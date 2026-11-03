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A középiskolás diákok az egészséges ételeket választják a menzán az ebédlői sorban
Gazdaság

Gyökeres változás jöhet a magyar menzákon: milliárdos fejlesztést kaphat az iskolai és kórházi étkeztetés

Pénzcentrum
2026. november 3. 08:32 3 perc

A kórházi és iskolai közétkeztetés átfogó fejlesztését ígérik a 2027-es költségvetés újonnan bejelentett programjai, amelyek jelentős pluszforrásokat juttatnak az ágazatba. A mintegy 1,8 millió embert kiszolgáló, évi 300 milliárd forintos piacon azonban komoly kihívást jelent az alulfinanszírozottság, a szigorú szabályozás és a magas adóteher. A szakmai szervezetek a helyzet javítása érdekében az áfacsökkentés mellett szemléletváltást, például az iskolai ebédszünetek meghosszabbítását is sürgetik, írja a Telex.

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Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés bemutatásakor kiemelt hangsúlyt fektetett a közétkeztetés reformjára. A kórházi élelmezést a Hugonnai Vilma-program keretében 10 milliárd forinttal támogatják, míg az iskolai étkeztetés minőségének javítása a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Program része lett. Bár a piac gyakran szerződésbontások, minőségi panaszok vagy politikai viták miatt kerül a figyelem középpontjába, a valóságban egy rendkívül szigorúan szabályozott, rengeteg embert foglalkoztató és meglehetősen alacsony haszonkulccsal működő szektorról van szó.

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A szolgáltatás legnagyobb szeletét, mintegy kétharmadát a bölcsődéktől az általános iskolákig terjedő gyermekétkeztetés teszi ki, a fennmaradó részen pedig a szociális intézmények és a betegélelmezés osztozik. A finanszírozás központi és önkormányzati támogatásokból, valamint a térítési díjakból áll össze.

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Szembetűnő piaci anomália, hogy míg a kereskedelmi vendéglátás áfája 2018 óta 5 százalékos, addig az iskolai és szociális menzákat továbbra is 27 százalékos, európai összevetésben is kiemelkedően magas adóteher sújtja. A Magyar Közétkeztetők Szövetsége szerint az adókulcs 5 százalékra mérséklése azonnali, több mint 17 százalékos költségmegtakarítást jelentene a fenntartóknak és a családoknak egyaránt.

A szolgáltatók kiadásainak 80-85 százalékát a bérköltségek és az élelmiszer-alapanyagok teszik ki, emellett az energia, a csomagolás és a logisztika is jelentős tétel. Az alulfinanszírozottságot jól mutatja, hogy a kórházi étkeztetés napi minimum 550 forintos nyersanyagnormája 2007 óta változatlan. A szakemberek szerint a napi négyszeri kórházi étkezés alapanyagai ma már nettó 1800-2000 forintot igényelnének. Mivel a közbeszerzéseken legtöbbször továbbra is a legalacsonyabb ár a döntő szempont, ez sok esetben az alapanyagok minőségének rovására megy.

A minőséget és a beltartalmi értékeket a vonatkozó minisztériumi rendelet határozza meg, amely pontos határértékeket ír elő a zsírtartalomra, illetve a különböző élelmiszertípusok gyakoriságára. Jól mutatja a szabályozás szigorát, hogy 2028-ra a jelenleg megengedett sóbevitelt a felére kell csökkenteni, amihez a pékáruk és húskészítmények receptúráján is érdemben változtatni kell.

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A Nébih és más hatóságok által rendszeresen ellenőrzött konyhákon kötelező a dietetikusok és élelmezésvezetők alkalmazása, ami a kisebb kapacitású üzemek számára komoly pénzügyi terhet jelent. A munkaerő megtartását az is nehezíti, hogy a szolgáltatóknak az iskolai szünetek miatt az évből mindössze kilenc és fél hónapig van bevételük, miközben a dolgozókat egész évben fizetniük kell.

A piacon jelenleg öt-hat meghatározó, nagy kapacitású szereplő osztozik – köztük a piacvezető Hungast, a Gasztvitál vagy a Delirest –, amelyek már igyekeznek innovációkkal, például menüválasztási lehetőséggel, vitaminpultokkal és önkiszolgáló rendszerekkel reagálni a modern igényekre. A szabadszedéses rendszer ugyanakkor szabályozási vitákat is felvet, hiszen bár a választás szabadsága növeli a fogyasztási hajlandóságot, fennáll a veszélye annak, hogy a gyerekek az egészséges ételek helyett mindennap a népszerűbb, de kevésbé változatos ételeket szedik a tányérjukra.

A szakemberek egyetértenek abban, hogy a minőségérzet javításához a pénzügyi források bővítése mellett szemléletváltásra is szükség van. Sokat segíthetne például, ha az iskolákban a rohanás helyett egy hosszabb, 45 perces ebédszünetet vezetnének be, amely teret adna a nyugodt étkezésnek, sőt akár az egészséges táplálkozással kapcsolatos edukációnak is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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