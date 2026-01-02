Az idei évi holdnaptár megmutatja mikor lesz 2026-ban telihold és azt is eláruljuk, mikor várható szuperhold, lesz-e kék hold vagy vörös hold ebben az évben.
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
A minimálbér 2026-ban 11 százalékkal emelkedik, ezzel pedig számos más juttatás összege is nő, amely a törvény szerint a minimálbér összegéhez van kötve. Az egyik ilyen kedvezmény a súlyos betegséggel élők adóalap-kedvezménye, mely 2026-tól havi 16 100 forintot is jelenthet. Erre a kedvezményre akár 10-ből 3 magyar is jogosult lehet alapbetegsége alapján, azonban még mindig kevesen tudják, milyen esetben és kinek járhat. Cikkünkben részletesen bemutatjuk, ki jogosult adóalap-kedvezményre, milyen betegségek alapján és mekkora összegre számíthat.
Az előzetes bejelentések alapján a minimálbér 2026-ban 11%-kal emelkedik bruttó 322 800 forintra, a garantált bérminimum - azaz a szakmunkás minimálbér - pedig 7%-kal bruttó 373 200 forintra nő. Így a kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér 214 662 forint lesz. A minimálbér összegéhez számos juttatás igazodik, így 2026-ban ezek is emelkednek. Ilyen juttatás az az adóalap-kedvezmény is, amely bizonyos betegségek esetén járhat a magyar dolgozóknak: hivatalos nevén személyi kedvezmény. A kedvezményre becslések szerint akár a lakosok 35 százaléka is jogosult lehet, viszont sokan nem tudják igénybe venni, vagy előforudlhat, hogy nem is tudnak a lehetőségről.
Az egyes betegségek esetén járó adóalap-kedvezmény mértéke havonta mindig a minimálbér egyharmadának 15 százaléka száz forintra kerekítve, vagyis 2026-tól 16 100 forint. Egy évben ez 193 200 forint kiesést jelenthet, ha valaki nem tud róla, hogy jogosult a kedvezményre.
Személyi kedvezmény 2026-ban
A legtöbben nem így ismerik, de az adóalap-kedvezmény hivatalos neve személyi kedvezmény, így lehet megtalálni a NAV oldalán is. A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot az elévülési időn belül meg kell őrizni. Illetve orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, amelyek fent felsoroltunk, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. A kedvezmények érvényesítésének sorrendje:
- Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
- 25 év alatti fiatalok kedvezménye
- 30 év alatti anyák kedvezménye
- Személyi kedvezmény
- Első házasok kedvezménye
- Családi kedvezmény
- Családi járulékkedvezmény
Kinek jár tartós betegség adókedvezmény 2026-ban?
Azt, hogy ki jogosult adóalap-kedvezményre, a 335/2009-es kormányrendelet határozza meg: ez sorolja fel ugyanis a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségeket. Így, akinek papírja van arról, hogy a rendeletben felsorolt betegségek valamelyikét diagnosztizálták nála, jogosult a személyi jövedelemadója csökkentésére a személyi jövedelemadóról szóló 1995-ös törvény alapján. Sokakat megtéveszhet a "súlyos fogyatékosság" elnevezés, ami alapján azt hihetik, nekik nincs ilyen feljogosító betegségük, állapotuk. Eközben a kedvezmény járhat például a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, cöliákia vagy endometriózis esetén, mely rengeteg dolgozót érinthet: akár 10-ből 3 magyar is érintett lehet.
A törvény 29/E. §-a úgy szól: "a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját személyi kedvezménnyel csökkenti. A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető." A rokkantsági járadékban, fogyatékossági támogatásban részesülők pedig automatikusan jogosultak az adókedvezményre.
Fontos tudni, hogy amennyiben valaki még sosem igényelte a kedvezményt, de a betegség ténye már hosszabb ideje fennáll, akkor visszamenőleg is igényelheti azt az 5 éves elévülési időn belül. Így 2026-ban, aki öt évre visszamenőleg igényli, akár 750 ezer forintot is kaphat.
Betegség lista: itt az összes BNO kód, ami alapján kedvezmény jár
Azt, hogy a betegsége alapján ki jogosult adóalap-kedvezményre, a leletei, illetve a betegségek BNO kódja alapján a dolgozó maga is azonosíthatja. Először a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a jellemző állapotokat, amire járhat kedvezmény és amelyek a legtöbb magyart érinthetik: ez alapján már sejthető, jár-e adókedvezmény, érdemes-e jobban utánanézni a kódoknak. A betegségek teljes listája a vonatkozó BNO-kódokkal pedig megtalálható a betegségek általánosabb felsorolása után. A betegségek pontos listáját egyébként a már említett kormányrendelet melléklete tartalmazza, ami ide kattintva is elérhető.
