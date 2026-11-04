Erste: hatalmas visszaesés jöhet a lakáshitelpiacon, a bankok rendszerváltást sürgetnek

Az Erste Bank nyeresége a negyedével csökkent az év első kilenc hónapjában a megemelkedett állami terhek és a szabályozói változások miatt, miközben a hitelezés történelmi csúcsokat döntött. Az Otthon Start program közelgő kivezetése idén ősszel a megszokott duplájára pörgette fel a lakáshitel-igényléseket, ám a bank jövőre a piac jelentős, mintegy egyharmados szűkülésére számít a támogatott konstrukciók átalakulása miatt - jelentette a Portfolio.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a bank sajtótájékoztatóján ismertette, hogy az Erste 84,5 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2026 első három negyedévét. Ez 25 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbihoz képest, amit elsősorban az extraprofitadó 26 milliárd forintos növekedése, valamint a kamatstop eltörléséből fakadó, több mint 13 milliárd forintos átértékelési veszteség okozott. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a bankszektor a különterhek kapcsán továbbra is a "rendszerváltást" és a szabályozás mielőbbi enyhítését várja. A magas adó- és illetékterhek ellenére a pénzintézet működési eredménye 5,2 százalékkal, 196 milliárd forintra nőtt a vizsgált időszakban.

A lakossági hitelezés motorját idén egyértelműen a jelzáloghitelek jelentették, amelyek új kihelyezése több mint a duplájára nőtt. Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes szerint az Otthon Start program kivezetésének híre komoly előrehozott keresletet generált, így az elmúlt három hétben megduplázódott a befogadott hiteligények száma. Az Erste számításai szerint idén a teljes magyar lakáshitelpiac elérheti az abszolút rekordot jelentő, 3000 milliárd forintos volument. Jövőre azonban ez az érték a Wekerle Plusz program indulásával együtt is 2000 milliárd forint környékére eshet vissza. A bank várakozásai szerint 2027-ben a piaci hitelek és az új állami Wekerle-konstrukciók részaránya egyaránt 45-45 százalék körül alakulhat az új folyósításokon belül, miközben a lakás-takarékpénztári piac is jelentős fellendülés elé néz.

A hitelezési lendület a vállalati szegmensben is megmutatkozott, ahol az új kihelyezések 47 százalékkal ugrottak meg 2025 harmadik negyedévéhez képest, ezen belül pedig a nagyvállalati és az önkormányzati hitelezés volumene közel a háromszorosára nőtt. A bővülést a digitális csatornák térnyerése is támogatta. A banknál az értékesítés 70 százaléka, míg az értékpapírszámla-nyitások csaknem háromnegyede immár digitálisan történik. A lakossági ügyfelek által kezelt 8500 milliárd forintos vagyonnak már a 73 százaléka különböző befektetésekben áll.

Zsiga Krisztina vezérigazgató-helyettes kiemelte, hogy a hitelportfólió minősége kifejezetten stabil. A nemteljesítő hitelek (NPL) aránya 1,4 százalékra mérséklődött, ami a legalacsonyabb érték az Erste Csoport régiós leánybankjai között. Ezzel párhuzamosan azonban a kiberbűnözés egyre nagyobb kihívást jelent, ugyanis 2026 első kilenc hónapjában a tavalyit jócskán meghaladó, 71 ezer csalási kísérletet regisztráltak, összesen 11 milliárd forint értékben. A bank biztonsági rendszereinek köszönhetően ugyanakkor az érintett összeg 83 százalékát, vagyis mintegy 9,1 milliárd forintot sikerült megmenteniük az ügyfelek számára.