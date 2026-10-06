Hiába a sikeres mozifilm, komoly bajban a Barbie-birodalom: elképesztő összegért kelhet el a legendás játékgyártó

Nyomás alá került a Mattel, mivel az egyik legnagyobb részvényese, az Ariel Investments befektetési társaság arra sürgeti a játékgyártó óriást, hogy fontolja meg a vállalat eladását. A felhívás hátterében a folyamatosan csökkenő árbevétel áll, miközben egyre több potenciális vevő mutat érdeklődést a Barbie-t is gyártó cég iránt - jelentette a CNBC.

John Rogers, az Ariel Investments elnök-vezérigazgatója a Mattel igazgatótanácsának címzett levelében fejtette ki, hogy a nehézségekkel küzdő vállalatnak érdemes lenne megfontolnia a cégeladást egy megfelelő vevő számára. Rogers becslése szerint egy stratégiai befektető jelentős felárat fizetne a jelenlegi árfolyamhoz képest. A levél alapján a társaság vonzó célpont lehetne mind a szórakoztatóipari szereplők, mind a magántőke-befektetők számára. Az Ariel elnöke hozzátette, hogy a Mattel opciói a jelentősebb eszközértékesítéstől a fúzión át a teljes vállalatértékesítésig terjednek.

A Mattel részvényárfolyama az év eleje óta mintegy 19 százalékot esett. A társaság szóvivője közleményben reagált az Ariel levelére, hangsúlyozva, hogy az igazgatótanács és a menedzsment elkötelezett a részvényesi érték maximálása mellett, így alaposan megfontolják az Ariel Investments által felvetett szempontokat.

A 2023-as kasszasiker Barbie-film ellenére – amelynek főszerepeit Margot Robbie és Ryan Gosling játszotta – a vállalatnak nem sikerült érdemben megfordítania a negatív üzleti trendeket, a Barbie-babák és más játékok értékesítése ugyanis tovább csökkent. Az eladási tárgyalások azt követően kerültek napirendre, hogy a Mattel szeptemberben új vezérigazgatót és elnököt nevezett ki Roger Lynch személyében, aki a tisztséget nyolc évig betöltő Ynon Kreiz helyét vette át.

A múlt héten az Authentic Brands márkalicencelő cég is jelezte felvásárlási szándékát, a sajtóhírek szerint mintegy 6 milliárd dolláros potenciális ajánlatot téve a Mattelre. A hír hatására a cég részvényárfolyama 20 százalékos ugrással reagált.