- egyes hallási és látási fogyatékosságok,
- bizonyos mentális fogyatékosságok és viselkedészavarok,
- egyes mozgásszervi fogyatékosságok,
- pervazív fejlődési zavarok (pl. gyerekkori autizmus, sperger szindróma)
- skizofrénia egyes változatai, schizotypiás és paranoid zavarok
- a daganatos betegségek egyes típusai (pl. a vérképzőrendszer rosszindulatú betegségei, emlő, méhnyak, petefészek, here és prosztata rosszindulatú daganatai)
- mesterséges testnyílással élő személyek
- egyes immunbetegségek,
- egyes emésztőszervi betegségek (pl. Crohn-betegség, coeliakia, egyes felszívódási zavarok, stb.)
- endokrin és anyagcsere betegségek, mint az I. típusú diabetes és a szövődményekkel járó II. típusú diabetes
- veleszületett enzimopátiák (az egyes enzimek működésének rendellenességei), például laktóz intolerancia, lisztérzékenység, vagy a szénhidrát anyagcsere egyéb zavarai,
- művesekezelésre szoruló betegek,
- krónikus légzési elégtelenség
- veleszületett és szerzett szívbetegségek,
- egyes fejlődési rendellenességgel születettek
- és endometriózis esetén.
A fenti lista tehát nem teljeskörű felsorolás, viszont aki ez alapján úgy sejti, hogy a nála diagnosztizált állapot is szerepelhet a jogszabályban, akkor kikeresheti az alábbi listából, ahol a betegségek csoportokra vannak osztva és a betegség pontos megnevezése előtt található a 3 vagy 4 jegyű BNO-kód.
Azt sem árt tudni, hogy bár az alábbi listában nem feltétlenül a betegségcsoporthoz tartozó összes betegségre jár a kedvezmény, előfordulhat, hogy valakinek hasonló diagnózisa van, közeli BNO-kóddal. Ilyen esetben érdemes a NAV-nál, illetve a szakorvosnál érdeklődni az adókedvezmény igénybe vehetőségéről.
1. Hallási fogyatékos
- H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés
- H900 Kétoldali vezetéses hallásvesztés
- H902 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
- H903 Kétoldali idegi hallásvesztés
- H905 Idegi hallásvesztés k.m.n.
- H906 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
- H908 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
- H91 Egyéb hallásvesztés
- H910 Ototoxikus hallásvesztés
- H911 Időskori nagyothallás
- H912 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
- H913 Süketnémaság, m.n.o.
- H918 Egyéb hallásvesztés
- H919 Hallásvesztés k.m.n.
2. Mentális és viselkedészavarok
- F71 Közepes mentális retardáció
- F710 Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
- F711 Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással
- F718 Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
- F719 Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
- F72 Súlyos mentális retardáció
- F720 Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
- F721 Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
- F728 Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
- F729 Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
- F73 Igen súlyos mentális retardáció
- F730 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
- F731 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
- F738 Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
- F739 Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
3. Látási fogyatékos
- H54 Vakság és csökkentlátás
- H540 Vakság mindkét szemen
- H541 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
- H542 Csökkentlátás mindkét szemen
- H543 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
4. Mozgásszervi fogyatékos
A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel járó elváltozásai:
- Z891 Kéz és csukló szerzett hiánya
- Z892 Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett
- Z893 Mindkét felső végtag szerzett hiánya
- Z894 Láb és boka szerzett hiánya
- Z895 Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)
- Z896 Lábszár szerzett hiánya (térd felett)
- Z897 Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve az öregujjakat)
- Z898 Felső és alsó végtag szerzett hiánya
- Z899 Végtag szerzett hiánya
- Q710 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
- Q711 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével
- Q712 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya
- Q713 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya
- Q720 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
- Q721 A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével
- Q722 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya
- Q723 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya
- M245 Ízületi kontraktúra
- M246 Ízületi ankylosis
- M256 Ízületi merevség, m.n.o.
A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület:
- M45 Spondylitis ankylopoetica
- M081 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica
- M87 Csontelhalás
- M841 Össze nem forrt csonttörés [álízület]
- M960 Álízület fúzió vagy arthrodesis után
Krónikus polyarthritisa végtagízületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatrofiával:
- M064 Gyulladásos polyarthropathia
- M068 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis
- M069 Rheumatoid arthritis k.m.n.
- M07 Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák
- M070 Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica (L40.5+)
- M071 Arthritis mutilans (L40.5+)
- M072 Spondylitis psoriatica (L40.5+)
- M073 Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)
- M074 Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)
- M075 Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)
- M076 Egyéb enteropathiás arthropathiák
- M080 Fiatalkori reumás ízületi gyulladás
- M082 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
- M083 Fiatalkori szeronegatív polyarthritis
- M084 Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás
- M088 Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás
- M089 Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.
