 750 ezer forintot is kaphat.

Betegség lista: itt az összes BNO kód, ami alapján kedvezmény jár

Azt, hogy a betegsége alapján ki jogosult adóalap-kedvezményre, a leletei, illetve a betegségek BNO kódja alapján a dolgozó maga is azonosíthatja. Először a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a jellemző állapotokat, amire járhat kedvezmény és amelyek a legtöbb magyart érinthetik: ez alapján már sejthető, jár-e adókedvezmény, érdemes-e jobban utánanézni a kódoknak. A betegségek teljes listája a vonatkozó BNO-kódokkal pedig megtalálható a betegségek általánosabb felsorolása után. A betegségek pontos listáját egyébként a már említett kormányrendelet melléklete tartalmazza, ami ide kattintva is elérhető.

egyes hallási és látási fogyatékosságok,

és bizonyos mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok,

és egyes mozgásszervi fogyatékosságok,

pervazív fejlődési zavarok (pl. gyerekkori autizmus, sperger szindróma)

(pl. gyerekkori autizmus, sperger szindróma) skizofrénia egyes változatai, schizotypiás és paranoid zavarok

egyes változatai, schizotypiás és paranoid zavarok a daganatos betegségek egyes típusai (pl. a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei, emlő, méhnyak, petefészek, here és prosztata rosszindulatú daganatai)

(pl. a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei, emlő, méhnyak, petefészek, here és prosztata rosszindulatú daganatai) mesterséges testnyílással élő személyek

egyes immunbetegségek,

egyes emésztőszervi betegségek (pl. Crohn-betegség, coeliakia , egyes felszívódási zavarok , stb.)

(pl. Crohn-betegség, , egyes , stb.) endokrin és anyagcsere betegségek, mint az I. típusú diabetes és a szövődményekkel járó II. típusú diabetes

veleszületett enzimopátiák (az egyes enzimek működésének rendellenességei), például laktóz intolerancia , lisztérzékenység , vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai,

, , vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai, művesekezelésre szoruló betegek,

krónikus légzési elégtelenség

veleszületett és szerzett szívbetegségek,

egyes fejlődési rendellenességgel születettek

és endometriózis esetén.

A fenti lista tehát nem teljeskörű felsorolás, viszont aki ez alapján úgy sejti, hogy a nála diagnosztizált állapot is szerepelhet a jogszabályban, akkor kikeresheti az alábbi listából, ahol a betegségek csoportokra vannak osztva és a betegség pontos megnevezése előtt található a 3 vagy 4 jegyű BNO-kód.

Azt sem árt tudni, hogy bár az alábbi listában nem feltétlenül a betegségcsoporthoz tartozó összes betegségre jár a kedvezmény, előfordulhat, hogy valakinek hasonló diagnózisa van, közeli BNO-kóddal. Ilyen esetben érdemes a NAV-nál, illetve a szakorvosnál érdeklődni az adókedvezmény igénybe vehetőségéről.

1. Hallási fogyatékos

H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés

H900 Kétoldali vezetéses hallásvesztés

H902 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.

H903 Kétoldali idegi hallásvesztés

H905 Idegi hallásvesztés k.m.n.

H906 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H908 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.

H91 Egyéb hallásvesztés

H910 Ototoxikus hallásvesztés

H911 Időskori nagyothallás

H912 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés

H913 Süketnémaság, m.n.o.

H918 Egyéb hallásvesztés

H919 Hallásvesztés k.m.n.

