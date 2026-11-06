Orrfacsaró bűz fogadja a vonattal érkezőket Siófokon: vége lehet a szégyenfoltnak, lépett az önkormányzat

Nyáron algás, szemetes, kellemetlen szagú állóvíz csúfítja Siófok egyik forgalmas közterületét, a vasútállomás előtti Millennium park szökőkútját. Az önkormányzat most lépett az ügyben: elkészíttetik a megújítás terveit, a kivitelezéshez azonban egyelőre még nincs meg a szükséges pénz. A városvezetés pályázati forrásból valósítaná meg a beruházást, de más finanszírozási lehetőséget is kereshetnek.

Nem éppen turistacsalogató látvány fogadja nyaranta azokat, akik Siófokra érkeznek vonattal, vagy a vasútállomás előtti Millennium parkban sétálnak. A park szökőkútjának külső medencéjében ugyanis rendszeresen megáll a víz, amely a melegebb hónapokban algásodik, elszennyeződik, és kellemetlen szagot is áraszt. A látvány már a városvezetés szerint sem méltó a környezethez, ezért most megpróbálnak megoldást találni a problémára.

A szökőkút rendezésének előkészítése már elindult: a képviselő-testület biztosította a tervezési munkákhoz szükséges forrást, és a megbízási szerződést is megkötötték. Lengyel Róbert polgármester a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat szeretné elkészíttetni a beruházás terveit, így egy megfelelő pályázati lehetőség esetén már előkészített fejlesztéssel indulhatnának.

A polgármester szerint a vasútállomás előtti parkban található szökőkút belső medencéjét egy nagyobb, külső medence veszi körül. Utóbbiban azonban különösen nyáron szemetes, algás, kellemetlen szagú állóvíz gyűlik össze. Lengyel Róbert ezt a látványt a sokak által használt, egyébként szép környezet egyik szégyenfoltjának nevezte.

Új kutat is fúratnának, az öntözőrendszert is korszerűsítenék

A tervezett fejlesztés nem csupán a szökőkút esztétikai rendezéséről szólna. Az elképzelések szerint új kutat fúratnának, emellett korszerűbb öntözőrendszert is kiépítenének a területen. A megvalósításhoz azonban egyelőre még hiányzik a pénzügyi fedezet. A polgármester Csatári Ernő országgyűlési képviselőt kérte meg, hogy érdeklődjön az illetékes minisztériumnál az esetleges pályázati lehetőségekről. Lengyel Róbert beszámolója szerint jelenleg nincs olyan elérhető támogatási forrás, amelyből a beruházást finanszírozni lehetne. Ezért döntöttek úgy, hogy legalább a tervezést elindítják, és készen állnak majd, ha megnyílik egy megfelelő pályázat. Ha ez nem sikerül, később más módon is megpróbálhatják előteremteni a kivitelezéshez szükséges összeget.

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A Hírességek Sétányához is kapcsolódhat a fejlesztés

A szökőkút megújítása egy nagyobb környezetrendezési elképzeléshez is kapcsolódik. A polgármester a Hírességek Sétánya építésével összefüggésben is beszélt a területről. Mint jelezte, amennyiben a sétány első üteme jövőre elkészül, a szökőkút környezetét is rendezni kellene, hogy az összkép méltó legyen a megújuló közterülethez.

A beruházás tehát egyelőre még nem a kivitelezésről, hanem annak előkészítéséről szól. Az viszont már eldőlt, hogy a tervek elkészülnek, így Siófok egy újabb régóta kifogásolt közterületi problémájára kereshet megoldást.