A BUX több mint 1 százalékot emelkedett szerdán, az OTP árfolyama pedig több mint 2 százalékkal nőtt.
Hiába a milliós támogatás, nem a pénzen múlik minden: így válnak kísértetházzá a felújított vidéki épületek
Egy vidéki épület felújítása csak akkor jelent valódi és tartós értéket egy település számára, ha ahhoz valós közösségi igény és fenntartható üzemeltetés társul. A 2027-es önkormányzati finanszírozások tervezésekor nemcsak a források mértékére kell figyelni, hanem arra is, hogy a jövő beruházásai a helyismeretre, a lakók mindennapi életére és a generációk közötti tudásmegosztásra épüljenek - közölte a Portfolio.
A Portfolio költségvetési elemzése alapján az önkormányzatok a jövő évben, 2027-ben várhatóan több támogatáshoz juthatnak, de ez a többlet önmagában még nem garantál szabad fejlesztési mozgásteret. A hatékony helyi önállósághoz döntési jogkörre, kiszámítható forrásokra és szakmai háttérre egyaránt szükség van. Ahogy azt egy korábbi elemzésünkben is megfogalmaztuk, nem pusztán házakat, hanem működő településeket kell építeni. Ehhez viszont fel kell ismerni azokat a helyi adottságokat, amelyekre valóban érdemes a jövőt alapozni.
Egy régi porta története sokszor többet tanít a legátfogóbb fejlesztési koncepciónál is. A 2026-os fertőhomoki Homoki Pajtafesztivál kiváló példája annak, hogyan találkozhat az épített örökség és a gondoskodó közösség. A helyi tájházban a gyerekek az idősebb generációtól sajátíthatták el a korongozást, a kosárfonást vagy a gyertyaöntést. A hagyomány itt nem egy vitrinben kiállított, élettelen tárgyként, hanem élő, személyes figyelemmel átadott tudásként jelent meg. Az 1930-as tűzvész után épült, majd 2001-ben felújított ház, a kiállítótérré alakított egykori istálló és a pajta ma is azért működik sikeresen, mert az ott élők folyamatosan tartalommal töltik meg.
Építészeti és településtervezési szempontból egy falu működését nem lehet pusztán a térképről leolvasni. Látni kell, hol találkoznak az emberek, hol dolgoznak, és miért kényszerülnek esetleg ingázásra. Egy üresen álló épület új funkcióját nemcsak az alaprajza, hanem a megközelíthetősége is meghatározza. Ugyanez a szemlélet érvényes az ingatlanpiacra is, hiszen egy olcsó vidéki ház nem feltétlenül kínál olcsóbb megélhetést. A felújítási költségek, az energiaigény, a mindennapi ingázás és a szolgáltatások elérése együttesen alakítja ki a háztartások valós terheit. Az igazi fejlődés nem mindenhol az új beköltözők számában vagy a beépített területek növekedésében mérhető. A kevesebb üresen álló ingatlan, az elérhetőbb szolgáltatások és az észszerű fenntartás legalább ilyen fontos eredmény.
A helyismeret elválaszthatatlan az emberi kapcsolatok feltárásától. Dúll Andrea környezetpszichológiai kutatásai is rávilágítanak arra, hogy egy épület a használóinak nem csupán falakat, hanem emlékeket, megszokást és otthonosságot jelent. A generációk találkozása – legyen az közös kertművelés, főzés vagy kézműveskedés – a helyi karaktert továbbvihető tudássá formálja. Emellett a tervezésnél a gyakorlati és klimatikus adottságokat is be kell építeni a gondolkodásba, mivel a nyári hőterhelés, az árnyékolás és a csapadékvíz-elvezetés mind meghatározzák, miként használható a mindennapokban egy udvar vagy egy közösségi tér.
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Bár a megújuláshoz elengedhetetlenek a pályázati források – mint a LEADER felhívásai vagy az Új Európai Bauhaus kezdeményezése –, a támogatás önmagában nem oldja meg a hosszú távú üzemeltetést. Hibás gyakorlat előbb elnyerni egy forrást, és csak utána funkciót keresni a felújított falaknak. A logikus sorrend éppen fordított, tehát a valós helyi szükségletből kiindulva kell megvalósítható finanszírozást találni. Egy egyszeri támogatás ugyanis nem fedezi a jövőbeli rezsiköltségeket, a karbantartást vagy a programszervező bérét, az önkéntes munka pedig nem helyettesítheti tartósan a stabil gazdasági hátteret.
A mélyreható helyismeret abban is segít, hogy az önkormányzatok felismerjék, nem kell minden falunak saját intézményt vagy műhelyt fenntartania, ha bizonyos szolgáltatásokat térségi szinten, közösen is hatékonyan meg lehet szervezni. A helyi önállóság valódi próbája nem az, hogy egy település mindent egymaga old meg, hanem hogy felismeri a valós igényeit, és azokhoz hosszú távon is fenntartható megoldásokat választ. A vidék jövője a helyi adottságok megismerésével kezdődik.
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