2. Mentális és viselkedészavarok

F71 Közepes mentális retardáció

F710 Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F711 Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F718 Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F719 Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F72 Súlyos mentális retardáció

F720 Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F721 Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F728 Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F729 Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F73 Igen súlyos mentális retardáció

F730 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F731 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F738 Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F739 Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

3. Látási fogyatékos

H54 Vakság és csökkentlátás

H540 Vakság mindkét szemen

H541 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen

H542 Csökkentlátás mindkét szemen

H543 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

4. Mozgásszervi fogyatékos

A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel járó elváltozásai:

Z891 Kéz és csukló szerzett hiánya

Z892 Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett

Z893 Mindkét felső végtag szerzett hiánya

Z894 Láb és boka szerzett hiánya

Z895 Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)

Z896 Lábszár szerzett hiánya (térd felett)

Z897 Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve az öregujjakat)

Z898 Felső és alsó végtag szerzett hiánya

Z899 Végtag szerzett hiánya

Q710 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya

Q711 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével

Q712 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya

Q713 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya

Q720 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya

Q721 A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével

Q722 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya

Q723 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya

M245 Ízületi kontraktúra

M246 Ízületi ankylosis

M256 Ízületi merevség, m.n.o.

A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület:

M45 Spondylitis ankylopoetica

M081 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

M87 Csontelhalás

M841 Össze nem forrt csonttörés [álízület]

M960 Álízület fúzió vagy arthrodesis után

Krónikus polyarthritisa végtagízületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatrofiával:

M064 Gyulladásos polyarthropathia

M068 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M069 Rheumatoid arthritis k.m.n.

M07 Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák

M070 Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica (L40.5+)

M071 Arthritis mutilans (L40.5+)

M072 Spondylitis psoriatica (L40.5+)

M073 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)

M074 Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)

M075 Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)

M076 Egyéb enteropathiás arthropathiák

M080 Fiatalkori reumás ízületi gyulladás

M082 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis

M083 Fiatalkori szeronegatív polyarthritis

M084 Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás

M088 Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás

M089 Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.

M09 Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben

M090 Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)

M091 Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis] (K50.-+)

M092 Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)

M098 Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben

M625 Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.

Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek:

I731 Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I74 Artériás embólia és thrombosis

I740 A hasi aorta embóliája és rögösödése

I741 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése

I742 A felső végtag ütőereinek embóliája és rögösödése

I743 Az alsó végtag ütőereinek embóliája és rögösödése

I744 Végtagi ütőerek k.m.n. embóliája és rögösödése

I745 Az art. iliaca embóliája és rögösödése

I748 Egyéb ütőerek embóliája és rögösödése

I749 K.m.n. ütőér embóliája és rögösödése

Többszörös torpid ulcus crurisszal járó postthromboticus syndroma:

I830 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel

I832 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással

I870 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel:

M362 Haemophiliás arthropathia

A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia:

G80 Csecsemőkori agyi bénulás

G800 Spasticus agyi bénulás

G801 Spasticus kétoldali bénulás

G802 Csecsemőkori féloldali bénulás

G803 Dyskineticus agyi bénulás

G804 Ataxiás agyi bénulás

G808 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G809 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G81 Féloldali bénulás (hemiplegia)

G810 Féloldali petyhüdt bénulás

G811 Féloldali spasticus bénulás

G819 Féloldali bénulás k.m.n.

G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia

G820 Petyhüdt paraplegia

G821 Spasticus paraplegia

G822 Paraplegia k.m.n.

G823 Petyhüdt tetraplegia

G824 Spasticus tetraplegia

G825 Tetraplegia k.m.n.

G83 Egyéb bénulásos szindrómák

G830 Felső végtag kétoldali bénulása

G831 Az egyik alsó végtag bénulása

G832 Az egyik felső végtag bénulása

G833 Egy végtag bénulása k.m.n.

G834 Cauda equina szindróma

G838 Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák

G839 Bénulásos szindróma k.m.n.

Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek:

G35 Sclerosis multiplex

G710 Izom dystrophia

G12 Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák

G120 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G121 Egyéb öröklödő gerincvelői izomsorvadás

G122 Mozgató neuron megbetegedés

G128 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák

G129 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.

