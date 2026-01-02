2026. január 2. péntek Ábel
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fehér köpenyes orvos ül az asztalnál, és bélyegzővel látja el a dokumentumot. Orvosi kézbélyegző a vényen. Az orvos az íróasztalánál írja a receptet. Az orvos az asztalnál ül és aláírva kiállítja a receptet.
Egészség

193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez

Pénzcentrum
2026. január 2. 06:03

A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal emelkedik, ezzel pedig számos más juttatás összege is nő, amely a törvény szerint a minimálbér összegéhez van kötve. Az egyik ilyen kedvezmény a súlyos betegséggel élők adóalap-kedvezménye, mely 2026-tól havi 16 100 forintot is jelenthet. Erre a kedvezményre akár 10-ből 3 magyar is jogosult lehet alapbetegsége alapján, azonban még mindig kevesen tudják, milyen esetben és kinek járhat. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, ki jogosult adóalap-kedvezményre, milyen betegségek alapján és mekkora összegre számíthat.

Az előzetes bejelentések alapján a minimálbér 2026-ban 11%-kal emelkedik bruttó 322 800 forintra, a garantált bérminimum - azaz a szakmunkás minimálbér - pedig 7%-kal bruttó 373 200 forintra nő. Így a kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér 214 662 forint lesz. A minimálbér összegéhez számos juttatás igazodik, így 2026-ban ezek is emelkednek. Ilyen juttatás az az adóalap-kedvezmény is, amely bizonyos betegségek esetén járhat a magyar dolgozóknak: hivatalos nevén személyi kedvezmény. A kedvezményre becslések szerint akár a lakosok 35 százaléka is jogosult lehet, viszont sokan nem tudják igénybe venni, vagy előforudlhat, hogy nem is tudnak a lehetőségről. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyes betegségek esetén járó adóalap-kedvezmény mértéke havonta mindig a minimálbér egyharmadának 15 százaléka száz forintra kerekítve, vagyis 2026-tól 16 100 forint. Egy évben ez 193 200 forint kiesést jelenthet, ha valaki nem tud róla, hogy jogosult a kedvezményre.

Személyi kedvezmény 2026-ban

A legtöbben nem így ismerik, de az adóalap-kedvezmény hivatalos neve személyi kedvezmény, így lehet megtalálni a NAV oldalán is. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot az elévülési időn belül meg kell őrizni. Illetve orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, amelyek fent felsoroltunk, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A kedvezmények érvényesítésének sorrendje:

  • Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
  • 25 év alatti fiatalok kedvezménye
  • 30 év alatti anyák kedvezménye
  • Személyi kedvezmény
  • Első házasok kedvezménye
  • Családi kedvezmény
  • Családi járulékkedvezmény

Kinek jár tartós betegség adókedvezmény 2026-ban?

Azt, hogy ki jogosult adóalap-kedvezményre, a 335/2009-es kormányrendelet határozza meg: ez sorolja fel ugyanis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket. Így, akinek papírja van arról, hogy a rendeletben felsorolt betegségek valamelyikét diagnosztizálták nála, jogosult a személyi jövedelemadója csökkentésére a személyi jövedelemadóról szóló 1995-ös törvény alapján. Sokakat megtéveszhet a "súlyos fogyatékosság" elnevezés, ami alapján azt hihetik, nekik nincs ilyen feljogosító betegségük, állapotuk. Eközben a kedvezmény járhat például a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, cöliákia vagy endometriózis esetén, mely rengeteg dolgozót érinthet: akár 10-ből 3 magyar is érintett lehet.

A törvény 29/E. §-a úgy szól: "a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető." A rokkantsági járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülők pedig automatikusan jogosultak az adókedvezményre.

Fontos tudni, hogy amennyiben valaki még sosem igényelte a kedvezményt, de a betegség ténye már hosszabb ideje fennáll, akkor visszamenőleg is igényelheti azt az 5 éves elévülési időn belül. Így 2026-ban, aki öt évre visszamenőleg igényli, akár 750 ezer forintot is kaphat.

Betegség lista: itt az összes BNO kód, ami alapján kedvezmény jár

Azt, hogy a betegsége alapján ki jogosult adóalap-kedvezményre, a leletei, illetve a betegségek BNO kódja alapján a dolgozó maga is azonosíthatja. Először a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a jellemző állapotokat, amire járhat kedvezmény és amelyek a legtöbb magyart érinthetik: ez alapján már sejthető, jár-e adókedvezmény, érdemes-e jobban utánanézni a kódoknak. A betegségek teljes listája a vonatkozó BNO-kódokkal pedig megtalálható a betegségek általánosabb felsorolása után. A betegségek pontos listáját egyébként a már említett kormányrendelet melléklete tartalmazza, ami ide kattintva is elérhető. 