- M09 Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben
- M090 Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)
- M091 Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis] (K50.-+)
- M092 Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)
- M098 Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben
- M625 Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.
Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek:
- I731 Thromboangiitis obliterans [Buerger]
- I74 Artériás embólia és thrombosis
- I740 A hasi aorta embóliája és rögösödése
- I741 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése
- I742 A felső végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
- I743 Az alsó végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
- I744 Végtagi ütőerek k.m.n. embóliája és rögösödése
- I745 Az art. iliaca embóliája és rögösödése
- I748 Egyéb ütőerek embóliája és rögösödése
- I749 K.m.n. ütőér embóliája és rögösödése
Többszörös torpid ulcus crurisszal járó postthromboticus syndroma:
- I830 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
- I832 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással
- I870 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel:
- M362 Haemophiliás arthropathia
A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia:
- G80 Csecsemőkori agyi bénulás
- G800 Spasticus agyi bénulás
- G801 Spasticus kétoldali bénulás
- G802 Csecsemőkori féloldali bénulás
- G803 Dyskineticus agyi bénulás
- G804 Ataxiás agyi bénulás
- G808 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
- G809 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
- G81 Féloldali bénulás (hemiplegia)
- G810 Féloldali petyhüdt bénulás
- G811 Féloldali spasticus bénulás
- G819 Féloldali bénulás k.m.n.
- G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
- G820 Petyhüdt paraplegia
- G821 Spasticus paraplegia
- G822 Paraplegia k.m.n.
- G823 Petyhüdt tetraplegia
- G824 Spasticus tetraplegia
- G825 Tetraplegia k.m.n.
- G83 Egyéb bénulásos szindrómák
- G830 Felső végtag kétoldali bénulása
- G831 Az egyik alsó végtag bénulása
- G832 Az egyik felső végtag bénulása
- G833 Egy végtag bénulása k.m.n.
- G834 Cauda equina szindróma
- G838 Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák
- G839 Bénulásos szindróma k.m.n.
Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek:
- G35 Sclerosis multiplex
- G710 Izom dystrophia
- G12 Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
- G120 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]
- G121 Egyéb öröklödő gerincvelői izomsorvadás
- G122 Mozgató neuron megbetegedés
- G128 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák
- G129 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.
- M363 Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)
- M364 Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban
- M368 A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben
Az alsó végtag (végtagok) csontjainak vagy a csigolyáknak olyan körülírt elváltozásai, amelyek spontán törés vagy súlyos idegrendszeri sérülés (bénulás) közvetlen veszélyével járnak:
- C40 A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata
- C412 Gerinc rosszindulatú daganata
5. Pervazív fejlődési zavarok
- F84 Pervazív fejlődési zavarok
- F840 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
- F841 Atípusos autizmus
- F842 Rett szindróma
- F843 Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar
- F844 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás
- F845 Asperger szindróma
- F848 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar
- F849 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
6. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok
- F20 Schizophrenia
- F200 Paranoid schizophrenia
- F201 Hebephrenia
- F202 Kataton schizophrenia
- F203 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia
- F204 Schizophrenia utáni depresszió
- F205 Reziduális schizophrenia
- F206 Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia)
- F208 Egyéb schizophrenia
- F209 Nem meghatározott schizophrenia
- F21 Schizotypiás rendellenesség
- F22 Perzisztens delusionalis rendellenességek
- F220 Paranoia (Deluzív zavar)
- F228 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
- F229 Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
- F23 Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek
- F230 Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)
- F231 Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel
- F232 Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)
- F233 Egyéb akut döntően paranoid (deluzív) pszichotikus zavar
- F238 Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar
- F239 Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar
- F24 Indukált delusionalis rendellenességek
- F25 Schizoaffektív rendellenességek
- F250 Schizoaffektív zavar mániás típusa
- F251 Schizoaffektív zavar depressziós típusa
- F252 Schizoaffektív zavar kevert típusa
- F258 Egyéb schizoaffektív zavar
- F259 Nem meghatározott schizoaffektív zavar
- F28 Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek
- F29 Nem organikus pszichózis k.m.n.
7. Daganatos betegségek
A vérképzőrendszer rosszindulatú betegségében szenvedő
- C81 Hodgkin kór
- C810 Nyiroksejt túlsúly
- C811 Nodularis sclerosis
- C812 Kevert sejtesség
- C813 Nyiroksejtes kimerülés
- C817 Hodgkin-kór egyéb formája
- C819 Hodgkin kór, k.m.n.