M363 Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)

M364 Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban

M368 A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben

Az alsó végtag (végtagok) csontjainak vagy a csigolyáknak olyan körülírt elváltozásai, amelyek spontán törés vagy súlyos idegrendszeri sérülés (bénulás) közvetlen veszélyével járnak:

C40 A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata

C412 Gerinc rosszindulatú daganata

5. Pervazív fejlődési zavarok

F84 Pervazív fejlődési zavarok

F840 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)

F841 Atípusos autizmus

F842 Rett szindróma

F843 Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar

F844 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás

F845 Asperger szindróma

F848 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar

F849 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar

6. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok

F20 Schizophrenia

F200 Paranoid schizophrenia

F201 Hebephrenia

F202 Kataton schizophrenia

F203 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia

F204 Schizophrenia utáni depresszió

F205 Reziduális schizophrenia

F206 Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia)

F208 Egyéb schizophrenia

F209 Nem meghatározott schizophrenia

F21 Schizotypiás rendellenesség

F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek

F220 Paranoia (Deluzív zavar)

F228 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar

F229 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar

F23 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek

F230 Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)

F231 Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel

F232 Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)

F233 Egyéb akut döntően paranoid (deluzív) pszichotikus zavar

F238 Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar

F239 Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar

F24 Indukált delusionalis rendellenességek

F25 Schizoaffektív rendellenességek

F250 Schizoaffektív zavar mániás típusa

F251 Schizoaffektív zavar depressziós típusa

F252 Schizoaffektív zavar kevert típusa

F258 Egyéb schizoaffektív zavar

F259 Nem meghatározott schizoaffektív zavar

F28 Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek

F29 Nem organikus pszichózis k.m.n.

7. Daganatos betegségek

A vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő

C81 Hodgkin kór

C810 Nyiroksejt túlsúly

C811 Nodularis sclerosis

C812 Kevert sejtesség

C813 Nyiroksejtes kimerülés

C817 Hodgkin-kór egyéb formája

C819 Hodgkin kór, k.m.n.

C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma

C820 Osztodó kis sejtes, follicularis

C821 Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis

C822 Nagy sejtes, follicularis

C827 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C829 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma

C830 Kis sejtes (diffúz)

C831 Hasított kis sejtes (diffúz)

C832 Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C833 Nagy sejtes (diffúz)

C834 Immunoloblastos (diffúz)

C835 Lymphoblastos (diffúz)

C836 Differenciálatlan (diffúz)

C837 Burkitt-lymphoma

C838 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C839 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák

C840 Mycosis fungoides

C841 Sézary-kór

C842 T-zónás lymphoma

C843 Lymphoepitheliális lymphoma

C844 Perifériás T-sejtes lymphoma

C845 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)

C850 Lymphosarcoma

C851 B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C857 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C859 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C88 Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek

C880 Waldenström macroglobulinaemia

C881 Alfa nehézlánc-betegség

C882 Gamma nehézlánc-betegség

C883 Immunoproliferatív vékonybél betegség

C887 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek

C889 Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.

C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok

C900 Myeloma multiplex

C901 Plasmasejtes leukaemia

C902 Plasmocytoma, extramedullaris

C91 Lymphoid leukaemia

C910 Heveny lymphoblastos leukaemia

C911 Krónikus lymphocytás leukaemia

C912 Subacut lymphocytás leukaemia

C913 Prolymphocytás leukaemia

C914 Szőrös-sejtes leukaemia

C915 Felnőttkori T-sejtes leukaemia

C917 Egyéb lymphoid leukaemia

C919 Lympoid leukaemia, k.m.n.

C92 Myeloid leukaemia

C920 Akut myeloid leukaemia

C921 Krónikus myeloid leukaemia

C922 Subacut myeloid leukaemia

C923 Myeloid sarcoma

C924 Acut promyelocytás leukaemia

C925 Acut myelomonocytás leukaemia

C927 Egyéb myeloid leukaemia

C929 Myeloid leukaemia k.m.n.

C93 Monocytás leukaemia

C930 Acut monocytás leukaemia

C931 Krónikus monocytás leukaemia

C932 Subacut monocytás leukaemia

C937 Egyéb monocytás leukaemia

C939 Monocytás leukaemia, k.m.n.