  • egyes hallási és látási fogyatékosságok,
  • bizonyos mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok,
  • egyes mozgásszervi fogyatékosságok,
  • pervazív fejlődési zavarok (pl. gyerekkori autizmus, sperger szindróma)
  • skizofrénia egyes változatai, schizotypiás és paranoid zavarok
  • a daganatos betegségek egyes típusai (pl. a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei, emlő, méhnyak, petefészek, here és prosztata rosszindulatú daganatai)
  • mesterséges testnyílással élő személyek
  • egyes immunbetegségek,
  • egyes emésztőszervi betegségek (pl. Crohn-betegség, coeliakia, egyes felszívódási zavarok, stb.)
  • endokrin és anyagcsere betegségek, mint az I. típusú diabetes és a szövődményekkel járó II. típusú diabetes
  • veleszületett enzimopátiák (az egyes enzimek működésének rendellenességei), például laktóz intolerancia, lisztérzékenység, vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai,
  • művesekezelésre szoruló betegek,
  • krónikus légzési elégtelenség
  • veleszületett és szerzett szívbetegségek,
  • egyes fejlődési rendellenességgel születettek
  • és endometriózis esetén.

A fenti lista tehát nem teljeskörű felsorolás, viszont aki ez alapján úgy sejti, hogy a nála diagnosztizált állapot is szerepelhet a jogszabályban, akkor kikeresheti az alábbi listából, ahol a betegségek csoportokra vannak osztva és a betegség pontos megnevezése előtt található a 3 vagy 4 jegyű BNO-kód.

Azt sem árt tudni, hogy bár az alábbi listában nem feltétlenül a betegségcsoporthoz tartozó összes betegségre jár a kedvezmény, előfordulhat, hogy valakinek hasonló diagnózisa van, közeli BNO-kóddal. Ilyen esetben érdemes a NAV-nál, illetve a szakorvosnál érdeklődni az adókedvezmény igénybe vehetőségéről.

1. Hallási fogyatékos

  • H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés
  • H900 Kétoldali vezetéses hallásvesztés
  • H902 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
  • H903 Kétoldali idegi hallásvesztés
  • H905 Idegi hallásvesztés k.m.n.
  • H906 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
  • H908 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
  • H91 Egyéb hallásvesztés
  • H910 Ototoxikus hallásvesztés
  • H911 Időskori nagyothallás
  • H912 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
  • H913 Süketnémaság, m.n.o.
  • H918 Egyéb hallásvesztés
  • H919 Hallásvesztés k.m.n.

2. Mentális és viselkedészavarok

  • F71 Közepes mentális retardáció
  • F710 Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
  • F711 Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással
  • F718 Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
  • F719 Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
  • F72 Súlyos mentális retardáció
  • F720 Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
  • F721 Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
  • F728 Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
  • F729 Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
  • F73 Igen súlyos mentális retardáció
  • F730 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
  • F731 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
  • F738 Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
  • F739 Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

3. Látási fogyatékos

  • H54 Vakság és csökkentlátás
  • H540 Vakság mindkét szemen
  • H541 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
  • H542 Csökkentlátás mindkét szemen
  • H543 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

4. Mozgásszervi fogyatékos

A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel járó elváltozásai:

  • Z891 Kéz és csukló szerzett hiánya
  • Z892 Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett
  • Z893 Mindkét felső végtag szerzett hiánya
  • Z894 Láb és boka szerzett hiánya
  • Z895 Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)
  • Z896 Lábszár szerzett hiánya (térd felett)
  • Z897 Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve az öregujjakat)
  • Z898 Felső és alsó végtag szerzett hiánya
  • Z899 Végtag szerzett hiánya
  • Q710 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
  • Q711 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével
  • Q712 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya
  • Q713 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya
  • Q720 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
  • Q721 A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével
  • Q722 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya
  • Q723 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya
  • M245 Ízületi kontraktúra
  • M246 Ízületi ankylosis
  • M256 Ízületi merevség, m.n.o.

A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület:

  • M45 Spondylitis ankylopoetica
  • M081 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica
  • M87 Csontelhalás
  • M841 Össze nem forrt csonttörés [álízület]
  • M960 Álízület fúzió vagy arthrodesis után

Krónikus polyarthritisa végtagízületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatrofiával:

  • M064 Gyulladásos polyarthropathia
  • M068 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis
  • M069 Rheumatoid arthritis k.m.n.
  • M07 Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák
  • M070 Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica (L40.5+)
  • M071 Arthritis mutilans (L40.5+)
  • M072 Spondylitis psoriatica (L40.5+)
  • M073 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)
  • M074 Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)
  • M075 Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)
  • M076 Egyéb enteropathiás arthropathiák
  • M080 Fiatalkori reumás ízületi gyulladás
  • M082 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
  • M083 Fiatalkori szeronegatív polyarthritis
  • M084 Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás
  • M088 Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás
  • M089 Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.
  • M09 Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben
  • M090 Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)
  • M091 Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis] (K50.-+)
  • M092 Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)
  • M098 Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben
  • M625 Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.

Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek:

  • I731 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
  • I74 Artériás embólia és thrombosis
  • I740 A hasi aorta embóliája és rögösödése
  • I741 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése
  • I742 A felső végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
  • I743 Az alsó végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
  • I744 Végtagi ütőerek k.m.n. embóliája és rögösödése
  • I745 Az art. iliaca embóliája és rögösödése
  • I748 Egyéb ütőerek embóliája és rögösödése
  • I749 K.m.n. ütőér embóliája és rögösödése

Többszörös torpid ulcus crurisszal járó postthromboticus syndroma:

  • I830 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
  • I832 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással
  • I870 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel:

  • M362 Haemophiliás arthropathia

A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia:

  • G80 Csecsemőkori agyi bénulás
  • G800 Spasticus agyi bénulás
  • G801 Spasticus kétoldali bénulás
  • G802 Csecsemőkori féloldali bénulás
  • G803 Dyskineticus agyi bénulás
  • G804 Ataxiás agyi bénulás
  • G808 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
  • G809 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
  • G81 Féloldali bénulás (hemiplegia)
  • G810 Féloldali petyhüdt bénulás
  • G811 Féloldali spasticus bénulás
  • G819 Féloldali bénulás k.m.n.
  • G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
  • G820 Petyhüdt paraplegia
  • G821 Spasticus paraplegia
  • G822 Paraplegia k.m.n.
  • G823 Petyhüdt tetraplegia
  • G824 Spasticus tetraplegia
  • G825 Tetraplegia k.m.n.
  • G83 Egyéb bénulásos szindrómák
  • G830 Felső végtag kétoldali bénulása
  • G831 Az egyik alsó végtag bénulása
  • G832 Az egyik felső végtag bénulása
  • G833 Egy végtag bénulása k.m.n.
  • G834 Cauda equina szindróma
  • G838 Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák
  • G839 Bénulásos szindróma k.m.n.

Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek:

  • G35 Sclerosis multiplex
  • G710 Izom dystrophia
  • G12 Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
  • G120 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
  • G121 Egyéb öröklödő gerincvelői izomsorvadás
  • G122 Mozgató neuron megbetegedés
  • G128 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák
  • G129 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.
  • M363 Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)
  • M364 Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban
  • M368 A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben

Az alsó végtag (végtagok) csontjainak vagy a csigolyáknak  olyan körülírt elváltozásai, amelyek spontán törés vagy súlyos idegrendszeri sérülés (bénulás) közvetlen veszélyével járnak:

  • C40 A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata
  • C412 Gerinc rosszindulatú daganata

5. Pervazív fejlődési zavarok

  • F84 Pervazív fejlődési zavarok
  • F840 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
  • F841 Atípusos autizmus
  • F842 Rett szindróma
  • F843 Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar
  • F844 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás
  • F845 Asperger szindróma
  • F848 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar
  • F849 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar

6. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok

  • F20 Schizophrenia
  • F200 Paranoid schizophrenia
  • F201 Hebephrenia
  • F202 Kataton schizophrenia
  • F203 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia
  • F204 Schizophrenia utáni depresszió
  • F205 Reziduális schizophrenia
  • F206 Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia)
  • F208 Egyéb schizophrenia
  • F209 Nem meghatározott schizophrenia
  • F21 Schizotypiás rendellenesség
  • F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek
  • F220 Paranoia (Deluzív zavar)
  • F228 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
  • F229 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
  • F23 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek
  • F230 Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)
  • F231 Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel
  • F232 Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)
  • F233 Egyéb akut döntően paranoid (deluzív) pszichotikus zavar
  • F238 Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar
  • F239 Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar
  • F24 Indukált delusionalis rendellenességek
  • F25 Schizoaffektív rendellenességek
  • F250 Schizoaffektív zavar mániás típusa
  • F251 Schizoaffektív zavar depressziós típusa
  • F252 Schizoaffektív zavar kevert típusa
  • F258 Egyéb schizoaffektív zavar
  • F259 Nem meghatározott schizoaffektív zavar
  • F28 Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek
  • F29 Nem organikus pszichózis k.m.n.