- C82 Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma
- C820 Osztodó kis sejtes, follicularis
- C821 Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis
- C822 Nagy sejtes, follicularis
- C827 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
- C829 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
- C83 Diffúz non-Hodgkin lymphoma
- C830 Kis sejtes (diffúz)
- C831 Hasított kis sejtes (diffúz)
- C832 Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
- C833 Nagy sejtes (diffúz)
- C834 Immunoloblastos (diffúz)
- C835 Lymphoblastos (diffúz)
- C836 Differenciálatlan (diffúz)
- C837 Burkitt-lymphoma
- C838 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
- C839 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
- C84 Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák
- C840 Mycosis fungoides
- C841 Sézary-kór
- C842 T-zónás lymphoma
- C843 Lymphoepitheliális lymphoma
- C844 Perifériás T-sejtes lymphoma
- C845 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák
- C85 A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)
- C850 Lymphosarcoma
- C851 B-sejtes lymphoma, k.m.n.
- C857 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai
- C859 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.
- C88 Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek
- C880 Waldenström macroglobulinaemia
- C881 Alfa nehézlánc-betegség
- C882 Gamma nehézlánc-betegség
- C883 Immunoproliferatív vékonybél betegség
- C887 Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek
- C889 Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.
- C90 Myeloma multiplex és plasmasejtes rosszindulatú daganatok
- C900 Myeloma multiplex
- C901 Plasmasejtes leukaemia
- C902 Plasmocytoma, extramedullaris
- C91 Lymphoid leukaemia
- C910 Heveny lymphoblastos leukaemia
- C911 Krónikus lymphocytás leukaemia
- C912 Subacut lymphocytás leukaemia
- C913 Prolymphocytás leukaemia
- C914 Szőrös-sejtes leukaemia
- C915 Felnőttkori T-sejtes leukaemia
- C917 Egyéb lymphoid leukaemia
- C919 Lympoid leukaemia, k.m.n.
- C92 Myeloid leukaemia
- C920 Akut myeloid leukaemia
- C921 Krónikus myeloid leukaemia
- C922 Subacut myeloid leukaemia
- C923 Myeloid sarcoma
- C924 Acut promyelocytás leukaemia
- C925 Acut myelomonocytás leukaemia
- C927 Egyéb myeloid leukaemia
- C929 Myeloid leukaemia k.m.n.
- C93 Monocytás leukaemia
- C930 Acut monocytás leukaemia
- C931 Krónikus monocytás leukaemia
- C932 Subacut monocytás leukaemia
- C937 Egyéb monocytás leukaemia
- C939 Monocytás leukaemia, k.m.n.
- C94 Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia
- C940 Acut erythraemia és erythroleukaemia
- C941 Krónikus erythraemia
- C942 Akut megakaryoblastos leukaemia
- C943 Hízósejtes leukaemia
- C944 Acut panmyelosis
- C945 Acut myelofibrosis
- C947 Egyéb meghatározott leukaemiák
- C95 Meghatározatlan sejttípusú leukaemia
- C950 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia
- C951 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia
- C952 Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia
- C957 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia
- C959 Leukaemia, k.m.n.
- C96 A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai
- C960 Letterer-Siwe betegség
- C961 Malignus histiocytosis
- C962 Malignus hízósejtes daganat
- C963 Valódi histiocytás lymphoma
- C967 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai
- C969 A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- D45 Polycythaemia vera
- D46 Myelodysplasiás szindrómák
- D460 Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül
- D461 Refrakter anaemia sideroblastokkal
- D462 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal
- D463 Refrakter anaemia blast – túlsúllyal, transformációval
- D464 Refrakter anaemia, k.m.n.
- D467 Egyéb myelodysplasiás szindrómák
- D469 Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.
- D47 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
- D470 Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes daganatok
- D471 Idült myeloproliferatív betegség
- D472 Monoclonalis gammopathia
- D473 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia
- D477 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai
- D479 A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen természetű daganata, k.m.n.
Csontmetastasisban (csontmetastasisokban) szenvedő
- C795 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedő
- C793 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
Emlő rosszindulatú daganatai
- C50 Az emlő rosszindulatú daganata
- C500 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C501 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C502 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C503 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C504 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C505 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C506 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C508 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C509 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
Méhnyak rosszindulatú daganata
- C53 A méhnyak rosszindulatú daganata
- C530 Endocervix rosszindulatú daganata
- C531 Exocervix rosszindulatú daganata
- C538 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C539 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- C5480 Méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5490 Méhtest rosszindulatú daganata
- C55H0 Méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
Petefészek rosszindulatú daganata
- C56 A petefészek rosszindulatú daganata
A prosztata rosszindulatú daganata
- C61 A prosztata rosszindulatú daganata
A here rosszindulatú daganata
- C620 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C621 Descendált here rosszindulatú daganata
- C629 Here rosszindulatú daganata, k.m.n
Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C343 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
8. Mesterséges testnyílással élő személy
- Z93 Mesterséges testnyílás
- Z930 Tracheostomával élő személy
- Z931 Gastrostomával élő személy
- Z932 Enterostomával élő személy
- Z933 Colostomával élő személy
- Z934 Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
- Z935 Cytostomával élő személy
- Z936 Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
- Z938 Egyéb művi stomával élő személy
- Z939 K.m.n. művi stomával élő személy
9. Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő
- M30 Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
- M300 Polyarteritis nodosa
- M301 Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]
- M302 Fiatalkori polyarteritis
- M303 Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]
- M308 Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok
- M31 Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
- M310 Túlérzékenységi angiitisek
- M311 Thromboticus microangiopathia
- M312 Letális midline granuloma
- M313 Wegener-féle granulomatosis
- M314 Aortaív-szindróma [Takayasu]
- M315 Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával
- M316 Egyéb óriássejtes artheritis
- M318 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák
- M319 Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.