C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia

C940 Acut erythraemia és erythroleukaemia

C941 Krónikus erythraemia

C942 Akut megakaryoblastos leukaemia

C943 Hízósejtes leukaemia

C944 Acut panmyelosis

C945 Acut myelofibrosis

C947 Egyéb meghatározott leukaemiák

C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C950 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

C951 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C952 Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia

C957 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C959 Leukaemia, k.m.n.

C96 A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai

C960 Letterer-Siwe betegség

C961 Malignus histiocytosis

C962 Malignus hízósejtes daganat

C963 Valódi histiocytás lymphoma

C967 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai

C969 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.

D45 Polycythaemia vera

D46 Myelodysplasiás szindrómák

D460 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül

D461 Refrakter anaemia sideroblastokkal

D462 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal

D463 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal, transformációval

D464 Refrakter anaemia, k.m.n.

D467 Egyéb myelodysplasiás szindrómák

D469 Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.

D47 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D470 Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes daganatok

D471 Idült myeloproliferatív betegség

D472 Monoclonalis gammopathia

D473 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia

D477 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai

D479 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen természetű daganata, k.m.n.

Csontmetastasisban (csontmetastasisokban) szenvedő

C795 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedő

C793 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

Emlő rosszindulatú daganatai

C50 Az emlő rosszindulatú daganata

C500 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C501 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C502 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C503 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C504 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C505 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C506 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C508 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C509 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Méhnyak rosszindulatú daganata

C53 A méhnyak rosszindulatú daganata

C530 Endocervix rosszindulatú daganata

C531 Exocervix rosszindulatú daganata

C538 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C539 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata

C5410 Endometrium rosszindulatú daganata

C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata

C5480 Méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5490 Méhtest rosszindulatú daganata

C55H0 Méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Petefészek rosszindulatú daganata

C56 A petefészek rosszindulatú daganata

A prosztata rosszindulatú daganata

C61 A prosztata rosszindulatú daganata

A here rosszindulatú daganata

C620 Nem descendált here rosszindulatú daganata

C621 Descendált here rosszindulatú daganata

C629 Here rosszindulatú daganata, k.m.n

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C343 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

8. Mesterséges testnyílással élő személy

Z93 Mesterséges testnyílás

Z930 Tracheostomával élő személy

Z931 Gastrostomával élő személy

Z932 Enterostomával élő személy

Z933 Colostomával élő személy

Z934 Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy

Z935 Cytostomával élő személy

Z936 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy

Z938 Egyéb művi stomával élő személy

Z939 K.m.n. művi stomával élő személy

9. Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő

M30 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok

M300 Polyarteritis nodosa

M301 Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]

M302 Fiatalkori polyarteritis

M303 Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]

M308 Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok

M31 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák

M310 Túlérzékenységi angiitisek

M311 Thromboticus microangiopathia

M312 Letális midline granuloma

M313 Wegener-féle granulomatosis

M314 Aortaív-szindróma [Takayasu]

M315 Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával

M316 Egyéb óriássejtes artheritis

M318 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák

M319 Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.

M32 Szisztémás lupus erythematosus

M320 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus

M321 Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével

M328 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái

M329 Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.

M33 Dermatopolymyositis

M330 Fiatalkori dermatomyositis

M331 Egyéb dermatomyositis

M332 Polymyositis

M339 Dermatopolymyositis k.m.n.

M34 Szisztémás sclerosis

M340 Progresszív szisztémás sclerosis

M341 CR(E)ST-szindróma

M342 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis

M348 Szisztémás sclerosis egyéb formái

M349 Szisztémás sclerosis k.m.n.

M35 A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége

M350 Sicca-szindróma [Sjögren]

M351 Egyéb overlap-szindrómák

M352 Behcet-kór

M353 Polymyalgia rheumatica

M354 Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás

M355 Multifokális fibrosclerosis

M356 Panniculitis recidivans [Weber-Christian]

M357 Hypermobilitas szindróma

M358 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége

M359 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.

