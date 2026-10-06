Megvan a pontos dátum: ekkor vezethetik be az eurót Magyarországon

Magyarország 2032. január 1-jén vezetheti be az eurót, amennyiben a kormány 2030-ra teljesíti az ehhez szükséges maastrichti kritériumokat. Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Portfolio konferenciáján elmondta, a sikeres felkészülést követően az euró előszobájának számító ERM II árfolyam-mechanizmushoz 2029-ben csatlakozhat az ország, a végleges döntés pedig 2031-ben várható.

Az MNB alelnöke egy keddi konferencián vázolta fel a közös valuta bevezetésének lehetséges menetrendjét. Kiemelte, hogy miután idén ősszel megjelenik a kormány középtávú makrogazdasági terve, meg lehet tenni az előzetes vállalásokat. Amennyiben ez a konvergenciaprogram hitelesnek és sikeresnek bizonyul, érdemes haladéktalanul megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az európai intézményekkel. Jövőre, 2027-ben indulhat el a jogharmonizáció, a 2028-as konvergenciajelentés pedig már azt vizsgálja majd, hogy az ország teljesíti-e az államadósságra, a költségvetési hiányra és az inflációra vonatkozó célszámokat.

A folyamat következő jelentős mérföldköve az ERM II rendszerbe történő belépés, amely a tervek szerint 2029-ben valósulhat meg. Bár ez a fázis hivatalosan legalább két évig tart, a gyakorlatban a csatlakozó államok jellemzően ennél hosszabb időt töltenek el a rendszerben.

A magyar menetrend alapján ez az időszak készítené elő a 2031-es végleges döntést és a 2032-es technikai átállást, amihez a jegybank és a kormány szoros, hatékony együttműködésére van szükség.

A gazdasági hatásokkal kapcsolatban Kurali Zoltán hangsúlyozta, hogy a reálkonvergencia az euró átvételével nem áll meg. Ugyanakkor számolni kell azzal a nemzetközi tapasztalattal is, hogy a bevezetés időszakát jellemző mérsékelt inflációt később gyorsuló áremelkedés követheti. A sikeres felkészüléshez monetáris politikai szempontból a spanyol, a portugál és a szlovák, míg költségvetési oldalról a horvát és a bolgár átállás nyújthat fontos tanulságokat Magyarország számára.