- M32 Szisztémás lupus erythematosus
- M320 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus
- M321 Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével
- M328 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái
- M329 Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.
- M33 Dermatopolymyositis
- M330 Fiatalkori dermatomyositis
- M331 Egyéb dermatomyositis
- M332 Polymyositis
- M339 Dermatopolymyositis k.m.n.
- M34 Szisztémás sclerosis
- M340 Progresszív szisztémás sclerosis
- M341 CR(E)ST-szindróma
- M342 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis
- M348 Szisztémás sclerosis egyéb formái
- M349 Szisztémás sclerosis k.m.n.
- M35 A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
- M350 Sicca-szindróma [Sjögren]
- M351 Egyéb overlap-szindrómák
- M352 Behcet-kór
- M353 Polymyalgia rheumatica
- M354 Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás
- M355 Multifokális fibrosclerosis
- M356 Panniculitis recidivans [Weber-Christian]
- M357 Hypermobilitas szindróma
- M358 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége
- M359 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.
10. Emésztőrendszer betegségei közül:
- K90 Intestinalis malabsorptio
- K900 Coeliakia
- K901 Trópusi sprue
- K902 Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.
- K903 Steatorrhoea pancreatica
- K904 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.
- K908 Egyéb felszívódási zavar
Posztgasztrektómiás szindróma
- K911 Gyomorműtét utáni szindrómák
A bél felszívó felületének jelentős csökkenése (vékonybélrezekció)
- K912 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
- K918 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
- K919 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
Bélnyálkahártya gyulladás:
Crohn-betegség
- K50 Crohn-betegség [enteritis regionalis]
- K500 A vékonybél Crohn-betegsége
- K501 A vastagbél Crohn-betegsége
- K508 Crohn-betegség, egyéb
- K509 Crohn-betegség, k.m.n.
Colitis ulcerosa
- K51 Colitis ulcerosa
- K510 Enterocolitis ulcerosa (chronica)
- K511 Ileocolitis ulcerosa (chronica)
- K512 Proctitis ulcerosa (chronica)
- K513 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
- K514 Pseudopolyposis intestini crassi
- K515 Proctocolitis mucosa
- K518 Colitis ulcerosa egyéb
- K519 Colitis ulcerosa k.m.n.
Mukoviszcidózis
- E84 Fibrosis cystica
- E840 Fibrosis cystica tüdő-manifesztációkkal
- E841 Fibrosis cystica intestinális manifesztációkkal
- E848 Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal
- E849 Fibrosis cystica, k.m.n.
11. Ritka betegségek közül:
Regionális szkleroderma
- L940 Lokalizált scleroderma [morphea]
A réz-anyagcsere rendellenességei
- E830 A réz-anyagcsere rendellenességei
Huntington-kór
- G10 Huntington-kór
Öröklődő ataxia
- G11 Öröklődő ataxia
- G110 Veleszületett, non-progresszív ataxia
- G111 Korai kisagyi ataxia
- G112 Késői kezdetű kisagyi ataxia
- G113 Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval
- G114 Öröklődő spasticus paraplegia
- G118 Egyéb öröklődő ataxiák
- G119 Öröklődő ataxia k.m.n.
Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
- G70 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
- G700 Myasthenia gravis
- G701 Toxikus myoneuralis megbetegedések
- G702 Veleszületett és fejlődési myasthenia
- G708 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
- G709 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
Epidermolysis bullosa
- Q81 Epidermolysis bullosa
- Q810 Epidermolysis bullosa simplex
- Q811 Epidermolysis bullosa lethalis
- Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica
- Q818 Egyéb bullosus epidermolysis
- Q819 Epidermolysis bullosa k.m.n.