10. Emésztőrendszer betegségei közül:

K90 Intestinalis malabsorptio

K900 Coeliakia

K901 Trópusi sprue

K902 Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.

K903 Steatorrhoea pancreatica

K904 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.

K908 Egyéb felszívódási zavar

Posztgasztrektómiás szindróma

K911 Gyomorműtét utáni szindrómák

A bél felszívó felületének jelentős csökkenése (vékonybélrezekció)

K912 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K918 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.

K919 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.

Bélnyálkahártya gyulladás:

Crohn-betegség

K50 Crohn-betegség [enteritis regionalis]

K500 A vékonybél Crohn-betegsége

K501 A vastagbél Crohn-betegsége

K508 Crohn-betegség, egyéb

K509 Crohn-betegség, k.m.n.

Colitis ulcerosa

K51 Colitis ulcerosa

K510 Enterocolitis ulcerosa (chronica)

K511 Ileocolitis ulcerosa (chronica)

K512 Proctitis ulcerosa (chronica)

K513 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K514 Pseudopolyposis intestini crassi

K515 Proctocolitis mucosa

K518 Colitis ulcerosa egyéb

K519 Colitis ulcerosa k.m.n.

Mukoviszcidózis

E84 Fibrosis cystica

E840 Fibrosis cystica tüdő-manifesztációkkal

E841 Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal

E848 Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal

E849 Fibrosis cystica, k.m.n.

11. Ritka betegségek közül:

Regionális szkleroderma

L940 Lokalizált scleroderma [morphea]

A réz-anyagcsere rendellenességei

E830 A réz-anyagcsere rendellenességei

Huntington-kór

G10 Huntington-kór

Öröklődő ataxia

G11 Öröklődő ataxia

G110 Veleszületett, non-progresszív ataxia

G111 Korai kisagyi ataxia

G112 Késői kezdetű kisagyi ataxia

G113 Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval

G114 Öröklődő spasticus paraplegia

G118 Egyéb öröklődő ataxiák

G119 Öröklődő ataxia k.m.n.

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

G700 Myasthenia gravis

G701 Toxikus myoneuralis megbetegedések

G702 Veleszületett és fejlődési myasthenia

G708 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G709 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

Epidermolysis bullosa

Q81 Epidermolysis bullosa

Q810 Epidermolysis bullosa simplex

Q811 Epidermolysis bullosa lethalis

Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica

Q818 Egyéb bullosus epidermolysis

Q819 Epidermolysis bullosa k.m.n.

Neurofibromatosis (benignus)

Q850 Neurofibromatosis (benignus)

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

12. Az endokrin és anyagcsere betegségek közül:

I. típusú diabetes

E10 Inzulin-dependens cukorbetegség

E100 Inzulin-dependens cukorbetegség comával

E101 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal

E102 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel

E103 Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel

E104 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E105 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel

E106 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel

E107 Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E108 Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel

E109 Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül

Szövődményekkel járó II. típusú diabetes

E11 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség

E110 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával

E111 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal

E112 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel

E113 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel

E114 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E115 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel

E116 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel

E117 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

Zollinger-Ellison szindróma

C254 Endokrin pancreas

D137 Endokrin pancreas

E168 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai

Hipoparatireoidizmus

E20 Hypoparathyreosis

E200 Idiopathiás hypoparathyreosis

E201 Pseudohypoparathyreosis

E208 Egyéb hypoparathyreosis

E209 Hypoparathyreosis k.m.n.

Addison-kór

E271 Primer mellékvesekéreg elégtelenség

13. Veleszületett enzimopátiák

Laktóz intolerancia

E70 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai

E700 Klasszikus phenylketonuria

E701 Egyéb hyperphenylalaninaemiák

E702 A tyrosin anyagcsere zavarai

E703 Albinismus

E708 Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei

E709 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E71 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei

E710 Juharfaszirup betegség

E711 Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E712 Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.

