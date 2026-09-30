Kongatják a vészharangot a magyar külkereskedelemben: hatalmas zuhanás jöhet, erre kevesen számítottak

Miközben az export volumene lényegében stagnált, az import látványosan megugrott augusztusban. A KSH friss adatai szerint 481 millió eurós hiánnyal zárt a magyar termék-külkereskedelmi mérleg, miközben egy évvel korábban még 659 millió eurós többlet volt. Egyetlen év alatt így 1,14 milliárd euróval romlott az egyenleg.

A számok mögött elsősorban az import megugrása áll. Augusztusban a kivitel volumene 0,1 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, miközben a behozatalé 13 százalékkal nőtt. Ez azért is látványos változás, mert júliusban még 69 millió eurós külkereskedelmi többletet mért a KSH. Az előző hónaphoz képest tehát rövid idő alatt is jelentős fordulat következett be.

Augusztusban 12 milliárd euró értékben exportált Magyarország, miközben az import értéke 12,5 milliárd euró volt. Forintban számolva a kivitel 4380, a behozatal pedig 4555 milliárd forintot tett ki.

A nominális értékek ugyanakkor jóval nagyobb növekedést mutatnak, mint a tényleges árumozgást mérő volumenadatok. Euróban az export értéke 16 százalékkal, az importé viszont 29 százalékkal emelkedett éves összevetésben. A behozatal tehát nemcsak értékben, hanem volumenében is jóval gyorsabban bővült.

Különösen erősen nőtt a gépek és szállítóeszközök behozatala. Ennek az árufőcsoportnak az importvolumene 30 százalékkal emelkedett, miközben az exportvolumen 4,9 százalékkal nőtt.

A gépek és szállítóeszközök így az import teljes volumenbővüléséhez 13 százalékponttal járultak hozzá. Az export oldalán ugyanez az árufőcsoport 2,5 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel enyhe visszaesését.

A feldolgozott termékeknél már kevésbé kedvező a kép. Ezek exportvolumene 1,6 százalékkal csökkent, importvolumene viszont 1,8 százalékkal nőtt.

Az energiahordozók forgalma mindkét oldalon visszaesett. Az exportvolumen 36 százalékkal, az importvolumen 7,4 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók tehát az import növekedését valamelyest fékezték, de nem tudták ellensúlyozni más termékcsoportok erős behozatalát.

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek esetében is csökkent a forgalom. Az export volumene 1,8, az importé 6,7 százalékkal esett vissza.

Az Európai Unióval folytatott kereskedelem továbbra is többletet termel Magyarországnak. Az uniós országokba irányuló export volumene 2,3 százalékkal, az onnan érkező importé 8,2 százalékkal nőtt. Az EU-val folytatott termék-külkereskedelemben így 779 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 65 százalékát az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le.

Az unión kívüli országokkal viszont már jelentős hiány alakult ki. Az export volumene 1,8 százalékkal csökkent, miközben az importé 24 százalékkal megugrott. Ennek eredményeként az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben 1,26 milliárd eurós passzívum alakult ki. Ez 1,105 milliárd euróval rosszabb egyenleget jelent, mint egy évvel korábban.

A külkereskedelmi folyamatokat az árfolyam is befolyásolta. A forint az euróhoz képest 8,3 százalékkal, a dollárral szemben pedig 7,9 százalékkal erősödött éves összevetésben. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az exportban 6,3, az importban 4,5 százalékkal nőtt.

A cserearány 1,8 százalékkal javult, vagyis az export- és importárak változása összességében kedvezőbb volt Magyarország számára. Ez azonban nem tudta megakadályozni a külkereskedelmi egyenleg augusztusi romlását. Az év első nyolc hónapja alapján még mindig jelentős többletben van a magyar külkereskedelem, de az irány egyértelműen kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál.

Január és augusztus között Magyarország 107,3 milliárd euró értékben exportált, miközben 102,4 milliárd euró értékben importált. A mérleg így 4,9 milliárd eurós többletet mutatott.

Ez azonban 2,1 milliárd euróval kevesebb az egy évvel korábbi aktívumnál. Az export volumene az első nyolc hónapban 1 százalékkal csökkent, az importé viszont 7 százalékkal nőtt.

Vagyis a magyar külkereskedelemben egyre nagyobb a különbség az export és az import teljesítménye között. Az év eleji többlet még jelentős, de az augusztusi fordulat azt mutatja, hogy a behozatal növekedése egyre nagyobb nyomást helyez a külkereskedelmi egyenlegre.

A következő hónapok egyik fontos kérdése ezért az lesz, hogy az augusztusi 481 millió eurós hiány egyszeri kilengés marad-e, vagy az import tartósan gyorsabb növekedése miatt tovább szűkül a magyar külkereskedelmi többlet.