Neurofibromatosis (benignus)
- Q850 Neurofibromatosis (benignus)
Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
- Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
12. Az endokrin és anyagcsere betegségek közül:
I. típusú diabetes
- E10 Inzulin-dependens cukorbetegség
- E100 Inzulin-dependens cukorbetegség comával
- E101 Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
- E102 Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
- E103 Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
- E104 Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel
- E105 Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel
- E106 Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel
- E107 Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
- E108 Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel
- E109 Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
Szövődményekkel járó II. típusú diabetes
- E11 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség
- E110 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával
- E111 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
- E112 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
- E113 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
- E114 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel
- E115 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel
- E116 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel
- E117 Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
Zollinger-Ellison szindróma
- C254 Endokrin pancreas
- D137 Endokrin pancreas
- E168 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
Hipoparatireoidizmus
- E20 Hypoparathyreosis
- E200 Idiopathiás hypoparathyreosis
- E201 Pseudohypoparathyreosis
- E208 Egyéb hypoparathyreosis
- E209 Hypoparathyreosis k.m.n.
Addison-kór
- E271 Primer mellékvesekéreg elégtelenség
13. Veleszületett enzimopátiák
Laktóz intolerancia
- E70 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
- E700 Klasszikus phenylketonuria
- E701 Egyéb hyperphenylalaninaemiák
- E702 A tyrosin anyagcsere zavarai
- E703 Albinismus
- E708 Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei
- E709 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.
- E71 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei
- E710 Juharfaszirup betegség
- E711 Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
- E712 Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.
- E713 Zsírsav anyagcsere rendellenességei
- E72 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
- E720 Az aminosav transzport zavarai
- E721 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei
- E722 A karbamid-ciklus rendellenességei
- E723 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei
- E724 Az ornithin anyagcsere rendellenességei
- E725 A glycin anyagcsere rendellenességei
- E728 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
- E729 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.
- E73 Laktóz intolerancia
- E730 Veleszületett laktáz-hiány
- E731 Másodlagos laktáz-hiány
- E738 Egyéb laktóz intolerancia
- E739 Laktóz intolerancia, k.m.n.
- E74 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
- E740 Glycogen tárolási betegség
- E741 A fruktóz anyagcsere rendellenességei
- E742 Galactose anyagcsere zavarai
- E743 Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei
- E744 A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei
- E748 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek
- E749 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.
- E75 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei
- E750 GM2 gangliosidosis
- E751 Egyéb gangliosidosis
- E752 Egyéb sphingolipidosis
- E753 Sphingolipidosis, k.m.n.
- E754 Neuronális ceroid lipofuscinosis
- E755 Egyéb lipid tárolási betegségek
- E756 Lipid tárolási betegség, k.m.n.
- E76 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
- E760 Mucopolysaccharidosis, I. típus
- E761 Mucopolysaccharidosis, II. típus
- E762 Egyéb mucopolysaccharidosisok
- E763 Mucopolysaccharidosis, k.m.n.
- E768 A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei
- E769 Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.
- E77 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
- E770 A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai
- E771 A glycoprotein lebontás defektusai
- E778 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei
- E779 Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.
14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő
- Z992 Művesekezelésre szoruló beteg
15. Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő
- J961 Idült légzési elégtelenség
16. Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III–IV. NYHA funkcionális stádiumban
- Q20 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei
- Q200 Közös artériás törzs
- Q201 Kettős kiszájadzású jobb kamra
- Q202 Kettős kiszájadzású bal kamra
- Q203 Nagyartériák teljes transpozíciója
- Q204 Egykamrájú szív
- Q205 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
- Q206 A pitvari fülcsék izomerizmusa
- Q208 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
- Q209 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q21 A szívsövények veleszületett rendellenességei
- Q210 Kamrai sövényhiány
- Q211 Pitvari sövényhiány
- Q212 Pitvar-kamrai sövényhiány
- Q213 Fallot-tetralogia
- Q214 Aortopulmonalis septum-defektus
- Q218 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
- Q219 A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q22 A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűk veleszületett rendellenességei
- Q220 A tüdőverőér billentyű artesiája
- Q221 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
- Q222 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
- Q223 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
- Q224 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
- Q225 Ebstein-anomália
- Q226 Hypoplasiás jobbszív-szindróma
- Q228 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
- Q229 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q23 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
- Q230 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
- Q231 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
- Q232 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
- Q233 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
- Q234 Hypoplasiás balszív-szindróma
- Q238 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei
- Q239 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q24 A szív egyéb veleszületett rendellenességei
- Q240 Dextrocardia
- Q241 Levocardia
- Q242 Hárompitvarú szív
- Q243 A tüdőverőér infundibuláris szűkülete
- Q244 Veleszületett subaorticus szűkület
- Q245 A koszorúerek rendellenessége
- Q246 Veleszületett pitvar-kamrai blokk
- Q248 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
- Q249 A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q25 A nagy artériák veleszületett rendellenességei
- Q250 Nyitott ductus arteriosus
- Q251 Coarctatio aortae
- Q252 Az aorta veleszületett elzáródása
- Q253 Aorta-szűkület
- Q254 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
- Q255 A tüdőverőér atresiája
- Q256 A tüdőverőér szűkülete
- Q257 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
- Q258 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
- Q259 A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q26 A nagyvénák veleszületett rendellenességei
- Q260 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
- Q261 Perzisztáló bal véna cava superior
- Q262 A tüdővénák teljes transzpozíciója
- Q263 A tüdővénák részleges transzpozíciója
- Q264 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
- Q265 A vena portae rendellenes beszájadzása
- Q266 Sipoly a v.portae és májartéria között
- Q268 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
- Q269 A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.
