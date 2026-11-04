Kilőtt a magyar tőzsde: komoly fordulatot hoztak az amerikai események

Emelkedéssel zárta a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX 1,05 százalékkal, 147 607,45 pontra erősödött. A nemzetközi piaci hangulat javulása a magyar tőzsdére is átterjedt, miután a befektetők az amerikai félidős választások lezárultát a bizonytalanság csökkenéseként értékelték.

A nemzetközi piaci trendet követte a magyar tőzsde az elemző szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1532,01 pontos, 1,05 százalékos emelkedéssel, 147 607,45 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 28,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, a szerdai kereskedésben a nemzetközi piaci trendet követte a magyar tőzsde. Kifejtette, a nemzetközi piacokon a befektetők a bizonytalanság megszűnéseként értékelték, hogy az amerikai félidős választások lezajlottak. Ennek hatására emelkedtek a tőzsdeindexek, köztük a BUX is.

EZ IS ÉRDEKELHET Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés Budapesten és az európai tőzsdéken, miközben az amerikai félidős választások után Ázsiában jelentős eladási hullám alakult ki.

Az OTP és a Mol árfolyamának emelkedése mögött az e heti eredményvárakozások lehetnek, mind a két cégnél jó negyedéves jelentésre számítanak a befektetők. Az OTP árfolyamát valószínűleg az is felfelé hajtotta, hogy sajtóiformáció alapján a bank marad az orosz piacon. A Magyar Telekom árfolyama valószínűleg profitrealizálás miatt csökkent, az elmúlt napokban szépen emelkedett a részvény árfolyama - emelte ki a vezető elemző.

A Mol 50 forinttal, 0,99 százalékkal 5100 forintra erősödött, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 910 forinttal, 2,18 százalékkal 42 660 forintra nőtt, forgalmuk 20,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,34 százalékkal 2920 forintra csökkent, forgalma 1,2 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,77 százalékkal 12 900 forintra esett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8670,37 ponton zárt szerdán, ez 87,65 pontos, 1,02 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.