Police car in action with blinking light and siren signal at night in the city. Blurred bokeh background, public lighting lamps.
Szórakozás

Odalépett a rendőrség az illegális petárdázóknak: elfogtak pár zugárust és részeg sofőrt is

MTI
2026. január 1. 14:32

Pirotechnikai termékek illegális árusítása miatt 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést a rendőrök szilveszter éjszakáján a fővárosban, az intézkedések során 181 csomag pirotechnikai terméket vettek el - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon. A közlés szerint pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos jogsértések miatt a rendőrök és a közterület-felügyelők hat emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, hét esetben éltek szabálysértési feljelentéssel, a Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján 33, míg az V. kerületi önkormányzat rendelete alapján további három esetben intézkedtek.

Éjszaka 21 embert fogtak el testi sértés, kábítószer birtoklása, ittas állapotban vagy eltiltás hatálya alatti járművezetés, rablás, rongálás, garázdaság miatt, és négy körözöttet is elfogtak - ismertették. A rendőrök 12 embert állítottak elő, 25 esetben intézkedtek orvosi ellátásról. Szabálysértések elkövetése miatt 29 emberrel szemben tettek feljelentést, 13 esetben helyszíni bírságot, öt esetben közigazgatási bírságot szabtak ki, vagy közigazgatási eljárást indítottak.

Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést. A közleményben jelezték: a BRFK rendőrei a Készenléti Rendőrséggel, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságával, valamint a fővárosi kerületek közterület-felügyeleteivel együttműködve, megemelt létszámmal voltak jelen Budapest közterületein, főként a turisták által látogatott csomópontokon, a tömegképző helyeken és a belvárosban. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor Budapest túlnyomó részén tilos volt tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni.

Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #bírság #ittas vezetés #szilveszter #petárda #tűzijáték #szórakozás #brfk #szabálysértés

