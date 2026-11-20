Kibertámadás érte a JPMorgan Chase amerikai nagybank külső szolgáltatóit, aminek következtében a pénzintézet legvagyonosabb ügyfeleinek személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Az n0n nevű zsarolóvírus-csoport mintegy 16 ezer e-mail-címet és telefonszámot tett közzé, miután a bank nem teljesítette a követeléseiket. Az adatszivárgás a Visa és a Mastercard egyes kiemelt kártyabirtokosait is érinti - jelentette a Newsweek.

A kiszivárogtatott információk a JPMorgan Chase meghívásos alapú, úgynevezett Reserve programjához köthetők. Ehhez a hitelkártyához általában csak azok juthatnak hozzá, akiknek a banknál kezelt vagyona eléri a tízmillió dollárt (nagyjából 3,4 milliárd forintot mai árfolyamon). Bár az e-mail-címek és a telefonszámok kikerülése önmagában nem jelent közvetlen pénzügyi veszteséget, ezek birtokában a bűnözők könnyebben kideríthetik az ügyfelek lakcímét, vagy célzott adathalász támadásokat indíthatnak ellenük.

A pénzintézet tájékoztatása szerint nem a saját rendszereiket törték fel, hanem a nekik dolgozó külső partnereket érte a támadás. A vizsgálatok alapján a hackerek a beszállítóknál tárolt, neveket és elérhetőségeket tartalmazó marketingadatokhoz fértek hozzá. A bank hangsúlyozta, hogy az incidens nem okozott fennakadást az ügymenetben, és nincs összefüggésben a hét elején tapasztalt tranzakciós fennakadásokkal sem, amelyeket egy szoftverhiba idézett elő. Az érintett ügyfeleket közvetlenül értesítik, és ingyenes hitelmonitoring-szolgáltatást biztosítanak számukra.

Az adatszivárgás túlmutat a JPMorgan Chase-en, a támadók ugyanis a Visa és a Mastercard ügyfeleinek adatait is nyilvánosságra hozták. A Cybernews kiberbiztonsági kutatói szerint a Visánál több mint hatezer prémiumkártya-birtokos adatai kerültek ki. A kártyatársaság közölte, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térségben működő egyik külső szolgáltatójukat érte a támadás, a saját hálózatuk azonban sértetlen maradt, így fizetési adatok vagy kártyaszámok nem szivárogtak ki. A Mastercard szintén megerősítette, hogy egy adott kedvezményprogramban részt vevő ügyfeleik bizonyos adataihoz illetéktelenek fértek hozzá.

A szeptemberben feltűnt, és azóta többek között az Expedia utazási vállalatot is megtámadó n0n csoport eredetileg 48 órás határidőt szabott a követelései teljesítésére. A hackerek előzetesen azt állították, hogy több százezer marketinginterakció, valamint az ügyfélkategóriákat és irányítószámokat tartalmazó adatbázis is a birtokukban van. A kutatók által megvizsgált, nyilvánosságra hozott fájl mérete azonban mindössze 502 kilobájt volt, így egyelőre nem tudni, hogy ez a teljes ellopott adatmennyiség, vagy csupán egy kisebb minta.

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Mi baj lehet egy kiszivárgott e-mail címből?

Sokan azt gondolják, hogy amíg a jelszavaik biztonságban vannak, és a kétfaktoros azonosításra lehetőség van, addig nem kell aggódniuk. Az igazság viszont az, hogy a kiberszakértők szerint a támadások célja ma már a legnagyobb arányban nem a lopott adat, amivel "leürítik" az ember bankszámláját. A célpont maga az ember!

A KiberPajzs információs portál részletes útmutatást nyújt a különféle kiberbűnözési formákról, köztük azokról is, amelyekhez a támadónak csak egy mailcímre van szüksége. Számos olyan csalási forma van, amely során elég egy e-mailt kiküldenie a csalónak, akadni fog olyan ember, aki aznap épp túl fáradt, kimerült, figyelmetlen, hogy észrevegye a csalási szándékot és horogra akadjon.

