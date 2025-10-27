A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen
Beindult az árucunami: a vámok miatt a kereskedők pánikban rendelik előre a készleteket
A nagy amerikai kiskereskedők beszállítói siettek behozni a Kínában gyártott babakocsik és egyéb, tavaszra szánt árucikkeket, hogy elkerüljék a korábban november 1-jére kilátásba helyezett magas vámokat, jelentette a Reuters.
Mielőtt a kuala lumpuri ASEAN-csúcstalálkozó keretében folytatott kínai-amerikai tárgyalások elhárították volna Donald Trump elnök 100%-os vámfenyegetését, az importőrök arra készültek, hogy nekik kell viselniük a hatalmas vámterheket.
Ennek következtében a Walmart, Amazon és Target beszállítói inkább vállalták a kockázatot, hogy mérlegüket megterhelik olyan készletekkel, amelyek értékesítése hónapokig eltarthat, és többet fizetnek a raktározási költségekért. Emellett arra is fogadnak, hogy a fogyasztói költések tavasszal is kitartanak, annak ellenére, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók visszafogják kiadásaikat és a gazdaság összességében bizonytalan.
"Megpróbáljuk előrehozni a tavaszi rendeléseket" - nyilatkozta Leslie Stiba, a prémium babakocsikat gyártó Austlen Baby Co. vezérigazgatója. "Annyit hoztunk be, amennyit csak tudtunk kezelni."
Stiba elmondta, hogy a 2026-os tavaszra - ami a legfontosabb szezonja - 20-25%-kal több babakocsit rendelt a korábbinál. Összességében 50%-kal több készletet tart, mint Trump kereskedelmi háborújának kezdete előtt, és az új kiadások miatt elhalasztotta a munkaerő-felvételt.
Az előrehozott rendelés hónapok óta normává vált, mivel a vállalkozások megpróbálták megelőzni Trump változó vámjait. Az importőrök megnövelték a Kínából érkező szállítmányok mennyiségét a két ország közötti hat hónapos vámszünet alatt, ami a szállítási díjak és a kikötői tevékenység megugrását eredményezte.
A Reuters vasárnapi vámszüneti megállapodás előtti napokban készült jelentése szerint ez a jelenség a 2026-os tavaszi szállítmányok esetében is folytatódott.
Mint sok más kínai áruk importőre, Stiba is kénytelen volt leállítani a szállításokat korábban az évben, amikor Trump először vetett ki körülbelül 145%-os vámokat. A leállás ártott az üzletének, mert nem volt elegendő készlete a megrendelések teljesítéséhez.
Egyes kínai beszállítók nyugodtabban álltak a helyzethez, és üzleti terveikbe beépítették a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot. "Ami november 1-jén történik, az megtörténik, és ha nem, akkor nem" - mondta egy dél-kínai játékgyártó, aki adatvédelmi okokból nem kívánt névvel szerepelni.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap közölte, hogy várakozásai szerint a Kínával kötött vámszünetet meghosszabbítják a november 10-i lejárati időponton túl is.
Nem minden amerikai importőr növelte a szállítmányok mennyiségét. A Spreetail, amely nagy méretű termékeket, például trambulinokat forgalmaz, várakozott, hogy lássa, maradnak-e a vámok - mondta Owen Carr, a vállalat kereskedelmi igazgatója.
A tavaszi áruk - a melegebb időjárásra szánt ruházattól a húsvéti kosarakig - általában az év végén érkeznek az Egyesült Államokba, a volumen a kínai holdújév előtt tetőzik.
"Amíg nincs egyértelmű út előre vagy megoldás (a kereskedelmi háborúra), addig továbbra is előrehozott rendelésekre számíthatunk" - mondta Noel Hacegaba, a Long Beach-i kikötő operatív igazgatója. "Ez eddig idén árucunami érkezését eredményezte."
Idén a rekordmennyiségű, köztük tavaszi áruk jóval a menetrend előtt érkeznek - tette hozzá.
A kiskereskedők többet rendelnek a beszállítók hazai raktáraiból, ahelyett, hogy közvetlenül Kínából vásárolnának - mondták a Hasbro és a Mattel játékgyártók vezetői a közelmúltbeli konferenciabeszélgetéseken. Ez lehetővé teszi számukra a vámkockázatok mérséklését és a polcokon lévő készletek ütemezésének kontrollálását, miközben a vásárlók szűkítik költségvetésüket.
A Hey Buddy Hey Pal ünnepi játékgyártó, amely húsvéti tojásfestő készleteket importál Kínából, már tavaszi árukészletének 50%-át előkészítette a dallasi raktárából történő szállításra - mondta Curtis Gill, a vállalat társalapítója.
A Balsam Hill, amely műkarácsonyfa és szezonális dekorációk beszállítója, nemrég úgy döntött, hogy előrehozza a virágkoszorúk tavaszi rendeléseit, amelyeket korábban visszatartott - mondta Mac Harman vezérigazgató, hozzátéve, hogy árat emelt.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
