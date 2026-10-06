Augusztusban 2,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi forgalom volumene az egy évvel korábbit, ugyanakkor júliushoz képest 0,7 százalékos visszaesést mért a KSH.
Váratlanul kilőtt a magyar ipar, de hatalmas csapda van a háttérben: fura dolog derült ki a friss adatokból
Látványosan felpörgött a magyar ipari termelés augusztusban. A kibocsátás 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, júliushoz képest pedig 1,0 százalékkal nőtt. A háttérben azonban nem általános ipari fellendülés áll, a növekedést elsősorban a járműgyártás, illetve a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása hajtotta.
Augusztusban 8,7 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A KSH adatai szerint a munkanaphatással megtisztított index megegyezett a kiigazítatlan mutatóval, vagyis a kedvező teljesítményt nem magyarázza eltérő munkanapstruktúra. A havi adat is pozitív képet mutat. A szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 1,0 százalékkal haladta meg a júliusit.
A headline adat mögött azonban jelentős ágazati különbségek húzódnak meg. A feldolgozóipari alágak többségében ugyanis csökkent a termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. Ez különösen azért figyelemre méltó, mert a villamos berendezés gyártása mellett az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek gyártásában is visszaesést mért a statisztikai hivatal.
A teljes ipar mégis komoly növekedést produkált, elsősorban azért, mert a két legnagyobb súlyú feldolgozóipari alág, a járműgyártás, valamint a számítógép-, elektronikai és optikai termék gyártása jelentősen bővült.
Ez azt jelenti, hogy az augusztusi 8,7 százalékos növekedést érdemes óvatosan értékelni. A magyar ipar összteljesítménye valóban javult, de korántsem minden területen indult meg a látványos felpattanás.
Augusztusban tovább gyorsult a havi ipari teljesítmény
A havi adatok alapján is kedvezőbb kép rajzolódik ki. Júliusban a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás 1,8 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, augusztusban pedig további 1,0 százalékos emelkedést mért a KSH.
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Az év során ugyanakkor nem volt egyenletes a teljesítmény. A kiigazított havi index januárban még 0,7 százalékos növekedést mutatott, februárban 1,3 százalékkal csökkent, márciusban 3,6 százalékkal ugrott meg, majd áprilisban 1,4 százalékos visszaesés következett. Májusban 2,8 százalékkal, júliusban 1,8 százalékkal nőtt az ipari kibocsátás.
Az első nyolc hónapban az ipari termelés volumene 3,4 százalékkal haladta meg a 2025 azonos időszakában mért szintet.
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