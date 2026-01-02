Lesújtó gazdasági jóslat érkezett az IMF-től 2026-ra: sokakat ér majd hidegzuhanyként, ami jön

Az év eleje mindig a várakozás ideje: mit hoz a következő esztendő Európának és Magyarországnak? Gazdasági fellendülést, technológiai áttöréseket vagy újabb bizonytalanságokat? A CHART by Pénzcentrum újévi epizódja friss előrejelzések és látványos chartok segítségével mutatja meg, milyen irányba indulhat el Európa 2026-ban, és hol helyezkedik el ebben a folyamatban Magyarország.

A CHART by Pénzcentrum újévi, első epizódjában bemutatott előrejelzések szerint Európa gazdasága 2026-ban mérsékelt, de stabil növekedési pályára állhat. A magas inflációs időszak után a legtöbb országban lassul az áremelkedés üteme, miközben a reálbérek fokozatosan alkalmazkodnak. Ez nem jelent látványos fellendülést, de azt igen, hogy a kontinens kikerülhet a folyamatos válságüzemmódból.

Nyugat-Európában a növekedés fő motorja továbbra is a szolgáltatási szektor és a technológiai beruházások lehetnek, míg Közép- és Kelet-Európában, így Magyarországon is, a felzárkózás tempója azon múlik, mennyire sikerül javítani a termelékenységet és stabilizálni a beruházási környezetet. Elemzésünk szerint Magyarország 2026-ban több szempontból is válaszút előtt áll. A gazdasági felzárkózás lehetősége továbbra is adott, de egyre inkább a minőségi tényezők (oktatás, innováció, infrastruktúra) határozzák meg a mozgásteret, nem pusztán a bérkülönbségek vagy az alacsonyabb költségek.

A CHART by Pénzcentrum újévi adásának egyik leglátványosabb térképe a nagysebességű vasúthálózat bővülését mutatja. Eláruljuk, hogy Nyugat-Európában már ma is sűrű hálózat köti össze a nagyvárosokat, 2026-ra pedig újabb vonalak léphetnek működésbe, amelyek csökkentik a repülés szerepét a közepes távolságú utazásoknál.

