Magyarországon a szürkén foglalkoztatott munkavállalók rendkívül kiszolgáltatottak, ami a hazai jogrendszer egyik abszurduma.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 6.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. november 6., péntek.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
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CHF: 398.69 Ft
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USD: 325.73 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41200 Ft
MOL: 4982 Ft
RICHTER: 12970 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.11.07: Hajnalra többfelé pára, foltokban köd képződik, helyenként alacsonyszintű rétegfelhőzet is lehet az égen. Ezek feloszlását követően napos, száraz idő várható fátyolfelhőkkel. A keleties szél néhol megélénkülhet. Reggelre zömmel -5 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. A csúcsérték 8 és 12 fok között alakul.
2026.11.08: A hajnali párásság, köd megszűnését követően általában napos, száraz időre lehet számítani, ugyanakkor délnyugat, nyugat felől kissé megnövekedhet a felhőzet. A délkeleti, déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, Sopron térségében azonban élénk, erős lökések kísérhetik. Reggelre általában -5, +1 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délutánra 8, 12 fok közé melegszik fel a levegő.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség alapvetően kedvezően alakul, de az esti órákban helyenként megemelkedhet a PM10 koncentrációja. (2026.11.06. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.11.06)
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