E713 Zsírsav anyagcsere rendellenességei

E72 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E720 Az aminosav transzport zavarai

E721 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei

E722 A karbamid-ciklus rendellenességei

E723 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei

E724 Az ornithin anyagcsere rendellenességei

E725 A glycin anyagcsere rendellenességei

E728 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E729 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E73 Laktóz intolerancia

E730 Veleszületett laktáz-hiány

E731 Másodlagos laktáz-hiány

E738 Egyéb laktóz intolerancia

E739 Laktóz intolerancia, k.m.n.

E74 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei

E740 Glycogen tárolási betegség

E741 A fruktóz anyagcsere rendellenességei

E742 Galactose anyagcsere zavarai

E743 Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei

E744 A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei

E748 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek

E749 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E75 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei

E750 GM2 gangliosidosis

E751 Egyéb gangliosidosis

E752 Egyéb sphingolipidosis

E753 Sphingolipidosis, k.m.n.

E754 Neuronális ceroid lipofuscinosis

E755 Egyéb lipid tárolási betegségek

E756 Lipid tárolási betegség, k.m.n.

E76 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei

E760 Mucopolysaccharidosis, I. típus

E761 Mucopolysaccharidosis, II. típus

E762 Egyéb mucopolysaccharidosisok

E763 Mucopolysaccharidosis, k.m.n.

E768 A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei

E769 Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E77 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei

E770 A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai

E771 A glycoprotein lebontás defektusai

E778 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei

E779 Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.

14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő

Z992 Művesekezelésre szoruló beteg

15. Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő

J961 Idült légzési elégtelenség

16. Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III–IV. NYHA funkcionális stádiumban

Q20 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei

Q200 Közös artériás törzs

Q201 Kettős kiszájadzású jobb kamra

Q202 Kettős kiszájadzású bal kamra

Q203 Nagyartériák teljes transpozíciója

Q204 Egykamrájú szív

Q205 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés

Q206 A pitvari fülcsék izomerizmusa

Q208 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei

Q209 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q21 A szívsövények veleszületett rendellenességei

Q210 Kamrai sövényhiány

Q211 Pitvari sövényhiány

Q212 Pitvar-kamrai sövényhiány

Q213 Fallot-tetralogia

Q214 Aortopulmonalis septum-defektus

Q218 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei

Q219 A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q22 A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei

Q220 A tüdőverőér billentyű artesiája

Q221 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete

Q222 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége

Q223 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q224 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q225 Ebstein-anomália

Q226 Hypoplasiás jobbszív-szindróma

Q228 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q229 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q23 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei

Q230 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete

Q231 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége

Q232 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q233 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége

Q234 Hypoplasiás balszív-szindróma

Q238 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei

Q239 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q24 A szív egyéb veleszületett rendellenességei

Q240 Dextrocardia

Q241 Levocardia

Q242 Hárompitvarú szív

Q243 A tüdőverőér infundibuláris szűkülete

Q244 Veleszületett subaorticus szűkület

Q245 A koszorúerek rendellenessége

Q246 Veleszületett pitvar-kamrai blokk

Q248 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q249 A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q25 A nagy artériák veleszületett rendellenességei

Q250 Nyitott ductus arteriosus

Q251 Coarctatio aortae

Q252 Az aorta veleszületett elzáródása

Q253 Aorta-szűkület

Q254 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei

Q255 A tüdőverőér atresiája

Q256 A tüdőverőér szűkülete

Q257 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei

Q258 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei

Q259 A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q26 A nagyvénák veleszületett rendellenességei

Q260 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete

Q261 Perzisztáló bal véna cava superior

Q262 A tüdővénák teljes transzpozíciója

Q263 A tüdővénák részleges transzpozíciója

Q264 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége

Q265 A vena portae rendellenes beszájadzása

Q266 Sipoly a v.portae és májartéria között

Q268 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

Q269 A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.

