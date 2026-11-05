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Vállalkozás

Fontos novemberi adózási határidő közeleg: aki elmulasztja, az nagyon kemény, milliós bírságot kaphat

Pénzcentrum
2026. november 5. 14:32 2 perc

A globális minimumadó szabályai alá tartozó multinacionális vállalatcsoportok magyar csoporttagjainak 2026. november 20-ig kell benyújtaniuk a 2025. üzleti évre vonatkozó elismert belföldi kiegészítőadó-előleg bevallást (QDMTT-előlegbevallás), ha naptári éves üzleti évet követnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette a végleges bevallási nyomtatványt és annak kitöltési útmutatóját. A késedelmes vagy elmulasztott teljesítés magyar csoporttagonként akár 10 millió forintos bírságot is maga után vonhat.

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A QDMTT-előlegbevallás határideje az érintett adóév utolsó napját követő 11. hónap 20. napja. A naptári éves vállalatcsoportoknál ez a 2025. üzleti év tekintetében 2026. november 20. A közzétett végleges nyomtatvány és kitöltési útmutató alapján a vállalatok már pontosan áttekinthetik, milyen információkat kell összegyűjteniük és egyeztetniük a benyújtás előtt.

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A bevallás az érintett magyar csoporttagok, a kizárt szervezetek és a végső anyavállalat azonosító adataira is kiterjed. Fel kell tüntetni a bevallási időszakot, ezen belül a kijelölt helyi szervezet és a vállalatcsoport pénzügyi évét - írja közleményében a Deloitte.

A vállalatoknak a magyar minimumadó-szabályokhoz kapcsolódó nyilatkozatokat is meg kell tenniük. Ide tartozik például az alkalmazott átmeneti mentesség feltüntetése. A magyar csoporttagok ugyanakkor egy kijelölt belföldi csoporttagon keresztül is teljesíthetik a kötelezettséget: ez a szervezet valamennyi érintett csoporttag nevében benyújthatja a bevallást.

„A végleges nyomtatvány megjelenésével a vállalatok előtt már egyértelműen kirajzolódik a benyújtáshoz szükséges adatkör. A hátralévő időszakban ezért az adatok összegyűjtésére, a csoporton belüli felelősségek tisztázására és az esetleges mentességek vizsgálatára érdemes összpontosítani.” - mondta Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere.

A késedelem csoporttagonként jelenthet kockázatot

A határidő elmulasztása jelentős pénzügyi kockázatot hordoz. A NAV késedelmes teljesítés vagy mulasztás esetén magyar csoporttagonként 10 millió forintos bírságot szabhat ki. Ezért különösen fontos, hogy a vállalatcsoportok ne csak a fizetendő előleg összegét határozzák meg időben, hanem a bevallás elkészítéséhez szükséges adatokat és nyilatkozatokat is előzetesen ellenőrizzék.

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A felkészülés része lehet az alkalmazható mentességi jogcímek vizsgálata is. Ezek közé tartozhat a Transitional CbCR Safe Harbour, vagyis az országonkénti jelentés adatain alapuló átmeneti mentességi szabály. A mentesség alkalmazhatóságának értékelése mellett a vállalatoknak a kiegészítőadó-előleg kötelezettség meghatározására, a bevallás összeállítására és a benyújtás megszervezésére is figyelmet kell fordítaniuk.

„A QDMTT-előlegbevallás nem kizárólag számítási feladat: a benyújtás több vállalati adat, nyilatkozat és csoportszintű döntés összehangolását igényli. A mielőbbi felkészülés segíthet abban, hogy az esetleges adathiányok még a határidő előtt azonosíthatók és kezelhetők legyenek.” - tette hozzá Bujtor Alex, a Deloitte adóosztályának szenior menedzsere.
Címlapkép: Getty Images
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