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Itt a tervezet, szigorú tiltás élesedhet Magyarországon: erre készül a Tisza Párt, sokan lélegezhetnek fel

Pénzcentrum
2026. június 3. 08:44

Egy új parlamenti törvényjavaslat szigorúan szabályozná a közterületi hirdetéseket, így 2026 őszéig eltüntetné az épületeket borító óriásplakátokat, a reklámok engedélyezési és ellenőrzési jogkörét pedig visszaadná a helyi önkormányzatoknak. A tervezet a sajtó- és a választási törvény módosításával lépne fel az emberi méltóságot sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas, valamint a megtévesztő képi elemeket alkalmazó politikai reklámok és kampányplakátok ellen.

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A benyújtott tervezet értelmében a jövőben közterületről látható reklámokat kizárólag utcabútorokon, hirdető- és villanyoszlopokon, valamint a tetőszerkezetre rögzített tartóberendezéseken lehetne elhelyezni, a felületük pedig nem haladhatná meg a 15 négyzetmétert. Ez a gyakorlatban a homlokzati reklámeszközök, az épületekre feszített reklámhálók és az óriásplakátok végét jelenti.

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Ezek a hirdetések eddig komoly vitákat generáltak, mert bár bevételt hoztak a társasházaknak, sokszor műemlék jellegű épületeket károsítottak, és rontották a háló mögött élő lakók életminőségét azzal, hogy akadályozták a kilátást és a természetes szellőzést.

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A szabályozás betartatása az eddig gyakran lassú ügyintézéssel vádolt kormányhivatalok helyett a helyi önkormányzatok feladata lesz, így az új hirdetések kihelyezését már náluk kell kezdeményezni egy településképi eljárás keretében. A nem megfelelő reklámhordozókat a tulajdonosoknak legkésőbb 2026. szeptember 30-ig saját költségükön el kell távolítaniuk.

Amennyiben ezt elmulasztják, az önkormányzat a reklámeszköz és az ingatlan tulajdonosát egyaránt megbírságolhatja. A helyszíni bírság százezer, míg a közigazgatási bírság akár négymillió forintig is terjedhet, és ez a szankció többször is kiszabható. Azoknak a reklámeszközöknek a tulajdonosai, amelyek átalakítással a szabályokhoz igazíthatók, szintén eddig a határidőig kötelesek lefolytatni az engedélyezési eljárást.

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A gazdasági és a köztéri reklámok mellett a javaslat a sajtó- és a választási törvény módosításával jelentősen szigorítja a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályokat is. A jövőben tilos lesz olyan politikai reklámot vagy kampányplakátot közzétenni, amely sérti az emberi méltóságot, valamely közösség kollektív bűnösségét hirdeti, vagy társadalmi ellenségkép kialakítására és gyűlöletkeltésre irányul. A tiltás kiterjed a manipulált, valótlan vagy megtévesztő képi és audiovizuális tartalmakra is, amelyeket ezen célok elérése érdekében használnának fel, továbbá a plakátokon nem szerepelhet a kiskorúak fejlődésére káros tartalom sem.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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