Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) a módosított kutatóhálózati törvénytervezet visszavonását, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter azonnali távozását, egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, valamint az elmaradt idei béremelések kifizetését követeli. A szervezet szakmailag alkalmatlannak tartja a javaslatot, és annak parlamenti elfogadása esetén a köztársasági elnökhöz fordul, hogy ne írja alá a jogszabályt - jelentette a Telex.

Múlt pénteken jelent meg a kutatóhálózat átalakításáról szóló új törvénytervezet, amelynek társadalmi egyeztetése november 21-én zárul. A dokumentum alapján a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat a jövőben Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózat (MTA KH) néven működne tovább, alapítói joggyakorlója pedig az MTA lenne. A módosítás értelmében 2027. február 1-jével visszaintegrálnák a hálózatba azt a négy humán tudományi kutatóközpontot is, amelyeket korábban az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez szerveztek ki.

Az ADF közleménye szerint azonban a tervezet csupán a korábbi, Hankó Balázs nevéhez köthető jogszabály "tovább barkácsolt változata", amely felerészben átfedést mutat a régivel, és nem tekinthető előremutató, méltó akadémiai szabályozásnak. Úgy vélik, az MTA szerepe továbbra is csak névleges maradna a hálózat működtetésében, legfőbb döntéshozó szerve, a Közgyűlés pedig érdemi jogosítványok nélkül szerepel a szövegben. Hiányolják továbbá, hogy a korábbi átvilágítások eredményeit nem építették be a javaslatba. A szervezet hangsúlyozza, hogy egy megfelelő színvonalú törvény megalkotása és megvitatása időt igényel, ezért képtelenségnek tartják, hogy egy még formálódó szabályozás másfél hónapon belül hatályba lépjen.

A fórum éles kritikával illette a HUN-REN eddigi rendszerét, amelyet az előző kormányok tudományszervezési mélypontjának tartanak. Kifogásolták, hogy az új kormány fél éven át nem váltotta le a hálózat korábbi vezetőit, akik irreálisan magas juttatásokat vettek fel, miközben a finanszírozás jelentős része egy adminisztratív vízfej fenntartására ment el. A szervezet szerint a tervezet továbbra sem biztosítja a közpénzek felhasználásának külső, átlátható ellenőrzését. Emiatt is tartják alkalmatlannak a feladatára Tanács Zoltán minisztert, aki szerintük a törvényalkotás helyett az utóbbi időben inkább más témákról kommunikált a közösségi médiában.

A kutatóhálózat valós, nem csupán szimbolikus visszatérését sürgető ADF jelezte, hogy korábban már elkészítették saját javaslatukat az akadémiai törvény módosítására. Bár a szervezet az elmaradt idei béremelések azonnali végrehajtását követeli, a tárcavezető nemrég a jövő évi források bővülését hangsúlyozta. Tanács Zoltán közlése szerint a 2027-es költségvetésben az MTA támogatása 20 százalékkal, 39,6 milliárd forintra, míg a kutatóhálózaté 7,5 százalékkal, 90,8 milliárd forintra emelkedik.