A leggyakoribb e-mailes csalástípusok

Adathalász banki e-mail (phishing): A csalók valódi bankok leveleinek arculatát, logóit és stílusát másolják le. Az üzenetek általában sürgető hangvételűek, és bizalmas adatok (például online banki jelszavak) megadására, gyanús hivatkozásokra való kattintásra vagy mellékletek letöltésére próbálják rávenni a címzettet.

Nem banki szolgáltatók nevével történő visszaélés: Az elkövetők nagy ügyfélkörrel rendelkező szolgáltatók – például közmű-, telekommunikációs, kábelszolgáltatók vagy csomagküldő és futárszolgálatok – nevében küldenek leveleket. Adategyeztetésre, díjhátralék megfizetésére vagy csomagátvételre hivatkozva próbálják megszerezni a kártya- és bankszámlaadatokat, vagy átutalásra akarják rávenni az áldozatot.

„Nigériai típusú” csalások: Megtévesztő e-mailekkel próbálják pénz átutalására bírni a címzettet, akik így saját maguk utalják el az összeget. A levelekben gyakran segítséget kérnek (például örökség vagy vagyon kimenekítéséhez), vagy romantikus kapcsolat kiépítése után kérnek pénzt megható történetekkel, busás jutalmat ígérve, amelyből végül semmi sem valósul meg.

Hamis befektetési lehetőségek: E-mailekben és hirdetésekben rendkívül vonzó, gyors megtérülést és biztonságot ígérő befektetéseket (pl. részvények, kriptovaluták, ingatlanok) kínálnak, gyakran ismert emberek képeivel és ajánlásával visszaélve.

Munkahelyi csalás – Hamis vezetői utasítás: A csalók e-mailben a vállalat valamelyik felsővezetőjének adják ki magukat, és sürgős, bizalmas feladatként jóvá nem hagyott átutalás indítására vagy hamis számla kifizetésére utasítják a kifizetési jogkörrel rendelkező munkatársat.

Munkahelyi csalás – Hamis ügyfél vagy beszállító: Az elkövető egy meglévő ügyfél, beszállító vagy hitelező képviselőjeként jelentkezik be e-mailben, és arra kéri a vállalkozást,hogy a jövőbeli számlák kifizetéséhez módosítsák a partner banki adatait a csaló által kezelt számlaszámra.

Mit tehetünk, ha csalók áldozatává váltunk?

Ha felmerül a gyanú, hogy csalás áldozatává váltunk, vagy illetéktelenek hozzáfértek a jelszavainkhoz és azonosítóinkhoz, az alábbi lépéseket kell haladéktalanul megtenni:

Hívja fel a számlavezető bankját: Azonnal lépjen kapcsolatba a bankjával telefonon a tranzakciók leállítása és a számlák, kártyák védelme érdekében.

Azonnal lépjen kapcsolatba a bankjával telefonon a tranzakciók leállítása és a számlák, kártyák védelme érdekében. Tegyen bejelentést a rendőrségen: A bank értesítése után haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen az eseményről.

A bank értesítése után haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen az eseményről. Munkahelyi környezetben értesítse az illetékeseket: Ha a csalási kísérlet vagy adatszivárgás munkahelyen történt, azonnal jelentse azt a felettesének, az IT-osztálynak, valamint a biztonsági és csalásmegelőzési területnek.

Ha a csalási kísérlet vagy adatszivárgás munkahelyen történt, azonnal jelentse azt a felettesének, az IT-osztálynak, valamint a biztonsági és csalásmegelőzési területnek. Tájékoztassa az érintett szolgáltatót: Adathalász e-mailek vagy hamis szolgáltatói megkeresések esetén jelezze az esetet a visszaéléssel érintett hivatalos cégnek vagy banknak is.

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