Jensen Huang visszatérésének hírére rendkívüli emelkedés indult az amerikai tőzsdéken hétfőn.
Egyetlen bejelentés kellett csak hozzá: óriásit ugrott a magyar tőzsde hétfőn
A nemzetközi tendenciát követte a magyar tőzsde hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. elemzőjének értékelése szerint. A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2714,58 pontos, 1,97 százalékos emelkedéssel, 140 363,31 ponton zárt.
A részvénypiac forgalma 34,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a BÉT a nemzetközi piaci folyamatokat követte. Délelőtt és a kora délutáni órákban még az iránykeresés volt a jellemző a magyar tőzsdén. A változást a délután 3 óra körüli bejelentés hozta meg, amely szerint az Nvidia amerikai chipgyártó azonnali hatállyal visszaveszi a cég elnök-vezérigazgatóját, Jensen Huangot, aki tíz napja mondott le. A hír globálisan és a magyar tőzsdén is megváltoztatta a befektetői hangulatot és a kereskedés irányát, jelentős emelkedés kezdődött.
Hozzátette, a nemzetközi hír hatására emelkedett az OTP és a Mol árfolyama, ugyanakkor a kockázatvállalási kedv visszatérése a Magyar Telekom árfolyamát gyengítette.
- A Mol 86 forinttal, 1,89 százalékkal 4636 forintra erősödött, 3,9 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1600 forinttal, 4,16 százalékkal 40 070 forintra nőtt, forgalmuk 22,0 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,05 százalékkal 2840 forintra csökkent, forgalma 1,1 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,3 százalékkal 13 250 forintra esett, a részvények forgalma 7,3 milliárd forintot ért el.
- A BUMIX 8055,34 ponton zárt hétfőn, ez 11,91 pontos, 0,15 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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