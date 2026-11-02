Átlépték a lélektani határt a leggazdagabb magyarok: drasztikus lépésre kényszerítheti őket a vagyonadó

Bár a vagyonadó miatt egyre nagyobb a tőkekiáramlás kockázata, a hazai privátbanki vagyon a harmadik negyedévben is töretlenül növekedett, és 2026 szeptemberének végére átlépte a 14 ezer milliárd forintot. Miközben a szektorban folyamatosan emelkednek a belépési limitek, egy átlagos privátbanki ügyfélszámlán ma már megközelítőleg 224 millió forintot kezelnek - írta a Portfolio.

A globális bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek ellenére a magyarországi szolgáltatóknál kezelt privátbanki vagyon egy negyedév alatt közel 3, egy év alatt pedig több mint 12 százalékkal bővült. Ezzel párhuzamosan az ügyfélszámlák száma negyedéves szinten stabilizálódott, éves összevetésben azonban mintegy 2 százalékos visszaesést követően 63 ezer körülire csökkent. Ez a lemorzsolódás nem meglepő, mivel elsősorban az iparágban zajló portfóliótisztításra és a belépési küszöbök emelésére vezethető vissza. A vagyonnövekedés és a számlaszám-csökkenés együttes hatásaként mostanra minden hazai szolgáltatónál meghaladja a 100 millió forintot az egy ügyfélszámlára jutó átlagos vagyon.

Az év során egyre több szolgáltató döntött a belépési limit megemelése mellett. A Hold Alapkezelő 120-ról 160 millió forintra, míg az OTP digitális privátbanki szolgáltatása 20-ról 50 millióra módosította a minimumot, így a legalacsonyabb, 40 millió forintos küszöbbel jelenleg már az SPB rendelkezik. A legmagasabb elvárásokat továbbra is a Bank Gutmann (363 millió forint), valamint az OTP kiemelt szegmense és az Apelso (300 millió forint) támasztja az ügyfelekkel szemben. A legtehetősebb ügyfélkörrel szintén a Bank Gutmann büszkélkedhet, ahol az átlagvagyon immár az 1,1 milliárd forintot is meghaladja, őt követi az Apelso és a Concorde.

A teljes kezelt vagyon mintegy 28 százalékát, 3951 milliárd forintot az OTP Private Banking tudhatja magáénak, amivel stabilan őrzi piacvezető pozícióját a szektorban. A harmadik negyedévben a legnagyobb arányú, 4-5 százalék körüli vagyonbővülést a Hold Alapkezelő, a Concorde és az Erste érte el. Eközben a vagyonrangsorban is történtek helycserék, a K&H és a Raiffeisen vélhetően megelőzte az MBH-t, a Concorde pedig a CIB privátbanki üzletágát utasította maga mögé.

A megtakarítások összetételét vizsgálva kiderül, hogy az ügyfelek vagyonuk közel 45 százalékát befektetési alapokban (amelyek gyakran részvény- és kötvény-ETF-eket takarnak), 20 százalékát pedig közvetlenül kötvényekben tartják, míg a közvetlen részvénykitettség 20 százalék alatti. A készpénz és a bankbetét aránya elhanyagolható, alig 5 százalékot tesz ki. Devizális szempontból a forint súlya enyhén csökkent, de még mindig a portfóliók mintegy felét adja, amelyet az eurós (több mint 35 százalék) és a dolláros (közel 15 százalék) befektetések követnek.

Bár a számok stabil növekedést mutatnak, a szolgáltatók egyre több kockázattal számolnak, amelyek közül a legkomolyabb aggodalmat a szabályozói környezet, ezen belül is a bejelentett vagyonadó jelenti. A szektor szereplői szerint az új adóteher jelentős likviditási igényt és portfólió-átrendeződést generálhat, sőt akár a külföldi szolgáltatók felé irányuló tőkekiáramlást is elindíthatja, ami komolyan veszélyezteti az itthon kezelt állományt. A helyzetet tovább nehezíti a hazai gazdaság gyengébb teljesítménye, a globális kötvénypiaci kilengések és az árfolyamokat befolyásoló nemzetközi feszültségek. Ezekről a kihívásokról, az ügyfélmegtartási stratégiákról és a vagyonadó várható hatásairól a jövő héten, a Portfolio november 11-i Professional Investment Day konferenciáján részletesen is szó esik majd.