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Budapest, 2026. október 20.Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésről a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án.
Gazdaság

Meglepő számok érkeztek a magyar költségvetésről: jelentősen csökkent a hiány, de további változások jönnek

Pénzcentrum
2026. november 4. 12:47 2 perc

Jelentősen, több mint 138 milliárd forinttal javult az államháztartás központi alrendszerének októberi egyenlege az előző év azonos időszakához képest, miközben a kormány a jövőben is folytatja a takarékos gazdálkodást – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

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A tárcavezető által ismertetett adatok szerint idén októberben 200,6 milliárd forint volt a központi alrendszer hiánya, szemben a tavaly októberi 339 milliárd forintos deficittel. Amennyiben az egyenleget korrigálják a már megelőlegezett uniós forrásokkal, az év első tíz hónapjának hiánya 392 milliárd forinttal alakult kedvezőbben az egy évvel korábbinál. A költségvetés bevételi oldalának stabilizálódását mutatja az is, hogy az államháztartás bevételei ebben az időszakban 3,5 százalékkal haladták meg a tavalyi szintet.

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Kármán András értékelése szerint a kormányváltás óta eltelt időszakban a TISZA politikájának köszönhetően sikerült stabilizálni a gazdaságot és javítani a hiánymutatókat. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "a gazdaságos és takarékos működés nem azt jelenti, hogy az állam az embereken spórolna". Ennek alátámasztására megemlítette, hogy a csökkenő deficit mellett is biztosították az iskolakezdési támogatást, csökkentették a gyógyszerek és a tűzifa áfáját, valamint garantálták az ország energiaellátását a kritikus nyári hónapokban is.

A pénzügyminiszter jelezte, hogy a következő időszakban is ezt a gazdaságpolitikai irányvonalat kívánják folytatni. Mint írta, "a 2027-es költségvetés 1465 milliárd forint kiadáscsökkenéssel számol, amit az előző kormány pazarló és felesleges beruházásain és rendszerein fogunk megspórolni". A racionalizálás mellett a kormány jelentősen több forrást tervez fordítani többek között a nyugdíjakra, az egészségügyi ellátásra, a bérekre, valamint az önkormányzatok és a lakhatás támogatására.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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