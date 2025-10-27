Beindult az árucunami: a vámok miatt a kereskedők pánikban rendelik előre a készleteket

A nagy amerikai kiskereskedők beszállítói siettek behozni a Kínában gyártott babakocsik és egyéb, tavaszra szánt árucikkeket, hogy elkerüljék a korábban november 1-jére kilátásba helyezett magas vámokat, jelentette a Reuters.

Mielőtt a kuala lumpuri ASEAN-csúcstalálkozó keretében folytatott kínai-amerikai tárgyalások elhárították volna Donald Trump elnök 100%-os vámfenyegetését, az importőrök arra készültek, hogy nekik kell viselniük a hatalmas vámterheket.

Ennek következtében a Walmart, Amazon és Target beszállítói inkább vállalták a kockázatot, hogy mérlegüket megterhelik olyan készletekkel, amelyek értékesítése hónapokig eltarthat, és többet fizetnek a raktározási költségekért. Emellett arra is fogadnak, hogy a fogyasztói költések tavasszal is kitartanak, annak ellenére, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók visszafogják kiadásaikat és a gazdaság összességében bizonytalan.

"Megpróbáljuk előrehozni a tavaszi rendeléseket" - nyilatkozta Leslie Stiba, a prémium babakocsikat gyártó Austlen Baby Co. vezérigazgatója. "Annyit hoztunk be, amennyit csak tudtunk kezelni."

Stiba elmondta, hogy a 2026-os tavaszra - ami a legfontosabb szezonja - 20-25%-kal több babakocsit rendelt a korábbinál. Összességében 50%-kal több készletet tart, mint Trump kereskedelmi háborújának kezdete előtt, és az új kiadások miatt elhalasztotta a munkaerő-felvételt.

Az előrehozott rendelés hónapok óta normává vált, mivel a vállalkozások megpróbálták megelőzni Trump változó vámjait. Az importőrök megnövelték a Kínából érkező szállítmányok mennyiségét a két ország közötti hat hónapos vámszünet alatt, ami a szállítási díjak és a kikötői tevékenység megugrását eredményezte.

A Reuters vasárnapi vámszüneti megállapodás előtti napokban készült jelentése szerint ez a jelenség a 2026-os tavaszi szállítmányok esetében is folytatódott.

Mint sok más kínai áruk importőre, Stiba is kénytelen volt leállítani a szállításokat korábban az évben, amikor Trump először vetett ki körülbelül 145%-os vámokat. A leállás ártott az üzletének, mert nem volt elegendő készlete a megrendelések teljesítéséhez.

Egyes kínai beszállítók nyugodtabban álltak a helyzethez, és üzleti terveikbe beépítették a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot. "Ami november 1-jén történik, az megtörténik, és ha nem, akkor nem" - mondta egy dél-kínai játékgyártó, aki adatvédelmi okokból nem kívánt névvel szerepelni.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap közölte, hogy várakozásai szerint a Kínával kötött vámszünetet meghosszabbítják a november 10-i lejárati időponton túl is.

Nem minden amerikai importőr növelte a szállítmányok mennyiségét. A Spreetail, amely nagy méretű termékeket, például trambulinokat forgalmaz, várakozott, hogy lássa, maradnak-e a vámok - mondta Owen Carr, a vállalat kereskedelmi igazgatója.

A tavaszi áruk - a melegebb időjárásra szánt ruházattól a húsvéti kosarakig - általában az év végén érkeznek az Egyesült Államokba, a volumen a kínai holdújév előtt tetőzik.

"Amíg nincs egyértelmű út előre vagy megoldás (a kereskedelmi háborúra), addig továbbra is előrehozott rendelésekre számíthatunk" - mondta Noel Hacegaba, a Long Beach-i kikötő operatív igazgatója. "Ez eddig idén árucunami érkezését eredményezte."

Idén a rekordmennyiségű, köztük tavaszi áruk jóval a menetrend előtt érkeznek - tette hozzá.

A kiskereskedők többet rendelnek a beszállítók hazai raktáraiból, ahelyett, hogy közvetlenül Kínából vásárolnának - mondták a Hasbro és a Mattel játékgyártók vezetői a közelmúltbeli konferenciabeszélgetéseken. Ez lehetővé teszi számukra a vámkockázatok mérséklését és a polcokon lévő készletek ütemezésének kontrollálását, miközben a vásárlók szűkítik költségvetésüket.

A Hey Buddy Hey Pal ünnepi játékgyártó, amely húsvéti tojásfestő készleteket importál Kínából, már tavaszi árukészletének 50%-át előkészítette a dallasi raktárából történő szállításra - mondta Curtis Gill, a vállalat társalapítója.

A Balsam Hill, amely műkarácsonyfa és szezonális dekorációk beszállítója, nemrég úgy döntött, hogy előrehozza a virágkoszorúk tavaszi rendeléseit, amelyeket korábban visszatartott - mondta Mac Harman vezérigazgató, hozzátéve, hogy árat emelt.