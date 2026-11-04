Gyanús szag miatt riasztották a hatóságokat: speciális katonai egységet vetettek be a fővárosban

Szúrós szag miatt riasztották a hatóságokat kedden egy budapesti, XII. kerületi épülethez, ám a Magyar Honvédség speciális biolaboratóriumának bevonásával elvégzett helyszíni vizsgálatok végül nem mutattak ki mérgező anyagot – tudatta egy Facebook-bejegyzésben Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Az érintett épületben dolgozók bejelentése nyomán a rendőrség és a katasztrófavédelem szakemberei azonnal megkezdték az elsődleges ellenőrzéseket. Utóbbiak kérésére vonult ki a helyszínre a Magyar Honvédség HAVARIA laboratóriuma, hogy speciális műszereivel segítse az esetleges veszélyes anyagok azonosítását.

A katonák még az éjszaka folyamán lezárták a helyszíni ellenőrzést, a mintavétel során gyűjtött anyagokat pedig további laboratóriumi elemzésre küldték. A tárcavezető köszönetet mondott a katasztrófavédelem, a rendőrség és a honvédség szakembereinek a gyors és összehangolt munkáért, majd hangsúlyozta, hogy "a legfontosabb, hogy a lakosság biztonságát minden körülmények között garantáljuk, és minden szükséges intézkedést megtegyünk a tények tisztázása érdekében."