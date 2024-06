Évente 10 milliót adnak el belőle: új helyen kapható a magyarok egyik kedvenc étele

10 millió hot-dogot adtak el 2023-ban a Mol Fresh Cornereiben: az idei év újdonsága, hogy júniustól a Lidl áruházaiban is kapható a Pick által készített, 94%-os hústartalmú kolbász – hangzott el a Mol, a Pick és a Lidl keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

2021-ben vezette be a Mol töltőállomásain a Fresh Corner éttermekben a hot-dog termékét, ami jelenleg négyféle ízesítésben kapható. A hot-dogokhoz a (94%-os hústartalmú) kolbászt a Pick szállítja, a szószokat a Heinz biztosítja.

A termékből 2023-ban 10 milliót érékesítettek, az érdeklődést jól jelzi, hogy ma már mesterséges intelligencia számolja ki, hogy egy-egy töltőállomáson hány kolbász forogjon adott időben a grilleken. A termék sok autós életének napi csemegéje lett.

Ezért is döntött úgy a Mol és a Pick, hogy a jellegzetes kolbászok júniustól kiskereskedelmi forgalomban, a Lild áruházaiban is megvásárolható, így a vásárlók hazavihetik a Fresh Cornerekben megszokott élményt – jelentették be a három vállalat keddi sajtótájékoztatóján.

Orosz András – a Mol Magyarország kiskereskedelem igazgatója a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy „két nagy magyar márka és a legnagyobb kiskereskedelmi lánc” összefogásával valósult meg a fejlesztés. Egyedülálló, hogy egy márka kinövi magát, hogy a vásárlóknak újfajta módon tudjon prezentálni egy-egy terméket. A Fresh Corner-lánc jövőre lesz 10 éves: a koncepció egyik fontos eleme kezdettől fogva a gasztronómia volt, azaz, hogy az autósok minőségi gasztronómiai termékeket is kapjanak utazásuk során. A minőségi kávé mellett a hot-dog is ezt a koncepciót erősíti.

Orosz András elmondta, hogy ma már a töltőhálózat legtöbb egységében található Fresh Corner, a régióban ez több mint 2000 töltőállomást jelent.

„A következő években is ez a minőség lesz, ami kiemeli a Mol-t a piacon: minden termékfejlesztés azt a felelősséget hordozza magában, hogy naponta több tízezer ember fogyasztja a terméket” – tette hozzá.

Domián Gábor - a Bonafarm kereskedelmi igazgatója emlékeztetett arra, hogy a kezdetekben a legendás Pick téliszalámi is újítás volt a maga nemében. A cégcsoport a folyamatos termékfejlesztésről, újításairól is ismert: a 94%-os hústartalmú, bükkfán füstölt hot-dog kolbász is ennek a termékfejlesztésnek az eredménye. A Mol és a Pick újradefiniálta Magyarországon a hot-dog kultúrát, napjainkra pedig már szlovén, horvát, román töltőállomásokon is elérhetővé vált.

2023-ban 1500 tonna kolbász került a Fresh Cornerekbe, 4 év alatt 24 millió kolbászt adtak el.

Kiemelte: a Pick árbevételének mintegy 30%-át teszi ki az export, ennek növelését tervezik – a stratégiába illeszkedik a Fresh Cornerek hot-dogja is.

Harcz Ádám - a Lidl Magyarország beszerzési ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az áruházlánc mindig is nagy figyelmet fordított az innovációra, az újdonságok megjelenítésére. Az új hot-dog kolbászt a grillszezonra és a nyári sporteseményekhez kapcsolódva dobták piacra, várakozásaik szerint a közismert termék népszerű lesz az üzletekben is.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Mol Fresh Cornerekben kapható hot-dog kolbász októbertől országosan a legtöbb hazai üzletláncban elérhető lesz.