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Gazdaság

Felcsút és Buda tarol, a vidék lemarad: kiderült, hol keresnek a legtöbbet befektetésekből a magyarok, hatalmasak a különbségek

Pénzcentrum
2026. november 5. 04:02 3 perc

Hét százalékkal, 3048 milliárd forintra nőtt a bevallott nettó tőkejövedelem Magyarországon 2025-ben, miközben az ilyen jövedelemmel rendelkezők száma alig változott – derül ki a NAV adataiból. A tőkejövedelmek jelentős része továbbra is Budapesten összpontosul, ahol egy érintettre átlagosan 12 millió forint jutott. A területi különbségek továbbra is jelentősek: míg Pest vármegyében 9,4 millió, addig Békésben mindössze 4,5 millió forint volt az egy tőkejövedelemmel rendelkezőre jutó éves átlag.

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A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2026-ban is elkészítette éves elemzését a nettó tőkejövedelmek településenkénti alakulásáról. A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti (például osztalék, kamat vagy árfolyamnyereség formájában), amelynek eloszlása jól közelíti az országon belüli vagyoni különbségeket.

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A NAV adatai szerint 2025-ben a tőkejövedelemmel rendelkezők száma 362 ezerről 366 ezerre, mintegy 0,9 %-kal nőtt – tehát a teljes népesség kb. 3,9%-a rendelkezik adózó tőkejövedelemmel (mivel csak az adózott tőkejövedelmet vesszük figyelembe az állampapírok adómentes hozamait nem tartalmazza a számítás). A bevallott nettó tőkejövedelem összege 3048 milliárd forint volt, ami 7%-os növekedés 2024-hez viszonyítva. Az egy tőkésre jutó átlagos nettó tőkejövedelem 8,3 millió forint volt, ami egy lakosra vetítve 311 ezer forintot jelent.

Az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelmek megoszlása településenként 2025-ben (millió Ft) (Forrás: GKI)Az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelmek megoszlása településenként 2025-ben (millió Ft) (Forrás: GKI)

A tőkejövedelmek több mint harmada Budapesten összpontosul

Településtípusok szerint a fővárosban volt a legmagasabb az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelem (12 millió forint, 9%-os emelkedés). Ettől lényegesen elmarad az ország többi része: a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 8 millió forint (+8%), a városokban 6,8 millió forint (+5%), míg a nagyközségekben és községekben 6,3 millió forint (+1%) nettó tőkejövedelme képződött a tőkéseknek.

A fővárosban összpontosul a teljes nettó tőkejövedelem 36,6%-a, miközben a tőkések 25,3%-a lakik csak itt. A vármegyeszékhelyek és a vármegyei jogú városok 21%-át adják a teljes tőkejövedelemnek, míg a városokban 25%, a községekben pedig 16% képződött. 148 településen nem volt tőkejövedelem.

Az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelmek megoszlása kerületenként 2025-ben (millió Forint) (Forrás: GKI)Az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelmek megoszlása kerületenként 2025-ben (millió Forint) (Forrás: GKI)

Hatalmas különbségek vannak a főváros kerületei és a vármegyék között

Budapest kerületeit megvizsgálva jól látszik, hogy a belvárosi kerületek mellett a budai oldalon keletkeztek a legmagasabb tőkejövedelmek (Buda átlagosan 16,5 millió), míg a legalacsonyabbak Pest dél-keleti irányában, illetve északon (Pest átlagosan 7,8 millió).

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Vármegye szerinti összehasonlításban Pest megyében a legmagasabb az egy tőkésre jutó nettó tőkejövedelem (9,4 millió forint), majd ezt követi Fejér megye (8,8 millió) és Győr-Moson-Sopron megye (8,2 millió). Ezzel szemben, a legalacsonyabb egy tőkésre számított tőkejövedelmek Békés (4,5 millió) és Nógrád megyében (4,6 millió) voltak.

Az egy lakosra jutó nettó tőkejövedelmek településenként 2025-ben (ezer Ft)(Forrás: GKI)Az egy lakosra jutó nettó tőkejövedelmek településenként 2025-ben (ezer Ft)(Forrás: GKI)

A Balaton környékén is kiemelkedő az egy lakosra jutó tőkejövedelem

Egy lakosra számítva (tehát az állandó lakosok számára vetítve), Budapesten kétszer annyi tőkejövedelem képződött, mint a megyei jogú városokban (690 és 335 ezer forint). A városokban 241 ezer forint, a községekben 162 ezer forint volt éves szinten ez az összeg. Az országos átlag 311 ezer forint lett. Kiemelkedik a Balaton környéke, ahol a turizmusra épült vállalkozások nagy száma miatt az egy lakosra jutó tőkejövedelem magas, azonban mivel ezek jobbára kisvállalatok, így egy tőkésre számítva már koránt sem kiugró az érték.

Idén is Nógrád megyében képződött a legkevesebb tőkejövedelem egy lakosra vetítve (107 ezer forint), míg Pest vármegyében a legtöbb (383 ezer forint). Az egy lakosra számított legmagasabb tőkejövedelem 2025-ben is Felcsúton képződött, azonban az előző évi érték (31 millió forint) majd harmadára, 11,6 millió forintra csökkent. Ez a hatalmas csökkenés okozta Fejér megye közel 22 százalékos visszaesését 2024-hez képest. Budapesten a budai oldalon átlag 1,3 millió forint tőkejövedelem volt egy lakosra, míg Pesten 415 ezer forint volt ez az érték.

Az egy lakosra jutó nettó tőkejövedelmek kerületenként 2025-ben (ezer Ft)(Forrás: GKI)Az egy lakosra jutó nettó tőkejövedelmek kerületenként 2025-ben (ezer Ft)(Forrás: GKI)
Címlapkép: Getty Images
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