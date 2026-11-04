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Férfi, aki érmét tesz egy rózsaszín malacperselybe a megtakarítások és a pénzügyek koncepciója érdekében.
Megtakarítás

Kiderült, mennyire értenek a magyarok a pénzhez: 27 ország közül a 9. helyen végeztünk, az amerikaiak csak 25.-ek lettek

Pénzcentrum
2026. november 4. 14:16 4 perc

Egy friss nemzetközi kutatás 27 ország lakosságának pénzügyi ismereteit vizsgálta. A magyarok a kilencedik helyen végeztek, megelőzve többek között a franciákat, az olaszokat és az amerikaiakat is. A lista élére Csehország került, az Egyesült Államok viszont csak a 25. helyet szerezte meg. A felmérésből az is kiderült, hogy az emberek többsége szerint az iskolai oktatás nem készítette fel őket megfelelően a pénzügyi döntésekre.

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A csehek bizonyultak pénzügyileg a világ legtudatosabb nemzetének egy friss nemzetközi felmérés szerint. A Remitly digitális pénzügyi szolgáltató több mint 5000 embert kérdezett meg 27 országból, a résztvevőknek pedig hat fontos területen kellett számot adniuk tudásukról. A tesztben a kamatok, a kamatos kamat, az infláció, a valutaváltás, a befektetések és a kriptovaluták is szerepeltek. A kutatás a Világbank pénzügyi műveltségről szóló tanulmányára épülő szempontrendszert alkalmazta.

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A rangsor első helyén Csehország végzett, ahol a válaszadók a kérdések 90,9 százalékára adtak helyes választ. A második helyet Hollandia szerezte meg 86,1 százalékkal, a harmadik pedig Norvégia lett 84,3 százalékos eredménnyel. Az első tíz helyezett között egyértelműen Európa dominál: Finnország, Ausztria, Belgium, Németország, Svédország és az Egyesült Királyság is bekerült az élmezőnybe. Magyarország a kilencedik helyen végzett, a hazai válaszadók a kérdések 81,3 százalékára tudták a helyes választ.

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A magyar eredmény több nagy gazdaságét is felülmúlta. Lengyelország a 12., Japán a 13., Spanyolország a 15., Franciaország pedig a 17. helyen végzett. Az Egyesült Államok mindössze a 25. pozíciót szerezte meg a 27 országból álló mezőnyben, a válaszadók ott a kérdések 72 százalékára feleltek helyesen. Az amerikaiaknak különösen a valutaváltással kapcsolatos feladatok okoztak nehézséget: ezeknél átlagosan mindössze 56,2 százalékos eredményt értek el.

A pénzügyi nehézségek az amerikai válaszadók mindennapjaiban is megmutatkoznak: 46,1 százalékuk elismerte, hogy az elmúlt egy évben hitelt vett fel vagy hitelkártyát használt a hétköznapi kiadásai fedezésére. Emellett 41,2 százalékuk gyakran aggódik a pénzügyei miatt. Európán kívül egyébként Ausztrália szerepelt a legjobban, a 11. helyen végzett 79,5 százalékos eredménnyel.

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a pénzügyi oktatással világszerte elégedetlenek az emberek. A megkérdezettek 70,5 százaléka úgy véli, hogy az iskolai tanulmányai nem készítették fel kellőképpen arra, hogyan kezelje a pénzügyeit felnőttként. Japánban, Portugáliában és Olaszországban különösen magas volt az elégedetlenek aránya: ezekben az országokban a válaszadók több mint 80 százaléka érezte úgy, hogy hiányos pénzügyi oktatást kapott. Nem meglepő, hogy a megkérdezettek 93,6 százaléka szerint kötelezővé kellene tenni a pénzügyi ismeretek oktatását az iskoláskorú gyermekek számára.

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A legtöbben a megtakarításokkal és a költségvetés-tervezéssel kapcsolatos ismereteket hiányolták, ezt a válaszadók 75,1 százaléka említette. Az adózással kapcsolatos tudás 55,2, a befektetések 53,9, a bankkártyák és hitelek működése pedig 48,4 százalék szerint szorulna nagyobb hangsúlyra az oktatásban. Az emberek ugyanakkor igyekeznek saját maguk pótolni a hiányosságokat: 82,9 százalékuk az interneten tanul pénzügyi témákról, és több mint felük, 51,7 százalékuk már mesterséges intelligenciát, például a ChatGPT-t is használt pénzügyi tanácsok vagy válaszok keresésére.

A kutatás készítői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az internetes pénzügyi tartalmak és az influenszerek tanácsait érdemes kritikusan kezelni. Nem mindegy ugyanis, hogy az adott tartalom készítője milyen szakmai háttérrel rendelkezik, illetve kap-e pénzt egy-egy pénzügyi termék népszerűsítéséért. A Remitly szakértője szerint a pénzügyi tudás megszerzéséhez érdemes megbízható, ingyenesen elérhető forrásokat, például kormányzati és pénzügyi szervezetek tájékoztatóit is használni.

 
Címlapkép: Getty Images
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