- I32 Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben
- I320 Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
- I321 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
- I328 Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
- I33 Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás
- I330 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás
- I339 Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.
- I34 A kéthegyű billentyű nem reumás betegségei
- I340 A kéthegyű billentyű elégtelensége
- I341 A kéthegyű billentyű prolapsusa
- I342 Mitralis (billentyű) stenosis, nem reumás
- I348 A mitralis billentyű egyéb, nem reumás eredetű betegségei
- I349 A mitralis billentyű nem reumás eredetű betegsége k.m.n.
- I35 Az aortabillentyű nem reumás betegségei
- I350 Az aorta (billentyű) szűkülete
- I351 Az aorta (billentyű) elégtelensége
- I352 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel
- I358 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei
- I359 Aortabillentyű rendellenesség k.m.n.
- I36 A háromhegyű billentyű nem reumás rendellenességei
- I360 A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete
- I361 A háromhegyű billentyű nem reumás elégtelensége
- I362 A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete billentyűelégtelenséggel
- I368 A háromhegyű billentyű egyéb, nem reumás eredetű rendellenességei
- I369 A háromhegyű billentyű nem reumás eredetű rendellenessége, k.m.n.
- I37 A pulmonális billentyű rendellenességei
- I370 A pulmonalis billentyű szűkülete
- I371 A pulmonalis billentyű elégtelensége
- I372 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel
- I378 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei
- I379 Pulmonalis billentyű rendellenesség k.m.n.
- I38 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott
- I39 Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben
- I390 A kéthegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
- I391 Az aortabillentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
- I392 A háromhegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
- I393 A pulmonalis billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben
- I394 Többszörös billentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben
- I398 Szívbelhártyagyulladás, billentyű k.m.n. máshová osztályozott betegségekben
- I40 Heveny szívizomgyulladás
- I400 Fertőzéses szívizomgyulladás
- I401 Izolált szívizomgyulladás
- I408 Egyéb heveny szívizomgyulladás
- I409 Heveny szívizomgyulladás k.m.n.
- I41 Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben
- I410 Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
- I411 Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben
- I412 Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
- I418 Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
- I42 Cardiomyopathia
- I420 Dilatatív cardiomyopathia
- I421 Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia
- I422 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia
- I423 Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség
- I424 Endocardialis fibroelastosis
- I425 Egyéb restrictiv cardiomyopathia
- I426 Alkoholos cardiomyopathia
- I427 Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia
- I428 Egyéb cardiomyopathiák
- I429 Cardiomyopathia k.m.n.
- I43 Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben
- I430 Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
- I431 Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben
- I432 Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben
- I438 Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben
- I44 Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk
- I440 Elsőfokú pitvar-kamrai blokk
- I441 Másodfokú pitvar-kamrai blokk
- I442 Teljes pitvar-kamrai blokk
- I443 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.
- I444 Bal elülső fascicularis blokk
- I445 Bal hátsó fascicularis blokk
- I446 Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk
- I447 Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.
- I45 Egyéb ingervezetési zavarok
- I450 Jobb Tawara-szár-blokk
- I451 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk
- I452 Bifascicularis blokk
- I453 Trifascicularis blokk
- I454 Intraventricularis blokk
- I455 Egyéb meghatározott szívblokk
- I456 Pre-excitációs szindróma
- I458 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
- I459 Ingervezetési zavar, k.m.n.
- I46 Szívmegállás
- I460 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel
- I47 Paroxysmalis tachycardia
- I470 Re-entry kamrai arrythmia
- I471 Supraventricularis tachycardia
- I472 Kamrai tachycardia
- I479 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
- I48 Pitvari fibrillatio és flutter
- I49 Egyéb szívritmuszavarok
- I490 Kamra fibrillatio és flutter
- I491 Pitvari extrasystole
- I492 Junkcionális extrasystole
- I493 Kamrai extrasystole
- I494 Egyéb és nem meghatározott extrasystole
- I495 Sick sinus syndroma
- I498 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
- I499 Szívritmuszavar k.m.n.
