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Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél
Jelentős drágulást mutattak a nemesfémek szerda reggel az amerikai félidős választások eredményeinek hatására, miközben a dollár gyengült. A demokraták előretörése után az arany és az ezüst árfolyama is ugrásszerűen emelkedett, a befektetők ugyanis a várható belpolitikai feszültségekre és a változó gazdasági kilátásokra reagáltak, jelentette a CNBC.
Az azonnali piacon az arany árfolyama közel három százalékkal, unciánként 4044,90 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban, az ezüst pedig több mint négy százalékkal drágulva elérte az 51,90 dolláros szintet. A határidős jegyzések hasonló ütemben nőttek, így az arany 4056,40 dolláron, az ezüst pedig 52,01 dolláron forgott. Más nemesfémek is látványosan erősödtek, a platina jegyzése 3,38 százalékkal 1463,95 dollárra, a palládiumé pedig több mint 5,5 százalékkal 985,50 dollárra ugrott.
A piaci mozgások hátterében az áll, hogy a szavazatszámlálás előrehaladtával az előrejelzések szerint a demokraták átvették az irányítást a képviselőházban, és több kormányzói széket is elhódítottak. Az eredmények beérkezésével párhuzamosan az amerikai határidős részvényindexek estek, az állampapírhozamok csökkentek, a dollárindex pedig mintegy 0,3 százalékot veszített az értékéből, miközben az olajárak enyhén emelkedtek.
Rhona O'Connell, a StoneX elemzési vezetője szerint a kongresszus feletti teljes demokrata irányítás támaszt nyújthat az aranynak, mivel ez a forgatókönyv nyomás alá helyezi a kamatokat és a dollárt. A szakértő úgy véli, a kialakuló helyzet költségvetési vitákhoz és intézményi súrlódásokhoz vezethet. Bár a visszafogottabb gazdaságélénkítés alacsonyabb hosszú távú hozamokat és gyengébb amerikai fizetőeszközt eredményezhet, ezt részben ellensúlyozza az adósságplafon miatti kockázati felár, valamint a Fed szigorú, újabb kamatemelésre hajló politikája, amely az iráni háború hatásaival is verseng a piacon.
A mostani emelkedés előtt a nemesfémek nehéz időszakot tudhattak maguk mögött. Noha 2025-ben a geopolitikai feszültségek miatt menekülőeszközt kereső befektetők hatására az arany 66, az ezüst pedig 135 százalékkal drágult, idén megtört a lendület. Az emelkedő infláció, a megugró kötvényhozamok és a szigorú jegybanki lépések miatt az év eleje óta az arany több mint 7, az ezüst pedig csaknem 28 százalékot veszített az értékéből, még úgy is, hogy a sárga nemesfém ezen a héten eddig 3,7 százalékos pluszban áll.
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Daniela Hathorn, a Capital.com vezető piaci elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani kilábalás meglehetősen törékeny. A nemesfémek számára komoly kihívást jelent, hogy a geopolitikai feszültségek nem növelik automatikusan a menedékeszközök iránti keresletet, mivel a befektetők a szigorú monetáris politika miatt is aggódnak. Emellett egy hirtelen részvénypiaci eladási hullám során annak a veszélye is fennáll, hogy a piaci szereplők likviditásszerzés céljából a nyereséges vagy könnyen értékesíthető nemesfém-pozícióiktól is megválnak.
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