Rossz nap elé nézhetnek a magyar részvények: csökkenéssel indulhat a nap

Csökkenéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt.

Varga Zoltán előrejelzésében kiemelte: az amerikai félidős választások eredményei miatt éjszaka eladói nyomás alakult ki a részvénypiacokon, de reggelre némi korrekció látszik. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is a 30 és a 200 napos mozgóátlag jelent ellenállási szintet 42 049 és 42 219 forintnál a szakértő szerint, míg 41 030 forintnál fontos támasz húzódik. Kedden a részvény ára 100 forinttal, 0,24 százalékkal 41 750 forintra csökkent, forgalma 11,5 milliárd forintot tett ki.

A Richter továbbra is a 13 010 forintos ellenállás közelében van, felette 13 240 forintnál adódna a következő szint, míg támasz az 50 napos mozgóátlag 12 734 forintnál. A papír változatlanul 13 000 forinton zárt kedden, forgalma 2,6 milliárd forintot ért el.

A Mol az 50 napos mozgóátlag közelében zárt, amely 5048 forintnál húzódik, a következő ellenállás 5083 forintnál látszik. Kedden a részvény 100 forinttal, 2,02 százalékkal 5050 forintra erősödött, 6,2 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom tovább emelkedett, a 2915 forintos szint már támaszt jelent, a következő ellenállás 3000 forintnál van az elemző szerint. A papír árfolyama 54 forinttal, 1,88 százalékkal 2930 forintra nőtt, forgalma 1,1 milliárd forint volt kedden.