7. Daganatos betegségek

A vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő

  • C81 Hodgkin kór
  • C810 Nyiroksejt túlsúly
  • C811 Nodularis sclerosis
  • C812 Kevert sejtesség
  • C813 Nyiroksejtes kimerülés
  • C817 Hodgkin-kór egyéb formája
  • C819 Hodgkin kór, k.m.n.
  • C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma
  • C820 Osztodó kis sejtes, follicularis
  • C821 Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis
  • C822 Nagy sejtes, follicularis
  • C827 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
  • C829 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
  • C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma
  • C830 Kis sejtes (diffúz)
  • C831 Hasított kis sejtes (diffúz)
  • C832 Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
  • C833 Nagy sejtes (diffúz)
  • C834 Immunoloblastos (diffúz)
  • C835 Lymphoblastos (diffúz)
  • C836 Differenciálatlan (diffúz)
  • C837 Burkitt-lymphoma
  • C838 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
  • C839 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
  • C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák
  • C840 Mycosis fungoides
  • C841 Sézary-kór
  • C842 T-zónás lymphoma
  • C843 Lymphoepitheliális lymphoma
  • C844 Perifériás T-sejtes lymphoma
  • C845 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák
  • C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)
  • C850 Lymphosarcoma
  • C851 B-sejtes lymphoma, k.m.n.
  • C857 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai
  • C859 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.
  • C88 Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek
  • C880 Waldenström macroglobulinaemia
  • C881 Alfa nehézlánc-betegség
  • C882 Gamma nehézlánc-betegség
  • C883 Immunoproliferatív vékonybél betegség
  • C887 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek
  • C889 Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.
  • C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok
  • C900 Myeloma multiplex
  • C901 Plasmasejtes leukaemia
  • C902 Plasmocytoma, extramedullaris
  • C91 Lymphoid leukaemia
  • C910 Heveny lymphoblastos leukaemia
  • C911 Krónikus lymphocytás leukaemia
  • C912 Subacut lymphocytás leukaemia
  • C913 Prolymphocytás leukaemia
  • C914 Szőrös-sejtes leukaemia
  • C915 Felnőttkori T-sejtes leukaemia
  • C917 Egyéb lymphoid leukaemia
  • C919 Lympoid leukaemia, k.m.n.
  • C92 Myeloid leukaemia
  • C920 Akut myeloid leukaemia
  • C921 Krónikus myeloid leukaemia
  • C922 Subacut myeloid leukaemia
  • C923 Myeloid sarcoma
  • C924 Acut promyelocytás leukaemia
  • C925 Acut myelomonocytás leukaemia
  • C927 Egyéb myeloid leukaemia
  • C929 Myeloid leukaemia k.m.n.
  • C93 Monocytás leukaemia
  • C930 Acut monocytás leukaemia
  • C931 Krónikus monocytás leukaemia
  • C932 Subacut monocytás leukaemia
  • C937 Egyéb monocytás leukaemia
  • C939 Monocytás leukaemia, k.m.n.
  • C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia
  • C940 Acut erythraemia és erythroleukaemia
  • C941 Krónikus erythraemia
  • C942 Akut megakaryoblastos leukaemia
  • C943 Hízósejtes leukaemia
  • C944 Acut panmyelosis
  • C945 Acut myelofibrosis
  • C947 Egyéb meghatározott leukaemiák
  • C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia
  • C950 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia
  • C951 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia
  • C952 Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia
  • C957 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia
  • C959 Leukaemia, k.m.n.
  • C96 A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai
  • C960 Letterer-Siwe betegség
  • C961 Malignus histiocytosis
  • C962 Malignus hízósejtes daganat
  • C963 Valódi histiocytás lymphoma
  • C967 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai
  • C969 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
  • D45 Polycythaemia vera
  • D46 Myelodysplasiás szindrómák
  • D460 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül
  • D461 Refrakter anaemia sideroblastokkal
  • D462 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal
  • D463 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal, transformációval
  • D464 Refrakter anaemia, k.m.n.
  • D467 Egyéb myelodysplasiás szindrómák
  • D469 Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.
  • D47 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
  • D470 Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes daganatok
  • D471 Idült myeloproliferatív betegség
  • D472 Monoclonalis gammopathia
  • D473 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia
  • D477 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai
  •  D479 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen természetű daganata, k.m.n.

Csontmetastasisban (csontmetastasisokban) szenvedő

  • C795 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedő

  • C793 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

Emlő rosszindulatú daganatai

  • C50 Az emlő rosszindulatú daganata
  •  C500 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
  •  C501 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
  •  C502 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
  •  C503 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
  •  C504 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
  •  C505 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
  •  C506 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
  •  C508 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  •  C509 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Méhnyak rosszindulatú daganata

  • C53 A méhnyak rosszindulatú daganata
  •  C530 Endocervix rosszindulatú daganata
  •  C531 Exocervix rosszindulatú daganata
  •  C538 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  •  C539 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
  •  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
  •  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
  •  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
  •  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
  •  C5480 Méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
  •  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata
  •  C55H0 Méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Petefészek rosszindulatú daganata

  • C56 A petefészek rosszindulatú daganata

A prosztata rosszindulatú daganata

  • C61 A prosztata rosszindulatú daganata

A here rosszindulatú daganata

  • C620 Nem descendált here rosszindulatú daganata
  • C621 Descendált here rosszindulatú daganata
  • C629 Here rosszindulatú daganata, k.m.n

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

  • C343 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

8. Mesterséges testnyílással élő személy

  • Z93 Mesterséges testnyílás
  • Z930 Tracheostomával élő személy
  • Z931 Gastrostomával élő személy
  • Z932 Enterostomával élő személy
  • Z933 Colostomával élő személy
  • Z934 Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
  • Z935 Cytostomával élő személy
  • Z936 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
  • Z938 Egyéb művi stomával élő személy
  • Z939 K.m.n. művi stomával élő személy

9. Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

  • M30 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
  • M300 Polyarteritis nodosa
  • M301 Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]
  • M302 Fiatalkori polyarteritis
  • M303 Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]
  • M308 Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok
  • M31 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
  • M310 Túlérzékenységi angiitisek
  • M311 Thromboticus microangiopathia
  • M312 Letális midline granuloma
  • M313 Wegener-féle granulomatosis
  • M314 Aortaív-szindróma [Takayasu]
  • M315 Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával
  • M316 Egyéb óriássejtes artheritis
  • M318 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák
  • M319 Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.
  • M32 Szisztémás lupus erythematosus
  • M320 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus
  • M321 Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével
  • M328 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái
  • M329 Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.
  • M33 Dermatopolymyositis
  • M330 Fiatalkori dermatomyositis
  • M331 Egyéb dermatomyositis
  • M332 Polymyositis
  • M339 Dermatopolymyositis k.m.n.
  • M34 Szisztémás sclerosis
  • M340 Progresszív szisztémás sclerosis
  • M341 CR(E)ST-szindróma
  • M342 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis
  • M348 Szisztémás sclerosis egyéb formái
  • M349 Szisztémás sclerosis k.m.n.
  • M35 A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
  • M350 Sicca-szindróma [Sjögren]
  • M351 Egyéb overlap-szindrómák
  • M352 Behcet-kór
  • M353 Polymyalgia rheumatica
  • M354 Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás
  • M355 Multifokális fibrosclerosis
  • M356 Panniculitis recidivans [Weber-Christian]
  • M357 Hypermobilitas szindróma
  • M358 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége
  • M359 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.

10. Emésztőrendszer betegségei közül: 

  •  K90 Intestinalis malabsorptio
  •  K900 Coeliakia
  •  K901 Trópusi sprue
  •  K902 Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.
  •  K903 Steatorrhoea pancreatica
  •  K904 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.
  •  K908 Egyéb felszívódási zavar

Posztgasztrektómiás szindróma

  • K911 Gyomorműtét utáni szindrómák

A bél felszívó felületének jelentős csökkenése (vékonybélrezekció)

  •  K912 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
  •  K918 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
  •  K919 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.

Bélnyálkahártya gyulladás:

Crohn-betegség

  •  K50 Crohn-betegség [enteritis regionalis]
  •  K500 A vékonybél Crohn-betegsége
  •  K501 A vastagbél Crohn-betegsége
  •  K508 Crohn-betegség, egyéb
  •  K509 Crohn-betegség, k.m.n.

Colitis ulcerosa

  •  K51 Colitis ulcerosa
  •  K510 Enterocolitis ulcerosa (chronica)
  •  K511 Ileocolitis ulcerosa (chronica)
  •  K512 Proctitis ulcerosa (chronica)
  •  K513 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
  •  K514 Pseudopolyposis intestini crassi
  •  K515 Proctocolitis mucosa
  •  K518 Colitis ulcerosa egyéb
  •  K519 Colitis ulcerosa k.m.n.

Mukoviszcidózis

  •  E84 Fibrosis cystica
  •  E840 Fibrosis cystica tüdő-manifesztációkkal
  •  E841 Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal
  •  E848 Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal
  •  E849 Fibrosis cystica, k.m.n.

11. Ritka betegségek közül: 

Regionális szkleroderma

  • L940 Lokalizált scleroderma [morphea]

A réz-anyagcsere rendellenességei

  • E830 A réz-anyagcsere rendellenességei

Huntington-kór

  • G10 Huntington-kór

Öröklődő ataxia

  •  G11 Öröklődő ataxia
  •  G110 Veleszületett, non-progresszív ataxia
  •  G111 Korai kisagyi ataxia
  •  G112 Késői kezdetű kisagyi ataxia
  •  G113 Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval
  •  G114 Öröklődő spasticus paraplegia
  •  G118 Egyéb öröklődő ataxiák
  •  G119 Öröklődő ataxia k.m.n.

Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

  •  G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
  •  G700 Myasthenia gravis
  •  G701 Toxikus myoneuralis megbetegedések
  •  G702 Veleszületett és fejlődési myasthenia
  •  G708 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
  •  G709 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

Epidermolysis bullosa

  •  Q81 Epidermolysis bullosa
  •  Q810 Epidermolysis bullosa simplex
  •  Q811 Epidermolysis bullosa lethalis
  •  Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica
  •  Q818 Egyéb bullosus epidermolysis
  •  Q819 Epidermolysis bullosa k.m.n.

Neurofibromatosis (benignus)

  • Q850 Neurofibromatosis (benignus)

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

  • Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

12. Az endokrin és anyagcsere betegségek közül: 

I. típusú diabetes

  •  E10 Inzulin-dependens cukorbetegség
  •  E100 Inzulin-dependens cukorbetegség comával
  •  E101 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
  •  E102 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
  •  E103 Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
  •  E104 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel
  •  E105 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel
  •  E106 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel
  •  E107 Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
  •  E108 Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel
  •  E109 Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül

Szövődményekkel járó II. típusú diabetes

  •  E11 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség
  •  E110 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával
  •  E111 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
  •  E112 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
  •  E113 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
  •  E114 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel
  •  E115 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel
  •  E116 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel
  •  E117 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

Zollinger-Ellison szindróma

  • C254 Endokrin pancreas
  • D137 Endokrin pancreas
  • E168 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai

Hipoparatireoidizmus

  •  E20 Hypoparathyreosis
  •  E200 Idiopathiás hypoparathyreosis
  •  E201 Pseudohypoparathyreosis
  •  E208 Egyéb hypoparathyreosis
  •  E209 Hypoparathyreosis k.m.n.

