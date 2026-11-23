A nemzetközi tendenciát követte a magyar tőzsde hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. elemzőjének értékelése szerint. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2714,58 pontos, 1,97 százalékos emelkedéssel, 140 363,31 ponton zárt.

A részvénypiac forgalma 34,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a BÉT a nemzetközi piaci folyamatokat követte. Délelőtt és a kora délutáni órákban még az iránykeresés volt a jellemző a magyar tőzsdén. A változást a délután 3 óra körüli bejelentés hozta meg, amely szerint az Nvidia amerikai chipgyártó azonnali hatállyal visszaveszi a cég elnök-vezérigazgatóját, Jensen Huangot, aki tíz napja mondott le. A hír globálisan és a magyar tőzsdén is megváltoztatta a befektetői hangulatot és a kereskedés irányát, jelentős emelkedés kezdődött.

Hozzátette, a nemzetközi hír hatására emelkedett az OTP és a Mol árfolyama, ugyanakkor a kockázatvállalási kedv visszatérése a Magyar Telekom árfolyamát gyengítette.