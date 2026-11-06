Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 6.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. november 6., péntek.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.11.07: Hajnalra többfelé pára, foltokban köd képződik, helyenként alacsonyszintű rétegfelhőzet is lehet az égen. Ezek feloszlását követően napos, száraz idő várható fátyolfelhőkkel. A keleties szél néhol megélénkülhet. Reggelre zömmel -5 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. A csúcsérték 8 és 12 fok között alakul.

2026.11.08: A hajnali párásság, köd megszűnését követően általában napos, száraz időre lehet számítani, ugyanakkor délnyugat, nyugat felől kissé megnövekedhet a felhőzet. A délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron térségében azonban élénk, erős lökések kísérhetik. Reggelre általában -5, +1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délutánra 8, 12 fok közé melegszik fel a levegő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul, de az esti órákban helyenként megemelkedhet a PM10 koncentrációja. (2026.11.06. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.06)

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