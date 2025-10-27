2025. október 27. hétfő Szabina
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy tanker a tengeren.
Gazdaság

Beindult az árucunami: a vámok miatt a kereskedők pánikban rendelik előre a készleteket

Pénzcentrum
2025. október 27. 13:13

A nagy amerikai kiskereskedők beszállítói siettek behozni a Kínában gyártott babakocsik és egyéb, tavaszra szánt árucikkeket, hogy elkerüljék a korábban november 1-jére kilátásba helyezett magas vámokat, jelentette a Reuters.

Mielőtt a kuala lumpuri ASEAN-csúcstalálkozó keretében folytatott kínai-amerikai tárgyalások elhárították volna Donald Trump elnök 100%-os vámfenyegetését, az importőrök arra készültek, hogy nekik kell viselniük a hatalmas vámterheket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek következtében a Walmart, Amazon és Target beszállítói inkább vállalták a kockázatot, hogy mérlegüket megterhelik olyan készletekkel, amelyek értékesítése hónapokig eltarthat, és többet fizetnek a raktározási költségekért. Emellett arra is fogadnak, hogy a fogyasztói költések tavasszal is kitartanak, annak ellenére, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók visszafogják kiadásaikat és a gazdaság összességében bizonytalan.

Kapcsolódó cikkeink:

"Megpróbáljuk előrehozni a tavaszi rendeléseket" - nyilatkozta Leslie Stiba, a prémium babakocsikat gyártó Austlen Baby Co. vezérigazgatója. "Annyit hoztunk be, amennyit csak tudtunk kezelni."

Stiba elmondta, hogy a 2026-os tavaszra - ami a legfontosabb szezonja - 20-25%-kal több babakocsit rendelt a korábbinál. Összességében 50%-kal több készletet tart, mint Trump kereskedelmi háborújának kezdete előtt, és az új kiadások miatt elhalasztotta a munkaerő-felvételt.

Az előrehozott rendelés hónapok óta normává vált, mivel a vállalkozások megpróbálták megelőzni Trump változó vámjait. Az importőrök megnövelték a Kínából érkező szállítmányok mennyiségét a két ország közötti hat hónapos vámszünet alatt, ami a szállítási díjak és a kikötői tevékenység megugrását eredményezte.

A Reuters vasárnapi vámszüneti megállapodás előtti napokban készült jelentése szerint ez a jelenség a 2026-os tavaszi szállítmányok esetében is folytatódott.

Mint sok más kínai áruk importőre, Stiba is kénytelen volt leállítani a szállításokat korábban az évben, amikor Trump először vetett ki körülbelül 145%-os vámokat. A leállás ártott az üzletének, mert nem volt elegendő készlete a megrendelések teljesítéséhez.

Egyes kínai beszállítók nyugodtabban álltak a helyzethez, és üzleti terveikbe beépítették a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot. "Ami november 1-jén történik, az megtörténik, és ha nem, akkor nem" - mondta egy dél-kínai játékgyártó, aki adatvédelmi okokból nem kívánt névvel szerepelni.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap közölte, hogy várakozásai szerint a Kínával kötött vámszünetet meghosszabbítják a november 10-i lejárati időponton túl is.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nem minden amerikai importőr növelte a szállítmányok mennyiségét. A Spreetail, amely nagy méretű termékeket, például trambulinokat forgalmaz, várakozott, hogy lássa, maradnak-e a vámok - mondta Owen Carr, a vállalat kereskedelmi igazgatója.

A tavaszi áruk - a melegebb időjárásra szánt ruházattól a húsvéti kosarakig - általában az év végén érkeznek az Egyesült Államokba, a volumen a kínai holdújév előtt tetőzik.

"Amíg nincs egyértelmű út előre vagy megoldás (a kereskedelmi háborúra), addig továbbra is előrehozott rendelésekre számíthatunk" - mondta Noel Hacegaba, a Long Beach-i kikötő operatív igazgatója. "Ez eddig idén árucunami érkezését eredményezte."

Idén a rekordmennyiségű, köztük tavaszi áruk jóval a menetrend előtt érkeznek - tette hozzá.

A kiskereskedők többet rendelnek a beszállítók hazai raktáraiból, ahelyett, hogy közvetlenül Kínából vásárolnának - mondták a Hasbro és a Mattel játékgyártók vezetői a közelmúltbeli konferenciabeszélgetéseken. Ez lehetővé teszi számukra a vámkockázatok mérséklését és a polcokon lévő készletek ütemezésének kontrollálását, miközben a vásárlók szűkítik költségvetésüket.

A Hey Buddy Hey Pal ünnepi játékgyártó, amely húsvéti tojásfestő készleteket importál Kínából, már tavaszi árukészletének 50%-át előkészítette a dallasi raktárából történő szállításra - mondta Curtis Gill, a vállalat társalapítója.

A Balsam Hill, amely műkarácsonyfa és szezonális dekorációk beszállítója, nemrég úgy döntött, hogy előrehozza a virágkoszorúk tavaszi rendeléseit, amelyeket korábban visszatartott - mondta Mac Harman vezérigazgató, hozzátéve, hogy árat emelt.
Címlapkép: Getty Images
#játék #kiskereskedelem #gazdaság #amazon #import #vám #költségek #donald trump #kína #raktározás #kereskedelmi háború #beszállító #amerikai egyesült államok #walmart #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:00
13:47
13:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
Portfolio Checklist
2025. október 25. 06:00
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto  
MEDIA1  |  2025. október 27. 12:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával
Újságírás-Etika Kelet-Európában címmel jelent meg néhány nappal ezelőtt médiaparterünk, a Médiakutat...
Holdblog  |  2025. október 27. 08:53
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versen...
Összkép  |  2025. október 25. 22:14
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora,...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 24. 07:47
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
23 órája
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
4
2 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
5
6 napja
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adómentesség
az adómentesnek minősülő tételeket már az adó alapjának meghatározása során sem kell figyelembe venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 11:30
Kiakadtak a magyar boltok: nincs több kifogás, ki kell vezetni az árrésstopot
Agrárszektor  |  2025. október 27. 13:31
Ilyen adalékkal van tele sok élelmiszer: a legtöbben nem is sejtik, mit esznek