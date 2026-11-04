A demokraták választási sikere után gyengülni kezdett az amerikai dollár, miközben több MI-vállalat részvénye is jelentős veszteséget szenvedett el.
Erste: hatalmas visszaesés jöhet a lakáshitelpiacon, a bankok rendszerváltást sürgetnek
Az Erste Bank nyeresége a negyedével csökkent az év első kilenc hónapjában a megemelkedett állami terhek és a szabályozói változások miatt, miközben a hitelezés történelmi csúcsokat döntött. Az Otthon Start program közelgő kivezetése idén ősszel a megszokott duplájára pörgette fel a lakáshitel-igényléseket, ám a bank jövőre a piac jelentős, mintegy egyharmados szűkülésére számít a támogatott konstrukciók átalakulása miatt - jelentette a Portfolio.
Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a bank sajtótájékoztatóján ismertette, hogy az Erste 84,5 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2026 első három negyedévét. Ez 25 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest, amit elsősorban az extraprofitadó 26 milliárd forintos növekedése, valamint a kamatstop eltörléséből fakadó, több mint 13 milliárd forintos átértékelési veszteség okozott. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a bankszektor a különterhek kapcsán továbbra is a "rendszerváltást" és a szabályozás mielőbbi enyhítését várja. A magas adó- és illetékterhek ellenére a pénzintézet működési eredménye 5,2 százalékkal, 196 milliárd forintra nőtt a vizsgált időszakban.
A lakossági hitelezés motorját idén egyértelműen a jelzáloghitelek jelentették, amelyek új kihelyezése több mint a duplájára nőtt. Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes szerint az Otthon Start program kivezetésének híre komoly előrehozott keresletet generált, így az elmúlt három hétben megduplázódott a befogadott hiteligények száma. Az Erste számításai szerint idén a teljes magyar lakáshitelpiac elérheti az abszolút rekordot jelentő, 3000 milliárd forintos volument. Jövőre azonban ez az érték a Wekerle Plusz program indulásával együtt is 2000 milliárd forint környékére eshet vissza. A bank várakozásai szerint 2027-ben a piaci hitelek és az új állami Wekerle-konstrukciók részaránya egyaránt 45-45 százalék körül alakulhat az új folyósításokon belül, miközben a lakás-takarékpénztári piac is jelentős fellendülés elé néz.
A hitelezési lendület a vállalati szegmensben is megmutatkozott, ahol az új kihelyezések 47 százalékkal ugrottak meg 2025 harmadik negyedévéhez képest, ezen belül pedig a nagyvállalati és az önkormányzati hitelezés volumene közel a háromszorosára nőtt. A bővülést a digitális csatornák térnyerése is támogatta. A banknál az értékesítés 70 százaléka, míg az értékpapírszámla-nyitások csaknem háromnegyede immár digitálisan történik. A lakossági ügyfelek által kezelt 8500 milliárd forintos vagyonnak már a 73 százaléka különböző befektetésekben áll.
Zsiga Krisztina vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy a hitelportfólió minősége kifejezetten stabil. A nemteljesítő hitelek (NPL) aránya 1,4 százalékra mérséklődött, ami a legalacsonyabb érték az Erste Csoport régiós leánybankjai között. Ezzel párhuzamosan azonban a kiberbűnözés egyre nagyobb kihívást jelent, ugyanis 2026 első kilenc hónapjában a tavalyit jócskán meghaladó, 71 ezer csalási kísérletet regisztráltak, összesen 11 milliárd forint értékben. A bank biztonsági rendszereinek köszönhetően ugyanakkor az érintett összeg 83 százalékát, vagyis mintegy 9,1 milliárd forintot sikerült megmenteniük az ügyfelek számára.
Hirtelen kilőttek az árak a tőzsdén az amerikai félidei választások után: hatalmas fordulat jött a nemesfémeknél
Az arany árfolyama közel három százalékkal, unciánként 4044,9 dollárra emelkedett a kora reggeli órákban.
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
Mától bárki megnézheti, ki volt besúgó. Mi van, ha a nagyszülő, szülő, ismerős neve is ott van? Egy név a kartonon még nem ítélet, de...
Itt a rendelet, drasztikusan hozzányúl az utcaképhez a Tisza-kormány: leszámolnak az óriásplakátokkal
Jelentősen szigorítja a közterületi reklámok kihelyezését a Tisza-kormány tegnap megjelent rendelete.
Virovácz Péter: régiós éltanuló lehet a forint, a hitelességépítés hónapjai jönnek a magyar gazdaságban
A választások után látványosan javult a befektetői hangulat Magyarország körül, a külföldi befektetők érdeklődése pedig továbbra is erős.
Váratlan lendületet vett a magyar ipar: több kulcságazat is húzza a növekedést, de nem mindenki tartja a tempót
Szeptemberben 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest, míg augusztushoz viszonyítva 0,9 százalékos bővülést mértek.
Vége lehet az árrésstopnak, jelentősen emelhetik a nyugdíjminimumot: fontos változásokról tárgyal ma a parlament
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezik szerdán az Országgyűlés, majd több jelentős adó- és gazdasági változásról tárgyalnak a képviselők.
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dr. Goda Zoltán vízügyi szakértő szerint gyökeres szemléletváltásra van szükség a hazai vízgazdálkodásban.
Hétfőn több mint 7 százalékot zuhant a Brent-olaj jegyzése az amerikai-iráni tárgyalások folytatásáról szóló hírek hatására, kedden azonban ismét 106 dollár fölé emelkedett.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,42 pontos, 0,51 százalékos emelkedéssel, 146 075,44 ponton zárt kedden.
Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére
Magyarország dolgozik az orosz energiahordozókról való leváláson, miközben bizonyos nemzetbiztonsági és stratégiai kérdésekben a kormányváltás ellenére is folytonosságot képvisel.
Hatalmas csalódás érheti az oktatásban és szociális szférában dolgozókat: megszólaltak az érdekképviseletek
Bár a 2027-es költségvetési tervezet szerint több pénz jut az oktatásra, a szakszervezetek szerint a béremelések mértéke elmarad a várakozásoktól.
Nagy leállás jön az online közigazgatásban: rengeteg ügyet nem lehet majd elintézni, érdemes felkészülni
Vasárnap hajnalban az Ügyfélkapu+, a DÁP és több állami online felület sem lesz használható ügyintézésre. AZ EESZT-be, EgészségAblakba, Webes Ügysegédbe sem lehet majd belépni.
Közel 23 ezer szerződés miatt tettek feljelentést, a vizsgálat a Kisfaludy Program támogatásait érinti.
Kevesebb pénzt szedne be az önkormányzatoktól a Tisza-kormány, és Budapest is különleges elbánásban részesül majd.
A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a gazdaság teljesítménye elmaradt az elemzői konszenzusban szereplő 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves növekedéstől.
A korábban nyugdíjba vonult volt Vas megyei főügyészhelyettes 139 igen szavazattal kapta meg a tisztséget.