I32 Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I320 Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I321 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I328 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I33 Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás

I330 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás

I339 Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.

I34 A kéthegyű billentyű nem reumás betegségei

I340 A kéthegyű billentyű elégtelensége

I341 A kéthegyű billentyű prolapsusa

I342 Mitralis (billentyű) stenosis, nem reumás

I348 A mitralis billentyű egyéb, nem reumás eredetű betegségei

I349 A mitralis billentyű nem reumás eredetű betegsége k.m.n.

I35 Az aortabillentyű nem reumás betegségei

I350 Az aorta (billentyű) szűkülete

I351 Az aorta (billentyű) elégtelensége

I352 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel

I358 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei

I359 Aortabillentyű rendellenesség k.m.n.

I36 A háromhegyű billentyű nem reumás rendellenességei

I360 A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete

I361 A háromhegyű billentyű nem reumás elégtelensége

I362 A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete billentyűelégtelenséggel

I368 A háromhegyű billentyű egyéb, nem reumás eredetű rendellenességei

I369 A háromhegyű billentyű nem reumás eredetű rendellenessége, k.m.n.

I37 A pulmonális billentyű rendellenességei

I370 A pulmonalis billentyű szűkülete

I371 A pulmonalis billentyű elégtelensége

I372 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel

I378 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei

I379 Pulmonalis billentyű rendellenesség k.m.n.

I38 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott

I39 Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben

I390 A kéthegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I391 Az aortabillentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I392 A háromhegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I393 A pulmonalis billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I394 Többszörös billentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben

I398 Szívbelhártyagyulladás, billentyű k.m.n. máshová osztályozott betegségekben

I40 Heveny szívizomgyulladás

I400 Fertőzéses szívizomgyulladás

I401 Izolált szívizomgyulladás

I408 Egyéb heveny szívizomgyulladás

I409 Heveny szívizomgyulladás k.m.n.

I41 Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I410 Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I411 Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben

I412 Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I418 Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I42 Cardiomyopathia

I420 Dilatatív cardiomyopathia

I421 Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia

I422 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I423 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség

I424 Endocardialis fibroelastosis

I425 Egyéb restrictiv cardiomyopathia

I426 Alkoholos cardiomyopathia

I427 Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia

I428 Egyéb cardiomyopathiák

I429 Cardiomyopathia k.m.n.

I43 Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben

I430 Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I431 Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben

I432 Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben

I438 Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben

I44 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk

I440 Elsőfokú pitvar-kamrai blokk

I441 Másodfokú pitvar-kamrai blokk

I442 Teljes pitvar-kamrai blokk

I443 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.

I444 Bal elülső fascicularis blokk

I445 Bal hátsó fascicularis blokk

I446 Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk

I447 Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.

I45 Egyéb ingervezetési zavarok

I450 Jobb Tawara-szár-blokk

I451 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk

I452 Bifascicularis blokk

I453 Trifascicularis blokk

I454 Intraventricularis blokk

I455 Egyéb meghatározott szívblokk

I456 Pre-excitációs szindróma

I458 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok

I459 Ingervezetési zavar, k.m.n.

I46 Szívmegállás

I460 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel

I47 Paroxysmalis tachycardia

I470 Re-entry kamrai arrythmia

I471 Supraventricularis tachycardia

I472 Kamrai tachycardia

I479 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.

I48 Pitvari fibrillatio és flutter

I49 Egyéb szívritmuszavarok

I490 Kamra fibrillatio és flutter

I491 Pitvari extrasystole

I492 Junkcionális extrasystole

I493 Kamrai extrasystole

I494 Egyéb és nem meghatározott extrasystole

I495 Sick sinus syndroma

I498 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok

I499 Szívritmuszavar k.m.n.

I50 Szívelégtelenség

I500 Pangásos szívelégtelenség

I501 Balkamra elégtelenség

I509 Szívelégtelenség, k.m.n.

