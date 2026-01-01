„Sokan fognak nagyot veszíteni” – lesújtó gazdasági jóslat érkezett 2026-ról

Így az év elején talán még korai lenne a komoly gazdasági elemzésekhez a 2026-os évre – természetesen azok is érkeznek majd –, viszont akik valami könnyedebbre vágynak, azoknak itt van újra a Pénzcentrum hagyományos évindító jóslása. Ezúttal Szatmári Nóra Tarot elemzőt és asztrológust kértük meg, hogy kártyái segítségével próbáljon meg képet adni arról, mi várhat ránk az új évben. Az asztrológus szerint 2026-ban a gazdasági folyamatokat erőteljes átalakulás, bizonytalanság és komoly kockázatok jellemezhetik. Figyelmeztetett, hogy a következő év sokak számára veszteségeket hozhat, különösen a magas kockázatú befektetések terén. Hozzátette, bár pozitív irányok és hosszú távon ígéretes lehetőségek is kirajzolódnak, 2026 elsősorban a gazdasági szerkezetváltás és a felelős döntések időszaka lehet, így az asztrológus szerint érdemes tudatosabban és óvatosabban tervezni az előttünk álló évben.

A gazdasági kilátások alakulása minden év elején kiemelt figyelmet kap. Az elmúlt években a magas infláció, a stagnáló magyar gazdaság és a nemzetközi bizonytalanságok próbára tették mind a háztartásokat, mind a vállalkozásokat. Ebben a helyzetben sokakat foglalkoztat, vajon mit hozhat a következő esztendő a pénzügyek, befektetések és gazdasági kilátások terén.

Szatmári Nóra, Tarot elemző, asztrológus elmondta, hogy 2026-ban az aktuális égi tranzitok, vagyis a bolygómozgások kiemelt figyelmet irányítanak a gazdasági témákra.

Természetesen mindig vannak jó hírek és pozitív kilátások, azonban ez az év nagyon sokszor meg fogja mutatni a kellemetlen, hátráltató, lelombozó, sőt, romboló oldalát

– figyelmeztetett az asztrológus.

Mint megjegyezte, az aktuális tendenciák az innováció, az észszerű kockázatvállalás és a szerkezetátalakítás idejét sürgetik – politikai, gazdasági és társadalmi szinten egyaránt, eközben pedig a stabilitás, a felelősségteljes fejlődés és a döntések ugyanúgy központi témák lesznek. Kiemelte, hogy a globális gazdasági térkép is át fog alakulni.

„Sokan fognak nagyot veszíteni”

Arra a kérdésünkre, hogy mit tartogat az új esztendő a pénzügyek, befektetések és gazdasági kilátások terén, Szatmári Nóra kijelentette, hogy asztrológiai megközelítéssel a 2026-os év jellegzetessége a transzformatív és innovatív energiák felerősödése. Ezután az alábbi prognózisokat fogalmazta meg:

Az Uránusz 2026. április 26-án végleg letáborozik az Ikrek jelben, ez pedig a pénzügyi szférában olyan újdonságokat jelez, amik zavarb aejtően új megoldások felé terelik a piacokat – például technológiai áttörésekkel, vagy akár újabb, alternatív értékrendszerek megjelenésével.

A Szaturnusz elfoglalja a helyét a Kos jelben (a fegyelem, struktúra, a korlátozások és hosszú távú tervezés planétájaként), ezzel erősen hangsúlyozza a fenntarthatóság és a felelős gazdálkodás fontosságát, fegyelmezettséget követel és óvatosságra int.

A Szaturnusz és a Neptunusz Kos jelbe lépése, majd ott tartózkodásuk elkerülhetetlenül gazdasági megingást jelez, gyakorlatilag elkerülhetetlen a gazdaság további szűkülése, a mutatók esése, így azon országok, amelyekben 2025-ben is roppant nagy volt a bizonytalanság, szinte garantáltan térdre rogynak.

Az asztrológus szerint egyben kell kezelni a 2025, 2026 és 2027-es esztendőket, és ezen három év mélypontja lesz a 2026-os. Asztrológiai elemzései által azt is megfogalmazta, hogy a 2026-os esztendő első felében nem várható gazdasági növekedés, a tőzsdei indexek esnek, és bár lesznek pillanatnyi kiugrási – rendeződésnek látszó – pontok, lesz miért aggódnunk.

