Újabb katonai csapás rázta meg a tőzsdéket: kilőtt az olaj ára, esik az OTP

Az Irán elleni újabb amerikai csapás híre rontotta a tőzsdei hangulatot kedden, miközben az olaj és az európai földgáz ára meredeken emelkedett. A budapesti börze eséssel nyitott, a vezető részvények közül az OTP gyengült a leginkább, a Mol viszont erősödni tudott. A befektetők a geopolitikai fejlemények mellett a vállalati gyorsjelentésekre és az amerikai félidős választásokra figyelnek.

A BUX november 3-án, a nyitást követő percekben 0,5 százalékos mínuszban, 144 621 ponton állt. Az OTP árfolyama 1,1 százalékkal, a Richteré 0,7 százalékkal csökkent, miközben a Mol 0,4 százalékkal, a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal került feljebb az előző záróértékéhez képest. A nyersanyagpiacon eközben a Brent kőolaj jegyzése kora reggel 2,1 százalékos emelkedéssel 110 dollár fölé jutott, az európai földgáz irányadó holland TTF-jegyzése pedig a hétfői esés után 3,7 százalékkal kapaszkodott feljebb, ismét a 100 eurós szint felé.

A kisebb és közepes kapitalizációjú magyar részvények vegyesen indították a kereskedést. Az Appeninn és az Opus a jobban teljesítő papírok közé tartozott, míg a Duna House és az AutoWallis gyengébben kezdett. A legnagyobb forgalmú részvények között az OTP és a Richter mellett a 4iG is szerepelt.

A nemesfémek nem tudtak profitálni a bizonytalanságból: az arany kora reggel 0,7 százalékos, az ezüst 2,4 százalékos mínuszban járt.

Nyomás alatt a technológiai részvények

Az ázsiai piacok közül különösen Dél-Koreában volt erős az eladói nyomás. A Kospi a reggeli adatok szerint 3,6 százalékot esett, a Samsung Electronics részvényei 4,6 százalékkal, az SK Hynix papírjai 5,7 százalékkal kerültek lejjebb. A Hang Seng eközben enyhe pluszban, a kínai CSI 300 kisebb mínuszban járt.

A technológiai részvényeket az amerikai szektor hétfői gyengélkedése és a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak terhelték. Az Oracle 20 milliárd dolláros tőkebevonási terve ismét ráirányította a figyelmet az AI-infrastruktúra kiépítésének növekvő finanszírozási igényére.

A hétfői amerikai kereskedésben a Dow Jones 0,4 százalékkal emelkedett, az S&P 500 viszont 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 1,4 százalékot veszített értékéből. A keddi európai nyitás előtt a határidős jegyzések többnyire stagnálást vagy mérsékelt gyengülést jeleztek, és az amerikai indexek határidős árfolyamai is mínuszban álltak.

A gyorsjelentésekre adott első reakciók szintén óvatosságról árulkodtak. Az Apple részvényei 2,6 százalékkal, a Palantir papírjai közel 5 százalékkal estek a hétfői tőzsdezárás utáni kereskedésben, noha mindkét vállalat felülmúlta az elemzői várakozásokat. A kedden javuló eredménykilátásokról beszámoló Bayer részvényei az idei évben eddig 31,6 százalékot emelkedtek.

Újabb katonai csapás a Hormuzi-szoros térségében

A piaci hangulat romlásának egyik fő oka az Iránhoz tartozó Kesm-szigetet ért amerikai támadás híre volt. Az értesülések szerint a művelet olyan iráni egységek ellen irányult, amelyek föld-levegő rakétákat vetettek be amerikai katonai eszközökkel szemben.

A Hormuzi-szorosban fekvő sziget stratégiai jelentősége miatt a fejlemény különösen érzékenyen érinti az energiapiacot. A beszámolók szerint az akció az elmúlt hetek korlátozott amerikai csapássorozatába illeszkedett. Az amerikai Központi Parancsnokság a reggeli hírek megjelenéséig nem kommentálta az ügyet.

A geopolitikai kockázatok mellett kedden az amerikai félidős választások is a figyelem középpontjában állnak. A kongresszusi erőviszonyok változása befolyásolhatja a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét. Emellett az amerikai gyáripari megrendelések és a betöltetlen álláshelyekről, illetve a munkahelyi kilépésekről szóló JOLTS-jelentés is érkezik. Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét teszi közzé.

Erős számok sem nyugtatták meg az Apple és a Palantir befektetőit

Az Apple pénzügyi negyedik negyedéves árbevétele 12 százalékkal, 114,5 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 113,4 milliárd dolláros elemzői várakozást. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 2,10 dollár lett a várt 1,99 dollárral szemben, a nettó profit pedig 30,7 milliárd dollárra emelkedett.

A növekedést elsősorban az iPhone-ok támogatták, amelyekből 17 százalékkal több, 57,6 milliárd dolláros bevétel származott. A Mac számítógépek értékesítése is erős volt, a szolgáltatási üzletág pedig 31,6 milliárd dolláros rekordbevételt ért el. Az iPadek és a viselhető eszközöket, illetve kiegészítőket magában foglaló üzletág bevétele ugyanakkor csökkent.