I51 Szövődmények és rosszul meghatározott szívbetegségek

I510 Szerzett sövénydefektus

I511 Ínhúrszakadás, m.n.o.

I512 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.

I513 Szívüregi thrombosis, m.n.o.

I514 Szívizomgyulladás, k.m.n.

I515 Szívizom-elfajulás

I516 Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.

I517 Szívnagyobbodás

I518 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek

I519 Szívbetegség k.m.n.

I52 Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben

I520 Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I521 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I528 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben

17. Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek

Q00 Agyvelőhiány és hasonló fejlődési rendellenességek

Q000 Agyvelőhiány

Q001 Koponya- és gerinchasadék

Q002 Kisagyhiány

Q01 Agyvelősérv (encephalocele)

Q010 Frontális agyvelősérv

Q011 Nasofrontalis agyvelősérv

Q012 Tarkótáji agyvelősérv

Q018 Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q019 Agyvelősérv k.m.n.

Q02 Kisfejűség

Q03 Veleszületett vízfejűség

Q030 A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q031 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q038 Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q039 Veleszületett vízfejűség k.m.n.

Q04 Az agy egyéb veleszületett rendellenességei

Q040 A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q041 A szaglókaréj hiánya

Q042 Előagyhiány

Q043 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q044 Dysplasia septo-optica

Q045 Megalencephalia

Q046 Veleszületett agyi cysták

Q048 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q049 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q05 Gerinchasadék (spina bifida)

Q050 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q051 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q052 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q053 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q054 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q055 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q056 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q057 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q058 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q059 Gerinchasadék k.m.n.

Q06 A gerincvelő egyéb veleszületett fejlődési rendellenességei

Q060 Gerincvelőhiány

Q061 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q062 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q063 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q064 Hydromyelia

Q068 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q069 A gerincvelő veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q07 Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

Q070 Arnold-Chiari szindróma

Q078 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendellenességei

Q079 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q894 Összenőtt ikrek

Q909 Down-szindróma, k.m.n.

Q913 Edwards-szindróma, k.m.n.

Q917 Patau-szindróma, k.m.n.

Q969 Turner-szindróma, k.m.n.

Q984 Klinefelter-szindróma k.m.n.

18. A női nemi szervek nem gyulladásos betegségei közül:

Endometriosis

N80 Endometriosis

N800 A méh endometriosisa

N801 A petefészek endometriosisa

N802 A petevezető endometriosisa

N803 A medencei hashártya endometriosisa

N804 A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa

N805 Bél endometriosis

N806 Endometriosis bőrhegben

N808 Egyéb endometriosis

N809 Endometriosis , k.m.n.

Mivel viszont ez a jogszabályi lista változhatott a cikkünk megjelenését követően (bár elég ritkán változik, bővül), így érdemes lehet magát a vonatkozó jogszabályt és annak mellékletét megnézni az aktuális állapot szerint.

Hogyan igényelhető az adóalap-kedvezmény?

Az adókedvezmény igényléséhez először is egy igazolásra lesz szükség, amelyen egy szakorvos, vagy az adózó háziorvosa igazolja, hogy valóban szenved a kedvezményre jogosító betegségben. Az igazolással a magánszemély két időpontban kérheti a kedvezmény megállapítását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV):

az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben,

valamint a személyi jövedelemadó bevalláskor májusban.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a személyazonosító adatokat, a lakóhelyet, az adóazonosító jelet, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását az igazolást kiállító szakorvos vagy háziorvos aláírásával, pecsétjével ellátva.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek. A személyi kedvezmény jogosultjának lehetősége van arra, hogy az adóelőleg-nyilatkozatban kérje a munkáltatót, kifizetőt, hogy a kedvezményt az adóelőleg-nyilatkozat visszavonásáig vegye folyamatosan figyelembe (folytatólagos nyilatkozat). Ekkor a következő évben, években nem kell új nyilatkozatot adnia.