A fővárosban több kerületben is megközelítették egymást a használt és új lakások árai 2025 végén.
Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön
Az év eleje mindig a várakozás ideje: mit hoz a következő esztendő Európának és Magyarországnak? Gazdasági fellendülést, technológiai áttöréseket vagy újabb bizonytalanságokat? A CHART by Pénzcentrum újévi epizódja friss előrejelzések és látványos chartok segítségével mutatja meg, milyen irányba indulhat el Európa 2026-ban, és hol helyezkedik el ebben a folyamatban Magyarország.
A CHART by Pénzcentrum újévi, első epizódjában bemutatott előrejelzések szerint Európa gazdasága 2026-ban mérsékelt, de stabil növekedési pályára állhat. A magas inflációs időszak után a legtöbb országban lassul az áremelkedés üteme, miközben a reálbérek fokozatosan alkalmazkodnak. Ez nem jelent látványos fellendülést, de azt igen, hogy a kontinens kikerülhet a folyamatos válságüzemmódból.
Nyugat-Európában a növekedés fő motorja továbbra is a szolgáltatási szektor és a technológiai beruházások lehetnek, míg Közép- és Kelet-Európában, így Magyarországon is, a felzárkózás tempója azon múlik, mennyire sikerül javítani a termelékenységet és stabilizálni a beruházási környezetet. Elemzésünk szerint Magyarország 2026-ban több szempontból is válaszút előtt áll. A gazdasági felzárkózás lehetősége továbbra is adott, de egyre inkább a minőségi tényezők (oktatás, innováció, infrastruktúra) határozzák meg a mozgásteret, nem pusztán a bérkülönbségek vagy az alacsonyabb költségek.
A CHART by Pénzcentrum újévi adásának egyik leglátványosabb térképe a nagysebességű vasúthálózat bővülését mutatja. Eláruljuk, hogy Nyugat-Európában már ma is sűrű hálózat köti össze a nagyvárosokat, 2026-ra pedig újabb vonalak léphetnek működésbe, amelyek csökkentik a repülés szerepét a közepes távolságú utazásoknál.
Jövőbe mutató adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Így fosztják ki másodpercek alatt a magyarok bankszámláit: óvatosan, új módszerrel dolgoznak a csalók
Fontos változás élesedett: már ilyen esetben sem kell súlyadót, települési adót és illetéket fizetniük egyes magyaroknak
Az egyik módosítás rendez egy korábbi jogértelmezési eltérést, és egységes keretet teremt az erdő- és termőföldterületek adózási szabályozásában.
Gazdasági visszaesés, szűkülő hitelkeretek és eltűnő vagyonok jöhetnek 2026-ban az asztrológus szerint.
Hatalmas a gond a magyar államháztartásban: szabályosan úszunk az adósságban, ennek nem lesz jó vége
A forint árfolyama sem segít jelentősen: szeptember vége óta mindössze 1%-os erősödést mutat az euróval szemben.
Lerázta magáról a szenvedő magyar gazdaságot a forint: fél százalék lett a repülőrajtból, mi lesz itt 2026-ban?
A a növekedés legfeljebb fél százalék körül alakulhatott, a forint kiemelkedő évet zárt, és több kormányzati intézkedés is érdemben befolyásolta a gazdasági folyamatokat.
Egy eddig nem látott méretű sáskafaj jelent meg és telepedett le Magyarországon.
A 6,5 millió lakosú balkáni ország 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2018-ban kezdte meg hivatalosan az euróövezeti tagság felé vezető utat.
Januártól csak élőflórás termék viselheti a tejföl nevet, a többinek új elnevezést kell kapnia.
Kisebb emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde.
2025 egyszerre hozott bizonytalanságot és fordulópontokat a gazdaság, a geopolitika és a technológiai fejlődés terén is.
A MOHU közölte, hogy az újévi ünnepi időszakban is a már megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot.
November végéig több kamatot fizetett ki az állam, mint 2024-ben összesen, és a tendencia tovább romlik.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.
Na, vajon 2026-ban lesz repülőrajt? Kiszámolták, reálisak-e a kormány gazdasági predikciói az új évre
Összességében a múltbeli adatok alapján a 4 százalékos növekedési cél túlzottan optimistának tűnik.
Súlyos látlelet a magyar közutakról, vasúthálózatról: ha ez így megy tovább, nyugodtan készülhetünk a katasztrófára
Magyarország közlekedési infrastruktúrájában súlyos aránytalanságok alakultak ki a közúti fejlesztések túlsúlya és a vasúti hálózat elhanyagolása miatt.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók.
Az eurót kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után.