- I50 Szívelégtelenség
- I500 Pangásos szívelégtelenség
- I501 Balkamra elégtelenség
- I509 Szívelégtelenség, k.m.n.
- I51 Szövődmények és rosszul meghatározott szívbetegségek
- I510 Szerzett sövénydefektus
- I511 Ínhúrszakadás, m.n.o.
- I512 Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
- I513 Szívüregi thrombosis, m.n.o.
- I514 Szívizomgyulladás, k.m.n.
- I515 Szívizom-elfajulás
- I516 Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.
- I517 Szívnagyobbodás
- I518 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek
- I519 Szívbetegség k.m.n.
- I52 Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben
- I520 Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális betegségekben
- I521 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
- I528 Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben
17. Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek
- Q00 Agyvelőhiány és hasonló fejlődési rendellenességek
- Q000 Agyvelőhiány
- Q001 Koponya- és gerinchasadék
- Q002 Kisagyhiány
- Q01 Agyvelősérv (encephalocele)
- Q010 Frontális agyvelősérv
- Q011 Nasofrontalis agyvelősérv
- Q012 Tarkótáji agyvelősérv
- Q018 Egyéb helyen lévő agyvelősérv
- Q019 Agyvelősérv k.m.n.
- Q02 Kisfejűség
- Q03 Veleszületett vízfejűség
- Q030 A Sylvius-csatorna rendellenességei
- Q031 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája
- Q038 Egyéb veleszületett agyvelősérv
- Q039 Veleszületett vízfejűség k.m.n.
- Q04 Az agy egyéb veleszületett rendellenességei
- Q040 A kérgestest veleszületett rendellenességei
- Q041 A szaglókaréj hiánya
- Q042 Előagyhiány
- Q043 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok
- Q044 Dysplasia septo-optica
- Q045 Megalencephalia
- Q046 Veleszületett agyi cysták
- Q048 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
- Q049 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége
- Q05 Gerinchasadék (spina bifida)
- Q050 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel
- Q051 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel
- Q052 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel
- Q053 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel
- Q054 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel
- Q055 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül
- Q056 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül
- Q057 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül
- Q058 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül
- Q059 Gerinchasadék k.m.n.
- Q06 A gerincvelő egyéb veleszületett fejlődési rendellenességei
- Q060 Gerincvelőhiány
- Q061 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia
- Q062 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)
- Q063 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
- Q064 Hydromyelia
- Q068 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
- Q069 A gerincvelő veleszületett rendellenessége k.m.n.
- Q07 Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei
- Q070 Arnold-Chiari szindróma
- Q078 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendellenességei
- Q079 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
- Q894 Összenőtt ikrek
- Q909 Down-szindróma, k.m.n.
- Q913 Edwards-szindróma, k.m.n.
- Q917 Patau-szindróma, k.m.n.
- Q969 Turner-szindróma, k.m.n.
- Q984 Klinefelter-szindróma k.m.n.
18. A női nemi szervek nem gyulladásos betegségei közül:
Endometriosis
- N80 Endometriosis
- N800 A méh endometriosisa
- N801 A petefészek endometriosisa
- N802 A petevezető endometriosisa
- N803 A medencei hashártya endometriosisa
- N804 A rectovaginalis septum és a hüvely endometriosisa
- N805 Bél endometriosis
- N806 Endometriosis bőrhegben
- N808 Egyéb endometriosis
- N809 Endometriosis , k.m.n.
Mivel viszont ez a jogszabályi lista változhatott a cikkünk megjelenését követően (bár elég ritkán változik, bővül), így érdemes lehet magát a vonatkozó jogszabályt és annak mellékletét megnézni az aktuális állapot szerint.
Hogyan igényelhető az adóalap-kedvezmény?
Az adókedvezmény igényléséhez először is egy igazolásra lesz szükség, amelyen egy szakorvos, vagy az adózó háziorvosa igazolja, hogy valóban szenved a kedvezményre jogosító betegségben. Az igazolással a magánszemély két időpontban kérheti a kedvezmény megállapítását a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV):
- az adóelőleg megállapításánál, adóelőleg-nyilatkozattal év közben,
- valamint a személyi jövedelemadó bevalláskor májusban.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a személyazonosító adatokat, a lakóhelyet, az adóazonosító jelet, az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, a betegség véglegességének vagy ideiglenességének megállapítását az igazolást kiállító szakorvos vagy háziorvos aláírásával, pecsétjével ellátva.
Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek. A személyi kedvezmény jogosultjának lehetősége van arra, hogy az adóelőleg-nyilatkozatban kérje a munkáltatót, kifizetőt, hogy a kedvezményt az adóelőleg-nyilatkozat visszavonásáig vegye folyamatosan figyelembe (folytatólagos nyilatkozat). Ekkor a következő évben, években nem kell új nyilatkozatot adnia.