Főleg azoknak, akik nagyban játszanak, és jelentős kockázatú befektetések birtokosai. Sokan fognak nagyot veszíteni

– számolt be előrejelzéseiről az asztrológus.

Azt is elmondta, hogy a 2026-os év kiemelten ösztönzi a gazdasági szereplőket arra, hogy tudatosabban mérlegeljenek, hosszútávú stratégiákba fektessenek, és ne csak rövid távú, gyors nyereségre fókuszáljanak.

Érdekelt minket az is, milyen fő gazdasági változások várhatók 2026-ban Magyarországon és a világban. Az asztrológus szerint a Szaturnusz szerepe itt fontos, ugyanis átveszi az irányítást a pénz felett, és egy nagyléptékű újrafelosztást indít el, valamint a Jupiter sem fogja támogatni azokat, akik a pénz bűvöletében élnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem véletlenül állítom azt, hogy nagy vagyonok fognak elveszni 2026-ban. Teljesen biztos vagyok abban, hogy szűkülni fognak a hitelkeretek, nőni fog a banki stressz, sokkal nehezebb lesz akár valamilyen szervezetként, akár magánemberként kölcsönhöz jutni

– sorolta a kilátásokat az asztrológus.

Hozzátette, hogy emellett az innováció és digitalizáció továbbra is kiemelt szerepet kapnak, és olyan átalakulások figyelhetőek majd meg, amelyek átstrukturálják több iparág piaci dinamikáját is.

Arany, ezüst, kripto, ingatlan

Megkérdeztük azt is, milyen befektetési lehetőségek lehetnek ígéretesek 2026-ban, mire Szatmári Nóra felsorolta, hogy ezek az arany, az ezüst, a kriptovaluta és az ingatlanok lesznek, és ezek is kifejezetten hosszútávon.

Az asztrológus szerint az arany árfolyama a 2026-os esztendő első felében némileg esni fog, a második felében viszont lassan, de biztosan elkezd visszaerősödni, és meglátása szerint 2027 szeptemberében jut el olyan csúcspontra, ami „elképesztő lesz”, ezután viszont kisebb esésre, illetve majd egy tartós stagnálásra lehet számítani. Mint mondta, az ezüst hasonló utat fog bejárni, és sokak kedvencévé válhat.

Szatmári Nóra a technológiai innovációkat is kiemelte, beleértve új üzleti modelleket, a digitalizációt és a mesterséges intelligenciát támogató szegmenseket, melyeknél szerinte óriási fejlődés várható. Emellett a fenntartható és etikus befektetésekre is felhívta a figyelmet, és rámutatott, hogy szerinte olyan projektekbe érdemes időt és energiát beletenni, amelyek hosszú távon teremtenek értéket, és a társadalmi felelősséget is szem előtt tartják.

Hogyan alakul az infláció 2026-ban?

Végül arra is kíváncsiak voltunk, hogy 2026-ban hogyan alakulhat Magyarországon az infláció. Az asztrológus némileg megnyugtató választ adott. Véleménye szerint bár az év első 4 hónapjában nem fogjuk látni az árak csökkenését, ezt követően viszont egyértelmű lesz a mérséklődés.

„Nyilván nem tehetjük félre az országgyűlési választás fontosságát, de ennél jelentősebb lehet a Jupiter jegyváltása június végén. Onnantól fellélegezhetünk, habár ez nem az infláció megszűnését, csupán a stagnálását jelzi. 2024 és 2025-höz képest jobb eredményekkel fogjuk ezen a téren zárni az esztendőt” – mondta az asztrológus.

Természetesen a Pénzentrum egy mértékadó gazdasági portál, amely szakértők segítségével igyekszik bemutatni a gazdasági legfontosabb, aktuális történéseit – év eleji cikkünk könnyebb hangvételével csupán igyekszik jó hangulatban indítani az előttünk álló időszakot. Valódi befektetési döntések meghozatalára a most leírtak figyelembevételét nem javasoljuk. Ha komoly pénzügyi döntésekre készül, érdemes konzultálni egy tanácsadó, elemző céggel.