A befektetőket elsősorban a jövedelmezőségi kilátások aggaszthatták. A következő negyedévben a bruttó fedezeti hányad a mostani 47,9 százalékról 45–46 százalékra mérséklődhet a memóriachipek drágulása és az AI-fejlesztések költségei miatt. A jelenlegi mutatót ráadásul vámvisszatérítések is javították. A vállalat 7–10 százalékos bevételnövekedést vár az ünnepi szezont magában foglaló negyedévben, miközben működési kiadásai tovább emelkedhetnek.

A Palantir harmadik negyedéves bevétele 96 százalékkal, 2,31 milliárd dollárra ugrott, szemben a 2,18 milliárd dolláros várakozással. Korrigált részvényenkénti nyeresége 44 cent lett a várt 41 cent helyett. Az amerikai vállalati ügyfelektől származó bevétel 148 százalékkal nőtt, és először haladta meg az amerikai kormányzati megrendelésekből származó összeget.

A társaság 8,53 milliárd dollár körülire emelte éves bevételi előrejelzését. Az új szerződések összértéke azonban mindössze 6 százalékkal bővült, ami a részvény magas árazottsága mellett óvatosságra inthette a befektetőket.

Javított kilátásain a Bayer, nagyot nőtt az Aramco profitja

A Bayer harmadik negyedéves árbevétele 4,1 százalékkal, 10,05 milliárd euróra nőtt, felülmúlva a várakozásokat. Egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ja, vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye 6,9 százalékkal, 1,62 milliárd euróra emelkedett. A vállalat továbbra is veszteséges maradt, de negyedéves vesztesége 963 millió euróról 672 millió euróra csökkent.

A gyógyszeripari üzletág kedvező teljesítménye nyomán a Bayer a korábbi 9,6–10,1 milliárd euróról 9,8–10,3 milliárd euróra emelte éves, árfolyamhatásoktól és egyszeri tételektől tisztított EBITDA-előrejelzését. Az év végére várt nettó adósságát egymilliárd euróval, 28–29 milliárd euróra mérsékelte.

Az Aramco a létesítményeit érő támadások ellenére 34,5 százalékkal, 36,25 milliárd dollárra növelte harmadik negyedéves nettó nyereségét. A tisztított profit 31,2 milliárd dollár lett, szintén meghaladva az elemzői várakozásokat. A magasabb olajárak ellensúlyozták a háború miatt kieső kitermelés hatását, az eredményt pedig egy vegyesvállalati részesedés értékesítése is javította.

Leépítés az autóiparban, terjeszkedés a bankszektorban

A Schaeffler öt európai telephely bezárását és 3460 munkahely megszüntetését jelentette be. Az elbocsátások mintegy háromnegyede Németországot érinti. Az autóipari beszállítót a gyenge kereslet, a magas németországi költségek és az elektromos autók vártnál lassabb térnyerése kényszeríti átszervezésre.

A program 2030-tól évi 300 millió eurós megtakarítást hozhat, egyszeri költsége várhatóan 480 millió euró lesz. A Schaeffler Szombathelyen és Debrecenben is működtet gyárakat, a magyarországi üzemek esetleges érintettségéről azonban egyelőre nem közölt részleteket.

A Raiffeisen romániai leánybankja eközben lezárta a Garanti BBVA romániai csoportjának felvásárlását. A kibővült pénzintézet mintegy 2,6 millió ügyfelet szolgál ki, és a 2025 első félévi piaci adatok alapján mérlegfőösszeg szerint Románia harmadik legnagyobb bankjává válhat.

Az ügylet mintegy 0,6 százalékponttal csökkenti az RBI oroszországi érdekeltségek nélkül számított CET1-mutatóját, amely a bank elsődleges alapvető tőkéjének arányát jelzi a kockázattal súlyozott eszközökhöz képest.

Energetikai tárgyalások a 4iG-nél, gyorsjelentés előtt a Telekom

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója az Abu-Dzabiban rendezett ADIPEC konferencián kormányzati és vállalati szereplőkkel tárgyalt energetikai fejlesztésekről, befektetésekről és finanszírozási lehetőségekről. A montenegrói energiaügyi miniszterrel konkrét fejlesztési projektek is napirendre kerültek.

A csoport öt éve van jelen Montenegróban a One Crna Gora mobilszolgáltatón keresztül, és informatikai tevékenységét is bővíti. A 4iG Informatikai Zrt. a közelmúltban 54,25 millió eurós keretösszegű szolgáltatási szerződést kötött az ország rendvédelmi és határrendészeti szerveinek digitalizációjára.

A Magyar Telekom szerdán teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését. Az elemzők az inflációkövető díjkorrekció visszavezetésének köszönhetően másfél éve nem látott bevételnövekedésre, valamint javuló eredményre számítanak.