Addison-kór

  • E271 Primer mellékvesekéreg elégtelenség

13. Veleszületett enzimopátiák

Laktóz intolerancia

  •  E70 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
  •  E700 Klasszikus phenylketonuria
  •  E701 Egyéb hyperphenylalaninaemiák
  •  E702 A tyrosin anyagcsere zavarai
  •  E703 Albinismus
  •  E708 Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei
  •  E709 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.
  •  E71 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
  •  E710 Juharfaszirup betegség
  •  E711 Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
  •  E712 Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.
  •  E713 Zsírsav anyagcsere rendellenességei
  •  E72 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
  •  E720 Az aminosav transzport zavarai
  •  E721 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei
  •  E722 A karbamid-ciklus rendellenességei
  •  E723 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei
  •  E724 Az ornithin anyagcsere rendellenességei
  •  E725 A glycin anyagcsere rendellenességei
  •  E728 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
  •  E729 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.
  •  E73 Laktóz intolerancia
  •  E730 Veleszületett laktáz-hiány
  •  E731 Másodlagos laktáz-hiány
  •  E738 Egyéb laktóz intolerancia
  •  E739 Laktóz intolerancia, k.m.n.
  •  E74 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
  •  E740 Glycogen tárolási betegség
  •  E741 A fruktóz anyagcsere rendellenességei
  •  E742 Galactose anyagcsere zavarai
  •  E743 Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei
  •  E744 A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei
  •  E748 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek
  •  E749 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.
  •  E75 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei
  •  E750 GM2 gangliosidosis
  •  E751 Egyéb gangliosidosis
  •  E752 Egyéb sphingolipidosis
  •  E753 Sphingolipidosis, k.m.n.
  •  E754 Neuronális ceroid lipofuscinosis
  •  E755 Egyéb lipid tárolási betegségek
  •  E756 Lipid tárolási betegség, k.m.n.
  •  E76 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
  •  E760 Mucopolysaccharidosis, I. típus
  •  E761 Mucopolysaccharidosis, II. típus
  •  E762 Egyéb mucopolysaccharidosisok
  •  E763 Mucopolysaccharidosis, k.m.n.
  •  E768 A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei
  •  E769 Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.
  •  E77 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
  •  E770 A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai
  •  E771 A glycoprotein lebontás defektusai
  •  E778 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei
  •  E779 Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.

14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő

  • Z992 Művesekezelésre szoruló beteg

15. Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő

  • J961 Idült légzési elégtelenség

16. Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III–IV. NYHA funkcionális stádiumban

