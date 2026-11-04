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Gazdaság

Itt a rendelet, drasztikusan hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: leszámolnak az óriásplakátokkal

Pénzcentrum
2026. november 4. 11:27 3 perc

Jelentősen szigorítja a közterületi reklámok kihelyezését a Tisza-kormány tegnap megjelent rendelete. A szabályozás drasztikusan szűkíti az óriásplakátok és a tetőreklámok elhelyezési lehetőségeit, a digitális kijelzőket pedig éjszakára elsötétíti. Az új előírások a korábban legálisan kihelyezett felületeket is érintik, a nem megfelelő eszközök átalakítására vagy elbontására pedig már csak az idei év végéig van idő - számolt be a Portfolio.

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A november 3-án kihirdetett intézkedés célja a városokban és a kivezető utak mentén kialakult vizuális környezetszennyezés, azaz a reklámzaj csökkentése. Ennek érdekében az óriásplakátokat, a kivilágított hirdetőtáblákat és a digitális felületeket mostantól kizárólag meghatározott övezetekben – például gazdasági és kereskedelmi területeken, nagy bevásárlóközpontoknál, sportlétesítményeknél, illetve az aluljárókban és a metróállomásokon – lehet elhelyezni. A szigorítás visszamenőleges hatályú, így a már meglévő, eddig szabályosan működő tábláknak is meg kell felelniük az új területi feltételeknek, máskülönben el kell bontani őket. Új, cserélődő vagy forgó elemekből álló úgynevezett prizmatáblákat már egyáltalán nem lehet telepíteni.

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Különösen szigorú szabályok vonatkoznak a tetőreklámokra, amelyek esetében új elemként már csak különálló betűkből vagy logókból álló feliratok engedélyezettek. A meglévő óriásplakátok csupán bizonyos lakó- és gazdasági övezetekben maradhatnak a tetőkön, épületenként legfeljebb két darab, összesen maximum 200 négyzetméteres felületen és ötméteres magasságig. Digitális kijelzők viszont egyáltalán nem üzemelhetnek az épületek tetején. A homlokzatokat takaró épülethálókat és reklámponyvákat szintén el kell távolítani, a tűzfalakra festett hirdetések azonban a helyi önkormányzati előírások betartásával megmaradhatnak.

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A lakosság számára a legszembetűnőbb változást az jelenti majd, hogy a digitális reklámtáblákon este tíz és reggel hat óra között tilos lesz hirdetést megjeleníteni, és a hangszórókat is el kell némítani. A digitális kijelzők fényerejét automatikus érzékelővel kell a napszakhoz igazítani, ráadásul mozgóképet nem, csupán legalább tíz másodpercenként váltakozó állóképeket mutathatnak.

Bár maga a rendelet már jövő héten, november 11-én hatályba lép, a piac számára a legfontosabb határidő a jövő hónap vége. A szabályoknak nem megfelelő reklámeszközöket a tulajdonosoknak saját költségükön 2026. december 31-ig kell eltávolítaniuk, vagy eddig az időpontig kell elindítaniuk az átalakításukhoz szükséges hatósági eljárást. A reklámszakma korábban élesen bírálta a tervezet erőltetett ütemezését. A jogszerűen telepített táblák átalakítására legalább három-öt éves türelmi időt és alaposabb gazdasági hatástanulmányt kértek, mivel az új szabályozás a bontási költségek mellett jelentős bevételkiesést okozhat az iparági szereplőknek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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