  • Q20 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei
  • Q200 Közös artériás törzs
  • Q201 Kettős kiszájadzású jobb kamra
  • Q202 Kettős kiszájadzású bal kamra
  • Q203 Nagyartériák teljes transpozíciója
  • Q204 Egykamrájú szív
  • Q205 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
  • Q206 A pitvari fülcsék izomerizmusa
  • Q208 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q209 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • Q21 A szívsövények veleszületett rendellenességei
  • Q210 Kamrai sövényhiány
  • Q211 Pitvari sövényhiány
  • Q212 Pitvar-kamrai sövényhiány
  • Q213 Fallot-tetralogia
  • Q214 Aortopulmonalis septum-defektus
  • Q218 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q219 A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • Q22 A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei
  • Q220 A tüdőverőér billentyű artesiája
  • Q221 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
  • Q222 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
  • Q223 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q224 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
  • Q225 Ebstein-anomália
  • Q226 Hypoplasiás jobbszív-szindróma
  • Q228 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q229 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • Q23 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
  • Q230 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
  • Q231 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
  • Q232 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
  • Q233 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
  • Q234 Hypoplasiás balszív-szindróma
  • Q238 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q239 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • Q24 A szív egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q240 Dextrocardia
  • Q241 Levocardia
  • Q242 Hárompitvarú szív
  • Q243 A tüdőverőér infundibuláris szűkülete
  • Q244 Veleszületett subaorticus szűkület
  • Q245 A koszorúerek rendellenessége
  • Q246 Veleszületett pitvar-kamrai blokk
  • Q248 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
  • Q249 A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • Q25 A nagy artériák veleszületett rendellenességei
  • Q250 Nyitott ductus arteriosus
  • Q251 Coarctatio aortae
  • Q252 Az aorta veleszületett elzáródása
  • Q253 Aorta-szűkület
  • Q254 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q255 A tüdőverőér atresiája
  • Q256 A tüdőverőér szűkülete
  • Q257 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q258 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q259 A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • Q26 A nagyvénák veleszületett rendellenességei
  • Q260 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
  • Q261 Perzisztáló bal véna cava superior
  • Q262 A tüdővénák teljes transzpozíciója
  • Q263 A tüdővénák részleges transzpozíciója
  • Q264 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
  • Q265 A vena portae rendellenes beszájadzása
  • Q266 Sipoly a v.portae és májartéria között
  • Q268 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
  • Q269 A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.
  • I32 Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben
  • I320 Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
  • I321 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
  • I328 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
  • I33 Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás
  • I330 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás
  • I339 Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.
  • I34 A kéthegyű billentyű nem reumás betegségei
  • I340 A kéthegyű billentyű elégtelensége
  • I341 A kéthegyű billentyű prolapsusa
  • I342 Mitralis (billentyű) stenosis, nem reumás
  • I348 A mitralis billentyű egyéb, nem reumás eredetű betegségei
  • I349 A mitralis billentyű nem reumás eredetű betegsége k.m.n.
  • I35 Az aortabillentyű nem reumás betegségei
  • I350 Az aorta (billentyű) szűkülete
  • I351 Az aorta (billentyű) elégtelensége
  • I352 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel
  • I358 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei
  • I359 Aortabillentyű rendellenesség k.m.n.
  • I36 A háromhegyű billentyű nem reumás rendellenességei
  • I360 A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete
  • I361 A háromhegyű billentyű nem reumás elégtelensége
  • I362 A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete billentyűelégtelenséggel
  • I368 A háromhegyű billentyű egyéb, nem reumás eredetű rendellenességei
  • I369 A háromhegyű billentyű nem reumás eredetű rendellenessége, k.m.n.
  • I37 A pulmonális billentyű rendellenességei
  • I370 A pulmonalis billentyű szűkülete
  • I371 A pulmonalis billentyű elégtelensége
  • I372 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel
  • I378 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei
  • I379 Pulmonalis billentyű rendellenesség k.m.n.
  • I38 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott
  • I39 Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben
  • I390 A kéthegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
  • I391 Az aortabillentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
  • I392 A háromhegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
  • I393 A pulmonalis billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
  • I394 Többszörös billentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben
  • I398 Szívbelhártyagyulladás, billentyű k.m.n. máshová osztályozott betegségekben
  • I40 Heveny szívizomgyulladás
  • I400 Fertőzéses szívizomgyulladás
  • I401 Izolált szívizomgyulladás
  • I408 Egyéb heveny szívizomgyulladás
  • I409 Heveny szívizomgyulladás k.m.n.
  • I41 Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben
  • I410 Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
  • I411 Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben
  • I412 Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
  • I418 Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
  • I42 Cardiomyopathia
  • I420 Dilatatív cardiomyopathia
  • I421 Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia
  • I422 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia
  • I423 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség
  • I424 Endocardialis fibroelastosis
  • I425 Egyéb restrictiv cardiomyopathia
  • I426 Alkoholos cardiomyopathia
  • I427 Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia
  • I428 Egyéb cardiomyopathiák
  • I429 Cardiomyopathia k.m.n.
  • I43 Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben
  • I430 Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
  • I431 Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben
  • I432 Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben
  • I438 Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben
  • I44 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk
  • I440 Elsőfokú pitvar-kamrai blokk
  • I441 Másodfokú pitvar-kamrai blokk
  • I442 Teljes pitvar-kamrai blokk
  • I443 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.
  • I444 Bal elülső fascicularis blokk
  • I445 Bal hátsó fascicularis blokk
  • I446 Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk
  • I447 Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.
  •  I45 Egyéb ingervezetési zavarok
  • I450 Jobb Tawara-szár-blokk
  • I451 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk
  • I452 Bifascicularis blokk
  • I453 Trifascicularis blokk
  • I454 Intraventricularis blokk
  • I455 Egyéb meghatározott szívblokk
  • I456 Pre-excitációs szindróma
  • I458 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
  • I459 Ingervezetési zavar, k.m.n.
  • I46 Szívmegállás
  • I460 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel
  • I47 Paroxysmalis tachycardia
  • I470 Re-entry kamrai arrythmia
  • I471 Supraventricularis tachycardia
  • I472 Kamrai tachycardia
  • I479 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
  • I48 Pitvari fibrillatio és flutter
  • I49 Egyéb szívritmuszavarok
  • I490 Kamra fibrillatio és flutter
  • I491 Pitvari extrasystole
  • I492 Junkcionális extrasystole
  • I493 Kamrai extrasystole
  • I494 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
  • I495 Sick sinus syndroma
  • I498 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
  • I499 Szívritmuszavar k.m.n.
  • I50 Szívelégtelenség
  • I500 Pangásos szívelégtelenség
  • I501 Balkamra elégtelenség
  • I509 Szívelégtelenség, k.m.n.
  • I51 Szövődmények és rosszul meghatározott szívbetegségek
  • I510 Szerzett sövénydefektus
  • I511 Ínhúrszakadás, m.n.o.
  • I512 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
  • I513 Szívüregi thrombosis, m.n.o.
  • I514 Szívizomgyulladás, k.m.n.
  • I515 Szívizom-elfajulás
  • I516 Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.
  • I517 Szívnagyobbodás
  • I518 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek
  • I519 Szívbetegség k.m.n.
  • I52 Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben
  • I520 Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális betegségekben
  • I521 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
  • I528 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben

17. Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek

  •  Q00 Agyvelőhiány és hasonló fejlődési rendellenességek
  •  Q000 Agyvelőhiány
  •  Q001 Koponya- és gerinchasadék
  •  Q002 Kisagyhiány
  •  Q01 Agyvelősérv (encephalocele)
  •  Q010 Frontális agyvelősérv
  •  Q011 Nasofrontalis agyvelősérv
  •  Q012 Tarkótáji agyvelősérv
  •  Q018 Egyéb helyen lévő agyvelősérv
  •  Q019 Agyvelősérv k.m.n.
  •  Q02 Kisfejűség
  •  Q03 Veleszületett vízfejűség
  •  Q030 A Sylvius-csatorna rendellenességei
  •  Q031 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
  •  Q038 Egyéb veleszületett agyvelősérv
  •  Q039 Veleszületett vízfejűség k.m.n.
  •  Q04 Az agy egyéb veleszületett rendellenességei
  •  Q040 A kérgestest veleszületett rendellenességei
  •  Q041 A szaglókaréj hiánya
  •  Q042 Előagyhiány
  •  Q043 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
  •  Q044 Dysplasia septo-optica
  •  Q045 Megalencephalia
  •  Q046 Veleszületett agyi cysták
  •  Q048 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
  •  Q049 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
  •  Q05 Gerinchasadék (spina bifida)
  •  Q050 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
  •  Q051 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
  •  Q052 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
  •  Q053 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
  •  Q054 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
  •  Q055 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
  •  Q056 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
  •  Q057 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
  •  Q058 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
  •  Q059 Gerinchasadék k.m.n.
  •  Q06 A gerincvelő egyéb veleszületett fejlődési rendellenességei
  •  Q060 Gerincvelőhiány
  •  Q061 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
  •  Q062 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
  •  Q063 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
  •  Q064 Hydromyelia
  •  Q068 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
  •  Q069 A gerincvelő veleszületett rendellenessége k.m.n.
  •  Q07 Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei
  •  Q070 Arnold-Chiari szindróma
  •  Q078 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendellenességei
  •  Q079 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
  •  Q894 Összenőtt ikrek
  •  Q909 Down-szindróma, k.m.n.
  •  Q913 Edwards-szindróma, k.m.n.
  •  Q917 Patau-szindróma, k.m.n.
  •  Q969 Turner-szindróma, k.m.n.
  •  Q984 Klinefelter-szindróma k.m.n.

18. A női nemi szervek nem gyulladásos betegségei közül: 

Endometriosis

  • N80 Endometriosis
  • N800 A méh endometriosisa
  • N801 A petefészek endometriosisa
  • N802 A petevezető endometriosisa
  • N803 A medencei hashártya endometriosisa
  • N804 A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa
  • N805 Bél endometriosis
  • N806 Endometriosis bőrhegben
  • N808 Egyéb endometriosis
  • N809 Endometriosis , k.m.n.

Mivel viszont ez a jogszabályi lista változhatott a cikkünk megjelenését követően (bár elég ritkán változik, bővül), így érdemes lehet magát a vonatkozó jogszabályt és annak mellékletét megnézni az aktuális állapot szerint.

Hogyan igényelhető az adóalap-kedvezmény?

Az adókedvezmény igényléséhez először is egy igazolásra lesz szükség, amelyen egy szakorvos, vagy az adózó háziorvosa igazolja, hogy valóban szenved a kedvezményre jogosító betegségben. Az igazolással a magánszemély két időpontban kérheti a kedvezmény megállapítását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV):

  • az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben,
  • valamint a személyi jövedelemadó bevalláskor májusban.

Az igazolásnak tartalmaznia kell a személyazonosító adatokat, a lakóhelyet, az adóazonosító jelet, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását az igazolást kiállító szakorvos vagy háziorvos aláírásával, pecsétjével ellátva.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek. A személyi kedvezmény jogosultjának lehetősége van arra, hogy az adóelőleg-nyilatkozatban kérje a munkáltatót, kifizetőt, hogy a kedvezményt az adóelőleg-nyilatkozat visszavonásáig vegye folyamatosan figyelembe (folytatólagos nyilatkozat). Ekkor a következő évben, években nem kell új nyilatkozatot adnia.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #NAV #adókedvezmény #szja #minimálbér #adó #kedvezmény #betegség #fogyatékkal élő #személyi jövedelemadó #fogyatékosság #súlyos fogyatékosság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:52
06:03
20:58
20:57
19:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 1.
„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról
2026. január 1.
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
2026. január 1.
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
2026. január 1.
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2025. december 31.
Elárulta a titkot az egyik legnagyobb iroda vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. január 2. péntek
Ábel
1. hét
Január 2.
Az introvertáltak világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
1 hónapja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
2 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
4
3 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
5
3 hete
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentesítés
a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 20:58
Mikor van telihold 2026-ban? Itt a teljes hold naptár: mutatjuk, mikor lesz szuperhold, lesz-e vörös hold és kék hold idén
Pénzcentrum  |  2026. január 1. 20:57
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 1. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. január 2. 05:59
Ellentmondásos év kezdődik: krízisek és beruházások között a mezőgazdaság